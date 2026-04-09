Umgang mit der AfD: Safranskis Versuch der Entkrampfung

Rüdiger Safranski ist kein politischer Aktivist im Intellektuellenkostüm, sondern ein Autor, der seine Autorität aus einer anderen Quelle bezieht: aus der geduldigen Arbeit an Denk- und Lebensgeschichten. Wer über Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger und die Romantik geschrieben hat, wer die großen Gestalten als Spiegel ihrer Epochen liest, hat ein feines Sensorium für den Moment, in dem eine Gesellschaft ihre Begriffe verliert – und damit ihre Orientierung. Genau aus dieser Perspektive spricht Safranski jetzt im Interview mit der “Neuen Zürcher Zeitung”: Nicht als Parteigänger, sondern als Diagnostiker einer Republik, die sich in moralische Reflexe verkrallt. Safranskis Kernthese ist so schlicht wie folgenreich: Eine Mitte-Rechts-Politik sei in Deutschland „im Moment unmöglich“, weil die AfD so lange dämonisiert worden sei, dass sich die politischen Akteure in eine selbst geschaffene Falle manövriert hätten. Die CDU mache bei der Brandmauer „leider mit“ und habe sich damit „in die Geiselhaft der SPD begeben“; sie müsse SPD-Politik machen, weil sie „keine andere Option“ habe. Safranski betont, es gehe nicht einmal zwingend um ein Bündnis – schon die Möglichkeit, sich in Einzelfragen tolerieren zu lassen, würde das Machtgefüge verändern.

Diese Argumentation ist interessant, weil sie nicht auf Sympathie für die AfD angewiesen ist. Für Safranski ist die AfD „keine sympathische Partei“ und hat „am Narrensaum rechtsradikale Kräfte“. Dennoch gehöre sie „ins demokratische Spektrum“. Damit markiert er eine wesentliche Unterscheidung, die in der gegenwärtigen Debattenkultur oft unterdrückt wird: zwischen politischer Ablehnung und politischer Ausgrenzung. Man kann eine Partei schlecht finden und sie dennoch als legitimen Bestandteil des parlamentarischen Spiels behandeln – ja, gerade das ist der Lackmustest liberaler Demokratie.

„Neue Berliner Mauer“ – eine Ost-West-Metapher als Warnsignal

Den stärksten Satz liefert Safranski dort, wo er die absehbare Zukunft beschreibt: Wenn in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern AfD-Mehrheiten entstünden, werde man eine „absurde Situation“ bekommen; dann werde die Brandmauer „zur neuen Berliner Mauer“, diesmal bloß “vom Westen her errichtet“ – eine Brandmauer „gegen die neuen Bundesländer“. Man muss diese Metapher nicht wörtlich nehmen, um ihren politischen Sinn zu verstehen. Safranski beschreibt die Gefahr einer demokratischen Spaltung nach einem einfachen Muster: Wenn große Wählersegmente strukturell vom Regieren ausgeschlossen bleiben, verwandelt sich Demokratie vom Verfahren in ein Milieuprojekt. Der Staat erscheint dann nicht mehr als neutrales Dach, sondern als Parteigebäude, in das man nur mit der richtigen Gesinnungsstatik hineinpasst. Seine „Mauer“-Formel ist ein Warnhinweis auf die soziale Sprengkraft dieser Entwicklung.

Safranski setzt noch tiefer an – beim Vokabular: Man habe sich angewöhnt, von „unserer Demokratie“ zu sprechen, sage er, mache sich aber nicht klar, dass zu dieser Demokratie „das ganze Spektrum von links bis rechts gehört“. Gleichzeitig sei das Schlagwort „Demokratie gegen rechts“ in Umlauf, wobei „rechts“ für Linke teils „schon bei der CDU“ beginne. Das Ergebnis sei eine „vollkommen verkrampfte Situation“. Das ist mehr als Sprachkritik. Safranski legt offen, dass mit dem Wort „Demokratie“ zunehmend ein politischer Besitzstand markiert wird: Demokratie wird nicht mehr als offenes Verfahren begriffen, sondern als moralisch definierte Zone, deren Grenzen flexibel nach Bedarf verschoben werden. Wer die Grenze zieht, gewinnt Macht – weil er den Gegner nicht mehr widerlegen muss, sondern aus dem Raum des Legitimen hinausdefiniert.

Wenn Begriffe kippen: Das Gendern und die Faschismus-Inflation

Hier kommt Safranskis berühmter Satz im Originalkontext: „Wenn man gegen das Gendern ist, gilt man ja schon fast als Faschist.“ Er verbindet ihn unmittelbar mit einer Warnung vor Begriffsverfall: Das Wissen darum, „was Faschismus, was Nationalsozialismus wirklich war“, gehe verloren; diese inflationäre Gleichsetzung sei eine „gefährliche Verharmlosung dessen, was Rechtsextremismus wirklich bedeutet“. Das ist eine konservative Kernintuition: Wer die härtesten historischen Begriffe für Alltagskonflikte vernutzt, zerstört den Maßstab, der die Republik eigentlich vor echten Extremismen schützen soll. Das Wort „Faschist“ wird dann zur Debattenabkürzung: Es ersetzt Gründe durch moralische Eliminierung. Und wer so argumentiert, produziert zwangsläufig Angstkommunikation, Selbstzensur und Lagerbildung – also genau jene Polarisierung, die er vorgibt zu bekämpfen. Safranski schlägt eine Richtung vor, die in Deutschland inzwischen als Tabubruch gilt: Parteien müssten daraufsetzen, die AfD zu „zivilisieren“, statt sie zu „dämonisieren“; sie solle „Regierungserfahrung sammeln“, das „schleift ab“.

Er erinnert an die Grünen, die früher radikal gewesen seien und später staatstragend wurden. Und er formuliert eine psychologische Regel: Wer dauernd als „Aussätziger“ behandelt werde, werde tatsächlich aussätzig. Gleichzeitig hält er fest: Die AfD sei „keine erfreuliche Erscheinung“, aber „keine Gefahr für die Demokratie“. Damit legt Safranski den Finger in die Wunde der deutschen Gegenwart: Ausgrenzung ist nicht nur ein Mittel gegen Radikalisierung – sie kann Radikalisierung auch stabilisieren. Wer jeden Kontakt moralisch verbietet, überlässt die Partei sich selbst, treibt sie in Echokammern, erhöht ihren Opferstatus und macht aus politischer Konkurrenz eine Schicksalsgemeinschaft.

Warum Safranskis Stimme Gewicht hat

Safranski spricht nicht aus dem Reflex des Tages, sondern aus dem langfristigen Blick auf Epochen, Irrtümer, Verführungen – und auf die Rolle von Sprache in politischen Umbrüchen. Im Interview erklärt er selbst, warum Biographien einen direkten Zugang zur Zeit geben; er nennt als Beispiel, wie er das Jahr 1933 über die Figur Martin Heidegger verstanden habe – über den „Moment des fatalen Irrtums“. Dies ist der biografische Unterton seines politischen Einwurfs: Er warnt weniger vor einem konkreten Gegner als vor einer kulturellen Selbsttäuschung – der Illusion, man könne Demokratie retten, indem man sie verengt, und man könne Extremismus bekämpfen, indem man Begriffe inflationiert.

Safranskis Interview ist deshalb bemerkenswert, weil es die deutsche Lage auf eine präzise Formel bringt: Die Brandmauer ist nicht nur eine Abwehr gegen „rechts“, sondern auch eine Selbstfesselung der Mitte – und damit undemokratisch, da sie vorhandene demokratische Mehrheiten verhindert. Und die Sprachformeln, mit denen man sie rechtfertigt – „unsere Demokratie“, „Demokratie gegen rechts“, der faschistische Kurzschluss –, sind nicht neutral, sondern politisch wirksam. Wer so spricht, verschiebt Grenzen, produziert Lager und verliert die Fähigkeit, mit dem normalsten Vorgang in einer Demokratie umzugehen: dass ein relevanter Teil des Volkes anders wählt, als ein Juste Milieu es wünscht.