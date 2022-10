Ukraine-Winterhilfe: Wer braucht bei uns schon Stromgeneratoren?

Weder Energiekrise noch die Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges bis hin zum möglichen atomaren Horrorszenario können die Bundesregierung von ihrer unverbrüchlichen Nibelungentreue zur Ukraine (präziser: zur dortigen Regierung, die sich in puncto Korruption, politischer Gewaltbereitschaft und Oppositionsunterdrückung um kein Iota vom neuentdeckten Kreml-Satan Wladimir Putin unterscheidet) abbringen. Annalena Baerbocks Zusicherung, sie werde an der Unterstützung der Ukraine festhalten, „egal was meine deutschen Wähler denken“, die sie Ende August in Prag öffentlich bekundete, scheint endgültig zur Leitlinie der deutschen Außenpolitik geworden zu sein.

In diesen Tagen beginnt die über über vier Wochen andauernde Lieferung des deutschen „Winterpakets“ an die Ukraine. Dieses umfasst unter anderem winterfeste Kleidung im Umfang von 100.000 bzw. 80.000 Unterziehjacken und -hosen, 16.700 Kälteschutzjacken, 36.102 Überschuhe aus Gummi, 240.000 Feldmützen, 100 Einheitszelte, dazu noch Verpflegung, 130 Feldheizgeräte – und, man höre und staune, 183 Diesel-Generatoren zur Stromerzeugung. Letztere werden offenbar nicht nur ohne Belehrungen über ihre klimaschädlichen Auswirkungen geliefert, sondern man sieht offenbar keinen Verwendungszweck dafür im eigenen Land, obwohl inzwischen die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass in Deutschland jederzeit mit Brownouts (gezielten Netzabschaltungen) oder gar Blackouts zu rechnen sein wird. Doch wen juckt schon das eigene Volk? Da sind wird dann ja, anders als die Ukraine, plötzlich nicht im Krieg – während wir es ansonsten, in der maßlosen hypermoralischen Projektionslust der rotgrünen Einpeitscher, doch angeblich sind…

„Dringende Bitten“

Der Wert des Pakets beträgt rund zehn Millionen Euro; gemessen an den kaum noch überschaubaren Milliardenbeträgen, die Deutschland bereits in die Ukraine investiert hat, zwar eine überschaubare Summe, doch mehr als nur ein Symbolwert, wenn es um die perverse Fehlpriorisierung der deutschen Politik geht. Die deutsche Bevölkerung kann derweil selbst sehen, wie sie über den Winter kommt. Obdachlose, mittellose Rentner, Tafel-Kunden, die Menschen im Ahrtal – sie alle könnten diese (und weitere) staatliche Wohlfahrtszuwendungen gut brauchen, und im eigenen Land wäre zumindest leicht sicherzustellen, ob diese Hilfsgüter überhaupt dort ankommen, wo sie sie benötigt werden; ganz anders als im Failed State Ukraine, wo Großteile der gespendeten westlichen Medikamente, Lebensmittel und Sachgüter bis sogar hin zu gelieferten NATO-Waffen auf dem Schwarzmarkt oder im Darknet landen (teilweise sogar in regulären Apotheken und Supermärkten angeboten werden. Doch es ist wie mit allen humanitären Hilfen, die von Deutschlands Politikern finanziert und in alle Welt hinausgereicht werden: In erster Linie dienen sie nicht den Menschen vor Ort, sondern zur moralischen Selbstbeweihräucherung der Helfenden.

Mit der Lieferung kommt Deutschland einer weiteren der zahllosen „dringenden Bitten” nach, die die selbst in fürstlichen Verhältnissen schwelgende Selenskyj-Clique – in diesem Fall: der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow – im Spätsommer schriftlich gegenüber NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert hatte. Mit den Peanuts dieser Winterhilfe ist es jedoch natürlich nicht getan: Im Hintergrund geht es auch hier vor allem um immer neue deutsche Waffenlieferungen, die die Ukraine gebetsmühlenartig einfordert. FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber stellte dann auch umgehend klar, das Winterpaket sei zwar „essenziell“, um in den kalten Wintermonaten zu überleben – es müssten aber natürlich weiterhin schwere Waffen geschickt werden. „Der Bedarf an modernen Panzern bleibt aber weiterhin akut und sollte schnellstmöglich gedeckt werden“, betonte er. Auf dass die Eskalation weiter zunehme und noch mehr Menschen durch russische Gegenmaßnahmen ausgebombt werden!

Diplomatie gilt als Hochverrat

Nach einem kürzlichen Gespräch mit Resnikow hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht betont, was in der Ukraine „ganz vordringlich“ gebraucht werde, seien Systeme zur Luftverteidigung, von denen Deutschland dann auch vier liefern werde. Dem Dauerdruck, auch noch moderne Panzer zu liefern, hält die Bundesregierung derzeit noch stand, weil man befürchtet, damit die Grenze zur offiziellen Kriegspartei zu überschreiten; sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Lambrecht verweisen darauf, dass bisher noch kein anderes Land Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert habe. Solche feinsinnigen Unterscheidungen kann man sich, zumindest aus russischer Sicht, jedoch sparen: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte jüngst erklärt, was ohnehin alle Welt weiß – nämlich, dass die NATO „de facto“ längst Kriegspartei sei. Es wird daher nicht lange dauern, bis Deutschland und Europa endgültig „Farbe bekennen” und alle Hemmungen fallen lassen. Vielleicht liefern sie irgendwann ja gleich Atomsprengköpfe an Kiew – dann brauchen wir auf den Dritten Weltkrieg und nuklearen Holocaust wenigstens nicht mehr zu warten.

Was wir aktuell erleben, ist Clausewitz 2.0., aber in sein Gegenteil verkehrt: Krieg ist nicht länger die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern die heutige deutsche Politik steht für die Fortsetzung des Krieges mit allen Mitteln. Diplomatische Bemühungen, Detente und Annäherung gelten erstmals seit 80 Jahren wieder als moralischer Hochverrat, stattdessen kann gar nicht genug Öl ins Feuer geschüttet werden. Unsere Bundesregierung scheinen zu Befehlsempfängern und Zeugwarten der ukrainischen Streitkräfte mutiert zu sein, die blind Erfüllung jedes Wunsches geloben und dabei keinerlei Folgenabschätzung mehr anstellen. Das Gebot des semper respice finem, „bedenke stets das Ende”, hat ultimativ ausgedient.