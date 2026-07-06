Umfrage-Lügenroulette? 14 Mal in Folge landet die AfD bei exakt 29,0 Prozent

Ich habe darüber bereits geschrieben: Bei INSA stand die AfD 13 Umfragen in Folge exakt bei 29,0 Prozent. Nicht 29,1, nicht 28,9 – nein, genau 29,0 Prozent. Das ist nicht nur extrem unwahrscheinlich, sondern eher unmöglich. Vorgestern, am Samstag, erschien die 14. Umfrage – und, welche Überraschung, es bleibt immer noch dabei: Genau 29,0 Prozent für die AfD. Und das wohlgemerkt bei einer Grundgesamtheit von nur 1.205 Befragten (telefonisch und per Online-Panel) und einer von INSA selbst angegebenen Fehlertoleranz von ±2,9 Prozentpunkten. INSA rundet immer auf halbe Prozentpunkte.
Für genau 29,0 Prozent muss die echte Zahl der AfD-Sympathisanten in der Stichprobe also in einem ganz engen Fenster liegen – und da gibt es nur sechs mögliche Werte bei 1.205 Leuten. Hier kurz der Rechenweg für alle, die es genau wissen wollen: Bei einem realen Wert von circa 29 Prozent liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Umfrage genau auf 29,0 Prozent landet, maximal bei etwa 15,1 Prozent.Die natürliche Streuung (Varianz respektive Standardabweichung) beträgt nämlich rund 1,31 Prozentpunkten – deutlich mehr als die schmale 0,5-Prozent-Zone, in der INSA auf-oder abrundet. Die von INSA genannten ±2,9 Prozent sind das breite Konfidenzintervall. Je größer diese Streuung ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man 14 Mal hintereinander exakt denselben Wert trifft. Das heißt: Die Ergebnisse sollten eigentlich stärker schwanken. Bei 14 Umfragen ergibt sich also eine Gesamtwahrscheinlichkeit von ca. (0,151)^14 gleich 3,2 × 10^{-12}, also 1 zu 311 Milliarden. Zum Vergleich: Die Chance, im Lotto 6 aus 49 mit Superzahl den Jackpot zu knacken, liegt nur bei etwa 1 zu 140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit ist also 2.300 Mal geringer als den Eurojackpot zu gewinnen – und das bei echten politischen Ereignissen, die den echten Wert eigentlich schwanken lassen müssten. Das ist kein normaler Zufall mehr.
Wem nützt diese auffällige “Kontinuität“?
Wer ist INSA überhaupt? Das Akronym steht für “Institut für neue soziale Antworten (INSA-Consulere)” aus Erfurt. Es wurde 2009 von Hermann Binkert gegründet, einem ehemaligen CDU-Politiker. Es versieht unter anderem die Demoskopie zur “Sonntagsfrage” für “Bild am Sonntag”. Ich hatte die INSA-Verantwortlichen auf Facebook bereits zweimal aufgefordert, die Resultate dringend zu checken, und gehofft, dass spätestens auf meine letzte Anmerkung nach dem dreizehnten angeblichen 29,0-Prozent-Ergebnis hin jemand die Zahlen genauer prüft. Es wäre ein Leichtes gewesen, sie beim nächsten Mal wenigstens der Kosmetik wegen ein bisschen abweichen zu lassen. Aber offensichtlich ist das INSA scheißegal. Stattdessen geht’s einfach munter weiter so… mit der nunmehr 14. Runde bei 29,0 Prozent.
Und jetzt die Preisfrage: Wem nützt es eigentlich, dass die AfD seit 14 Umfragen künstlich bei genau 29,0 Prozent eingefroren wird? Soll damit die Dynamik ein weiterer anzunehmender Zulauf für die Partei verschleiert werden? Will man die psychologische 30 Prozent-Marke vermieden? Oder soll hier ein bestimmtes Narrativ von „Stabilität“ aufrechterhalten werden, das suggeriert, die Obergrenze für die AfD sei erreicht und das Potential ausgeschöpft? Wie auch immer: Das hier riecht danach, als ob jemand bewusst versuchen würde, die öffentliche Wahrnehmung zu steuern. Vielleicht hat INSA ja eine Erklärung, die ich übersehen habe; dann wäre dessen Offenlegung allerdings mehr als überfällig, denn statistisch ist das Muster mehr als auffällig. Ohne transparente Rohdaten und genaue Gewichtung bleibt nicht nur ein Geschmäckle, sondern ein starker Verdacht.
11 Kommentare
Die linken Systemmaden haben sich nun mal in sämtliche Bereichen eingenistet…..Man merke sich. .Der „Linke „darf alles…Lügen. .morden…stehlen…diffamieren ..hetzen ..betrügen…..Er ist ja auf der “ richtigen Seite “ der Geschichte und die Mittel heiligen seinen Zweck. .Das war schon bei den National Sozialisten so , den Maoisten , den Kommunisten und ist auch bei den Islamisten so….Deshalb kommen die Linken so gut mit denen klar…bis sie Opfer ihrer eigenen Lügen werden….Hoffentlich bald !
Wenn man sich die Wahlergebnisse (zumindestens weite Teile Osten) anschaut, geht es nicht auf. Bürgermeister-, Landratswahlen lagen für die AfD immer knapp unter der 50% Marke. Das berechtigte Themanfeld Wahlmanipulation wäre als separates Feld zu betrachten aber wie rechtssicher zu beweißen?
Eine Umfrage mit nur 1205 Befragten halte ich für nicht repräsentativ, egal mit welchem Ergebnis.
Allein durch die Auswahl der Befragten kann man ein gewünschtes Ergebnis herbeifragen.
😜
Das ist wie in einer Eisenbiegerei.
Das Eisen wird so lange „bearbeitet“
bis es in Form gebracht ist.
Interessant. Danke.
Ich denke, die AfD ist seit längerer Zeit bei 35%+x bundesweit.
Wird halt nicht so veröffentlicht.
Aber die AfD steht medial seit längerem für sich selbst und hat Medienerfahrung erlangt sowie freie Unterstützer im deutschen Volk. 🙂
Hier was halbwegs aktuelles….
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Bundesparteitag: Im Gespräch mit Dr. Bernd Baumann, Enrico Schult, Stephan Protschka & Mike Moncsek
ca 15 min
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Und hier auch
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Bundesparteitag AfD: Im Gespräch mit MdB Martin Sichert (AfD)
ca 15 min.
…mhmm, der Bart steht ihm nicht, meine Meinung!
Tja, inwieweit kann man „Phoenix“ (ÖRR) trauen, ob die nicht wieder dazwischen geschnitten haben? Es „fühlt“ sich halt so an!
Nun ja, umgangssprachlich-> macht Euch selbst ein Bild
Hinweis von mir:
Geschätze Zeitangaben beziehen sich bei mir IMMER auf das verlinkte Video OHNE Werbeblock, also den reinen Video_stream. Und dies bei jedem Video, was ich hier verlinke und damit verteilen möchte!
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Antrittsrede
AfD-Parteitag: Rede von Alice Weidel | 04.07.2026
ca 41 Min
Gut so, liebe Alice…
Wiedermal 29,0% aufm Punkt.
Mhmmm, Ähhhm, also ja. Nun denn!
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AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund: Migration, Schule, Wirtschaft in Sachsen-Anhalt
🎧 Worum es im Video geht
Positionen zur Migration und Abschiebepolitik
Vorschläge zur Schulstruktur und Bildungspolitik
Wirtschaftskonzepte wie Bürokratieabbau und Energiepreise
Gesundheitsversorgung und Zukunft von Krankenhäusern
Familienpolitik und soziale Maßnahmen
Haltung zur Zuwanderung und Fachkräftepolitik
(Textauszug YT)
ca 82 Min.
Da sitzt Ulli, mein Ministerpräsident in spee…!!
Die Wahrscheinlichkeit ist offensichtlich gering, kennt man die im Okkultismus wichtigen Zahlen, fällt auch die 29 auf, entsprechend 119, dem deutschen 911, die Liste der Ereignisse ist lang, ebenfalls jenseits jeder Wahrscheinlichkeit. Die Medien sind voll mit Zahlenzauber. Insbesondere die 11 ist häufig, wobei die 29 auch 11 ist, die Summe.
warum komme ich immer wenn es politisch hochinteressant und fachlich- sachlich richtig wichtig wird auf andere gedanken…
ok neues thema… ein depp weiss nicht dass er ein depp ist… wir sind das volk …grüße an alice…..
Vielleicht liegt ja die tatsächliche Zustimmung zur AfD schon deutlich über 30%. Bei den LT-Wahlen in Hessen und Bayern von 2023 war schon nicht mehr zu übersehen, dass die AfD im Westen angekommen war. Diese Partei zu wählen, ist längst eine Abwehrmaßnahme, und für Normalbürger die einzige, mögliche Abwehrmaßnahme, gegen ein anti-deutsches, anti-wirtschaftlich bewegtes und längst auch anti-ökologisch aktives, kurz gesagt, gegen ein anti-normales Regime. Man braucht dafür nicht alles im Programm der AfD gut zu finden. Sie ist eine innerdemokratische Oppositionspartei, d.h., man kann mit AfD-Politikern und den Journalisten, die ihnen nahestehen, über mögliche Fehlansätze reden. Bekanntlich ist das mit unserendemokraten, ihrer Journaille und ihren „Stiftungs-“ und „N“GO-Funktionären etwas schwieriger. Das wiederum verstärkt den Zustrom zur 29%-Partei, und ein übernatürliches Wunder sorgt dafür, dass sie auf bundesweiter Ebene bei 29% bleibt.
….Und jetzt die Preisfrage: Wem nützt es eigentlich, dass die AfD seit 14 Umfragen künstlich bei genau 29,0 Prozent eingefroren wird? Soll damit die Dynamik ein weiterer anzunehmender Zulauf für die Partei verschleiert werden? Will man die psychologische 30 Prozent-Marke vermieden? ….
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Dazu, kleiner Auszug Zitat
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Moralisches Framing
Steigen wir gleich hier und jetzt ein mit einem Beispiel für das, was wir oben
moralisches Framing genannt haben. Beginnen wir mit einer grundlegenden
Wahrheit. Jedes Anliegen, für das sich die ARD stark macht, ist ein moralisch
strittiges Anliegen. Der Grund, dass sich die ARD für das jeweilige Anliegen ein
setzt, während ihre Gegner – ob etwa in Form politischer Kräfte oder Kommer
zmedien – sich gegen das Anliegen stark machen, liegt darin, dass beide ‚Lager’
ein und dieselbe Faktenlage unterschiedlich bewerten.
Und zwar aufgrund unterschiedlicher – und oft gegensätzlicher – moralischer Präferenzen. ….
Zitatende
Auszug, Seite 8 ARD-Framingmanual-PDF
https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2019/02/framing_gutachten_ard.pdf
Nur, wer hat im Endeffekt recht, weil Wahrheit durch Fakten im wahren Leben bestärkt und wer will wieder linke kollektivistische (DDR) Politik (alias Stalin, Mao, ja z.T. Hitler ,Ulbricht, Honecker) durchdrücken ?
Das wird hier immer klarer!!
Und, immer mehr Menschen erkennen das entlich!