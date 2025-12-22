Ukrainekrieg, Aufrüstung, Klima, Zinsen: Warum uns perspektivisch massive Steuererhöhungen bis zu 30 Prozent drohen

Erst höhere Schulden, dann dauerhaft höhere Steuern: Das Kiel Institut zeigt für 150 Jahre und 20 Länder, dass mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn einer globalen Aufrüstungsphase die Steuereinnahmen immer noch um 20 bis 30 Prozent über dem Ausgangsniveau liegen; die Spitzen-Grenzsteuersätze verbleiben typischerweise um etwa 15 Prozentpunkte höher. Das ist allerdings nicht das Ende, sondern nur ein Zwischenstand einer anhaltenden Entwicklung. Für und hierzulande liegt die politische Sprengkraft dabei nicht allein in der Aufrüstung, sondern in der deutschen Reflexreaktion: Nichtkürzung. Wenn Klima, Infrastruktur, der Komplex Migration/Integration und der demographische Ausgabenblock (Rente, Pflege, Gesundheit) gleichzeitig als „unkürzbar“ behandelt werden, bleibt am Ende nur das, was Kiel historisch beschreibt: Breitenfinanzierung über ein dauerhaft höheres Steuer- und Abgabenniveau. Das ist eine mathematische Gewissheit.

Deutschland startet bereits am Limit: Wir haben über 55 Prozent „echte“ Staatsquote erreicht, bei der offiziellen Staatsquote 2024 lagen wir bei 49,5 Prozent, bis 2030 wird sie dann auf 52 Prozent steigen. Der für die Unterschiede zwischen echter und offizieller Quote: Große Teile der Bahn und die Kirchensteuer sind außen vor, auch Bürokratiekosten für IHK und Handwerkskammern. Das Kriegsministerium, Zinsen, Demographie – und parallel die politisch ebenfalls „unkürzbaren“ Ausgabenfelder Klima, Infrastruktur und Migration: All das fordert seinen Tribut. Auch die EU und supranationale Organisationen wollen uns verstärkt ausplündern: Mehr “internationale Verpflichtungen” und Rahmenvorgaben bedeuten mehr Zahlungen und mehr Schuldendienst

Mehr Schulden = mehr Steuern

Die Kommission schlägt für 2028 bis 2034 einen EU-Haushalt von fast 2.000 Milliarden Euro vor – Ein Anstieg um 1,26 Prozent des EU-Bruttonationaleinkommens. Die Bundesbank fasst die Stoßrichtung scharf: Der Maximalrahmen solle von 1,13 Prozent auf 1,26 Prozent steigen; die Zahlungen der Mitgliedstaaten würden entsprechend höher ausfallen; zusätzliche Mittel dienten vor allem Zinsen und Tilgung der euphemistischen “Next Generation EU” (NGEU)-Schulden von Brüssel; zugleich werde Spielraum für weitere gemeinsame Verschuldung angelegt. Als grobe Daumenrechnung für Deutschland (Zusatzlast, nicht Netto-Endabrechnung!) kann gelten: Bei einer Erhöhung des Rahmens von 1,13 auf 1,26 Prozent ergibt sich über sieben Jahre ein Mehrvolumen in der Größenordnung von 206 Milliarden Euro Deutschlands Anteil daran läge grob bei rund 52-53 Milliarden Euro, entsprechend 7,5 Milliarden Euro pro Jahr – abhängig von Rabatten, Eigenmitteln und Rückflüssen. Zum Vergleich: Deutschlands Nettozahlung an die europäische Ebene lag 2024 bei „nur“ rund 18 Milliarden Euro (entsprechend 0,4 Prozent des Bruttonationaleinkommens).

Was bedeutet das nun für „Spitzenverdiener“ und 60.000-Euro-Jahresverdiener? Im deutschen Tarif 2025 gelten 42 Prozent Spitzensteuersatz ab nur noch 68.480 Euro zu versteuerndem Einkommen; 45 Prozent greifen dann ab 277.826 Euro zu versteuerndem Einkommen. Wenn nun Schuldendienst und demographischer Druck weiter steigen, während bei Klima, Infrastruktur und Migration politisch nicht gekürzt werden darf , dann wird aus der Haushaltsplanung ein brutaler Verteilungskrieg. Es geht nicht mehr darum, ob für etwas Geld da ist, sondern wer es aufbringen muss. Das bedeutet zunächst Defizite, dann dauerhafte Steuer- und Abgabensteigerungen. Deutschland bewegt sich damit in eine fiskalische Todes-Zange: Aufrüstung und Kriegsfinanzierung plus ein weiterhin extrem überdehnter EU-Mehrrahmen plus die demographische Zeitbombe, bei gleichzeitiger Unwilligkeit, in den großen ideologisch aufgeladenen Politikfelder Abstriche zu machen: Bei diesem Setup sind weitere 20 bis 30 Prozent mehr Steuern kein akademisches Exempel, sondern sicher. Wenn der Staat immer teurer wird, landet die Rechnung bei uns. Geld des Staates sind immer nur Gelder seiner Bürger – und Staatsschulden die Schulden der Bürger, die diese abtragen müssen.