Umbenennung des BSW: Nur Name oder auch Programm?

Es war ein lange angedachter Schritt, um die Personenzentrierung von Sahra Wagenknecht zu beenden: Das BSW – bislang stand das Akronym für “Bündnis Sahra Wagenknecht” – soll künftig den Namen „Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft“ tragen. Gleichzeitig sind Spekulationen über einen möglichen Parteiaustritt der Initiatorin hypothetisch, denn wenn die Medien von „Schicksalstagen“ sprechen, dann bezieht sich dies vor allem auf interne Querelen. Ob die einstige Linken-Ikone im Dezember nochmals für den Vorsitz antritt, ließ sie bislang offen. Dass sie von ihrem eigenen Projekt getrennte Wege gehen könnte, dafür gibt es bislang keine konsistenten Belege.

Die Streitigkeiten betreffen vor allem den Vorwurf einer hierarchischen Machtstruktur, die unter anderem dazu führen soll, dass bei der Aufnahme von Mitgliedern sorgfältiger selektiert wird. Diese Behauptung rüttelt an den Grundfesten des BSW, trat man dort doch ursprünglich vor allem für “direkte Demokratie” ein. Auch stieß die Konzentration der Einflussnahme bei einzelnen Charakteren vielen Anhängern bitter auf. Doch nicht nur strukturelle Probleme bereiten der noch vergleichsweise jungen Partei Kopfzerbrechen, die mit ihrer Gründung eigentlich das Ziel verfolgte, ideologischer “Brückenbauer” zu sein.

Viel Trennendes, doch immerhin ein paar Leitlinien

Es geht dabei in erster Linie um inhaltliche Differenzen, nicht zuletzt in der Migrationspolitik: Hardliner fordern konsequentere Abschiebungen und setzen sich für ein restriktives Asylwesen ein. Dieser Standpunkt polarisiert in der dezidiert linken Basis und vertieft Gräben zwischen den Lagern in der Partei, die sich wechselseitig als „menschenfreundlich“ und „rechtskonservativ“ ironisieren. Der im BSW aktive Gewerkschaftsflügel kritisiert überdies eine mögliche Anbiederung an Putin; die “Russlandnähe” wird auch öffentlich harsch debattiert. Obwohl man sich konsequent für Frieden, Diplomatie und Verhandlungen engagiert, wollen sich viele BSW-Sympathisanten nicht einseitig zu Gunsten Russlands instrumentalisieren lassen.

Ob man in ökonomischen Belangen eher den Weg von Realsozialismus oder Pragmatismus gehen soll, scheint ebenso strittig: Während für die einen der Mittelstand das Rückgrat der Gesellschaft darstellt, der mehr staatliche Rückendeckung brauche, soll die öffentliche Hand aus Sicht der Anderen besser nur für die Schwächeren da sein, denen die volle Aufmerksamkeit des Staates geschenkt werden soll. Einig ist man sich hingegen in Investitionen für die Bildung, in eine Stabilisierung der Rente und in der Förderung des Wohlstandes – statt purer Geldverschwendung für Klimaaktivismus, Aufrüstung oder NGO-Finanzierung.

Der Dreiklang von Frieden, Freiheit und Fortschritt

Ideologische Bevormundung und die „Cancel Culture“ sollen beendet, die Meinungsfreiheit als Kernelement der liberalen Ordnung nicht länger durch Strafverfolgung beschnitten werden. Andersdenkende sollen nicht länger haltlos diffamiert, patriotisches Gedankengut weniger pauschal verunglimpft werden. Die Mentalität der offenen Grenzen könne dem Anspruch an individuellem Schutz nicht gerecht werden, und von einer Vermögensteuer will man absehen. Stattdessen sei die Beseitigung der kalten Progression das Ziel; Erbschaften für Milliardäre sollten stärker abgeschöpft werden. Der Eintritt in den Ruhestand soll künftig wieder bei 65 Jahren liegen, eine staatlich garantierte Mindestsicherung soll gelten.

Die Umsetzung bleibt allerdings noch weitgehend fraglich, ebenso die Auswirkungen eines höheren Mindestlohns. Die öffentliche Hand möchte man an Schlüsselindustrien beteiligen, Aufträge vornehmlich an deutsche Unternehmen vergeben. Ausländische Straftäter will man sofort zurückrückführen, den Asylansprch Artikel 16a Grundgesetz wieder ausschließlich auf politische Verfolgung beschränken. Bürgergeld solle lediglich gut integrierten Ausländern zustehen. Es soll vermehrt Wert auf Deutschkenntnisse und kulturelle Anpassungsbereitschaft gelegt werden.

Ein bisschen Planwirtschaft, aber vor auch viel Vernunft

Mit Blick auf die Ukraine soll es keine Waffenlieferungen mehr geben; statt blinder Mitarbeit in der NATO müsse die Bundesrepublik als neutraler Vermittler auftreten. Wirtschaftsbeziehungen nach Moskau sollen insbesondere der Sicherung unserer Energieversorgung dienen. Im Nahen Osten sei eine Zweistaatenlösung anzustreben, keiner der beteiligten Seiten dürften Blankoschecks ausgestellt werden. Zwar wolle man sich prinzipiell für Umweltschutz aussprechen, Verbote soll es aber nicht geben. Kernkraftwerke müssten wieder hochgefahren werden, die CO2-Steuer soll obsolet gemacht werden. Technologieoffenheit und eine Entlastung der Landwirte sind weitere Eckpunkte der Programmatik, die darüber hinaus auch die Vorsätze umfasst, eine Einheitsschule bis zur 10. Klasse einzuführen, den Respekt vor dem Handwerk zu stärken und endlich wieder der neutralen Biologie Vorrang vor der Gender-Ideologie zu geben.

Hingegen soll eine Privatisierung von Krankenhäusern verhindert werden, die Corona-“Pandemie” soll aufgearbeitet werden. Auch das Bargeld soll eine Zukunft haben: Die Digitalisierung des Euros lehnt man ebenso ab wie die Chatkontrolle, ein Staatsfernsehen, die Impfpflicht oder Eingriffe in die unbehelligte Rede. Viele dieser Punkte wirken überaus rational, und nicht zufällig weist die Programmatik – abgesehen von zentralen wirtschaftlichen und sozialen Themen – eine große Übereinstimmung mit der AfD auf. Ob dieser Versuch einer neuen Profilierung allerdings genügend Alleinstellungsmerkmal bietet ausreicht, um als eigenständige Partei zu bestehen, muss sich erst noch erweisen.