Umfrage beweist: Grüne sind die Intolerantesten überhaupt!

Vom Ende der Meinungsfreiheit bis zum radikalen Bekämpfen politisch Andersdenkender: Wenn es nach den Grünen ginge, dann hätte das islamisch-sozialistische Öko-Regime schon längst Einzug gehalten. Nun belegt eine neue Umfrage des Institutes für Demoskopie Allensbach eindeutig, dass 28 Prozent aller Anhänger und Sympathisanten der Grünen ein Problem mit der Meinung anderer Menschen haben. Doch auch 19 Prozent der CDU-Wähler und 18 Prozent aller SPDler haben ihre Schwierigkeiten damit, wenn man in politischen Ansichten nicht auf einer Linie ist. Dann ist es gut möglich, dass der normale Diskurs verbal schnell entgleist, es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt, man seinen Job verliert oder sozial geächtet wird.

Ausgerechnet diejenigen, die ständig Toleranz und Vielfalt predigen, verstehen am wenigsten Spaß, wenn man die Islamisierung kritisiert oder nicht jeden Klima-Schwachsinn bejubelt. Meinungsfreiheit ist nur dann in Ordnung, wenn man in den eigenen Auffassungen bestätigt und bestärkt wird. Die Umfrage wurde vom 23. März bis zum 9. April 2026 unter 1.057 Personen ab 16 Jahren durchgeführt. Vor allem die sozialen Netzwerke gelten als beliebter Ort, um nicht zu kommunizieren, sondern auch zu pöbeln und die Meinung anderer regelrecht niederzuschreien oder sogar mit Gewalt zu drohen.

Am Ende dann Gewalt statt Argumente

Dabei sind die verbalen Entgleisungen der Grünen fast schon legendär: Sie reichen von der deutschen Zukunft, die „Ali, Achmed und Giovanni heißt“ (Cem Özdemir), einer „Vaterlandsliebe, die ich stets zum Kotzen fand“, einer „ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft“ (Sara-Lee Heinrich) oder dass Kriminalität und Vergewaltigung “noch lange kein Grund für Abschiebungen” sind (Margarete Bause). Der Faschismus kommt eben in Gestalt des Antifaschismus, dem die Demokratie und Meinungsfreiheit als erste zum Opfer fallen.

Auf Platz zwei der Umfrage rangieren übrigens mit 24 Prozent die AfD-Wähler – was allerdings reaktiv erklärbar ist, denn ihre “Intoleranz” richtet sich gegen die Intoleranten; warum sollte man sich Sprüche wie die oben zitierten ständig gefallen lassen und die ganze Misere an täglichen politischen Fehlentscheidungen sang- und klanglos hinnehmen? Dass die Linken und Muslime keinen Widerspruch dulden bei den katastrophalen Fehlentwicklungen, die sie fortwährend fabrizieren, ist irgendwo verständlich; doch leider fängt genau dort die Gewalt an, wo die sachliche Diskussion aufhört. Wer keine Argumente hat, der lässt eben die Fäuste – oder die Antifa – sprechen. Nur 20 Prozent der Befragten gaben an, gute Zuhörer zu sein. 39 Prozent fehlt hingegen laut Umfragen die Geduld, sie lassen nur die eigene Meinung gelten.