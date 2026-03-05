Umfrage in Kaiserslautern zum Sicherheitsgefühl der Bürger: Migration ist natürlich kein Thema, dafür Graffiti und Hundekot

Die Stadt Kaiserslautern möchte sich über das „subjektive Sicherheitsempfinden“ ihrer Einwohner informieren. Eine Umfrage, die vom Mainzer “Institut für Sozialpädagogische Forschung” (ISM) in Mainz eigens dazu erarbeitet wurde, soll Erkenntnisse liefern, die es ermöglichen, „Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Sicherheit, Ordnung und Lebensqualität in unserer Stadt zu planen und durchzuführen“, wie Bürgermeister Manfred Schulz mitteilte. Die Umfrage kommt quasi “passend” – just zu einem Zeitpunkt, da die Messerattacke von vergangenen Samstag, bei der ein Syrer zwei Landsleute in der Kaiserslauterer Innenstadt niederstach (von denen einer inzwischen verstorben ist), bundesweit für Schlagzeilen sorgte und die lokale Bevölkerung in große Unruhe versetzte. Eigentlich sollte man nun annehmen, dass genau solche Zwischenfälle in der Umfrage thematisiert oder behandelt werden – denn sie sind (dazu braucht es keine Demoskopie oder Sozialforschung) natürlich der Hauptgrund für ein verändertes – sprich: verringertes – Sicherheitsgefühl der Bürger.

Doch genau diese Form von Sicherheitsverlust sind in der Umfrage natürlich nicht enthalten und werden ausgeblendet; der blinde Fleck ist riesig; was allerdings nicht verwundert, wenn man Sozialpädagogen und keine Kriminologen zu diesem Thema Untersuchungen anstellen lässt. So werden wirklich neue oder erhellende Erkenntnisse durch die Art der Umfrage selbst unmöglich gemacht: In dem ganzen durchaus detaillierten Fragenkatalog, dessen Beantwortung immerhin zwischen 15 und 20 Minuten beansprucht, taucht das Wort Migration nur einmal im Einleitungsbereich am Rande auf, den jedoch nicht mehr in der ganzen Umfrage; und so darf und kann Problemzuwanderung als kriminalstatistisch erwiesener Haupt- wenn nicht sogar einziger Grund für das steigende Unsicherheitsgefühl von den Umfrageteilnehmern nicht einmal als subjektive Meinung angegeben werden. Die Umfrage ist damit aussage- und wertlos, liefert aber natürlich (was ihr einziger Zweck ist) jede Menge Ausreden- und Ablenkungsgründe.

Frust über die Gesamtsituation

Gleich zu Beginn wird abgefragt, wie zufrieden oder unzufrieden man „ganz allgemein“ mit der Lebensqualität in Kaiserslautern, in der eigenen Wohngegend und mit seiner aktuellen Lebenssituation ist. Diese letzte Frage zielt offenbar darauf ab, zu erkennen, ob man aus Frust über seine persönliche Situation ein negatives Gesamtbild hat. Danach wird gefragt, wie stark einen gesellschaftliche Entwicklungen wie „steigende Migration nach Deutschland“, zunehmende Fremdenfeindlichkeit, Krieg in Europa, wirtschaftliche Krise, sinkender Lebensstandard, Folgen des Klimawandels, zunehmende Umweltverschmutzung, zunehmende gesellschaftliche Spaltung und die Angst, keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu finden oder arbeitslos zu werden, beschäftigen.

Die Stadt will auch wissen, ob man in den letzten sechs Monaten in der Innenstadt „Sachverhalte“, wie unter anderem Vandalismus, Graffiti, Lärmbelästigung, Personen, die andere anpöbeln, Streitereien oder Schlägereien in der Öffentlichkeit, leerstehende verwahrloste Gebäude, ungepflegte öffentliche Grünanlagen, Hundekot, „offensichtlich ohne Betätigung herumlungernde Personengruppen“, den Verkauf oder Konsum von Drogen in der Öffentlichkeit oder eine unangemessene Fahrweise von Auto-, Rad- oder E-Roller-Fahrer beobachtet hat.

Auch Befürchtungen über Einbrüche, vorsätzliche Beschädigung seines Eigentums, gewaltsame Angriffe, sexuelle Übergriffe, Terroranschläge, extreme Wetterereignisse oder körperliche Angriffe wegen der eigenen politischen Einstellung, religiösen Überzeugung oder sexuellen Identität werden erfragt, ebenso, ob man in den letzten beiden Jahren bereits Opfer solcher Übergriffe wurde und ob man etwa bestimmte Orte meidet, Umwege nimmt, größeren Personengruppen ausweicht, et cetera. Es wird auch gefragt, ob man steigenden Handlungsbedarf in Bereichen wie unter anderem Gewalt im öffentlichen Raum, Drogenproblematik, Vandalismus, Jugendkriminalität sieht. Auch nicht fehlen darf natürlich die Frage nach Erfahrungen mit “Rassismus” oder “Diskriminierung”, Scheinprobleme, die wenn, dann nur Ausländer und Zuwanderer betreffen. Das Sicherheitsgefühl der Migranten wird also stärker gewichtet als das der Einheimischen.

Wenn Sozialpädagogen Kriminologen spielen

Denn umgekehrt sucht man konkrete Fragen, ob man sich etwa durch die Überpräsenz von Migranten, vor allem aus dem islamischen Raum, verunsichert oder bedroht fühlt; wie man dazu steht, dass der Islam immer mehr Rücksichtnahme und Platz im öffentlichen Raum einfordert und erhält, oder worauf man selbst die steigende Gewalt und Unsicherheit zurückführt, sucht man dagegen vergeblich. Dass man sich des Problems durchaus bewusst ist, zeigen verklausulierte Fragen nach „offensichtlich ohne Betätigung herumlungernden Personengruppen“ oder nach den Ängsten bezüglich sexueller oder sonstiger Gewalt. Beides hätte man vor 2015 nicht gefragt. Dass Deutsche, die „offensichtlich ohne Betätigung“ sind, nicht in Gruppen herumlungern, sondern dies eine typische Erscheinungsform migrantischer Tagediebe ist, schimmert bei der Frage allenfalls äußerst sublim durch, wird aber nicht dezidiert ausgesprochen. Um zu den realistischen Erkenntnissen zu gelangen, müsste man jedoch klipp und klar fragen, ob man sich durch die Migration in den letzten zehn Jahren verunsichert fühlt und wenn ja, warum. Man könnte auch fragen, ob die Bürger meinen, dass man sich mit der Massenmigration überfordert hat, welche Erlebnisse sie damit verbinden und so weiter. Doch das ist nicht gewollt.

Aber wie immer und überall ignoriert man den Elefanten im Raum oder deutet ihn nur vage an. Dabei weiß jeder vermutlich genau – offensichtlich auch die Macher, vor allem aber die (öffentlichen) Auftraggeber der Umfrage –, woher der Wind in Sachen steigender Unsicherheit weht. Dass alteingesessene Einheimische in den letzten Jahren sich nicht plötzlich signifikant aggressiver geworden sind, plötzlich in Gruppen herumlungern und verstärkt Vergewaltigungen begehen, ist offenkundig, soll oder darf aber nicht ausgesprochen werden. Man nennt das Grundproblem nicht beim Namen, sondern verwässert es mit allerlei ablenkenden Fragen nach Graffiti, Hundekot, mangelnder Beleuchtung et cetera. Es gibt zwar die Möglichkeit, in Freifeldern individuell persönliche Erlebnisse zu schildern – in den Fragen selbst vermeidet man aber nach Kräften, das Thema Migration als mögliche Ursache von Ängsten vorzugeben.

Die üblichen Funktionsexperten

Diese Umfrage, für die eine unbekannte, aber sicher nicht geringe Zahl an Steuergeld fließen dürfte, ist damit von vornherein völlig unbrauchbar für irgendwelche realpolitischen Schlussfolgerungen. Sie soll, ähnlich wie Dunja Hayalis Propagandasendungen mit “Funktionsexperten”, die jeden Zusammenhang zwischen Migration und Gewalt verwässern und bestreiten sollen, vor allem den status quo zementieren helfen und von den echten Problemen ablenken: Am Ende wird es dann vermutlich heißen, dass das Unsicherheitsgefühl der Bürger vor allem deshalb massiv gestiegen ist, weil sie mehr Graffitis, Leerstand, schlechte Straßenbeleuchtungen oder Grünanlagen und zu viel Hundekot im Stadtbild begegnen. In Wahrheit braucht es keine Umfrage für die simple Wahrheit: Die Bürger wollen eine massive Reduzierung der Massenmigration und ein Ende der Überfremdung, durch die man die eigene Stadt nicht mehr wiedererkennt und sich wie ein Gefangener in der eigenen Heimat fühlt.

Dass die AfD bei der Bundestagswahl im letzten Jahr mit 24,8 Prozent stärkste Kraft in Kaiserslautern (und damit, neben Gelsenkirchen, zur einzigen Hochburg im Westen wurde) und ihr letztes Ergebnis fast verdoppelte, ist ein geeigneterer Hinweis auf das Stimmungsbild als diese – nicht einmal repräsentative – Umfrage. Es muss gehandelt werden und ist allerhöchste Zeit, die massiven Probleme in dieser Stadt (wie auch so vielen anderen) anzugehen. Wenn man schon Befragungen durchführt, dann sollte man den Bürgern wenigstens auch die Möglichkeit geben, alle Probleme schonungslos anzusprechen, statt sie in einer Soße von Ablenkungen und Nebensächlichkeiten zu ertränken.