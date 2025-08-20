„Umstritten“ ist das neue Lieblingswort der linksgrünen Mainstreampresse

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass schätzungsweise 90 Prozent aller Journalisten, die in den Mainstreammedien beheimatet sind, zu den Grünen oder linken Parteien tendieren. Es nicht zu tun und das auch noch offen zu zeigen, kann sehr schnell das Ende der eigenen Karriere bedeuten. Man bekommt dann selbst mir nichts – dir nichts das Etikett „umstritten“ angeheftet. Eine Folge dieses Missverhältnisses ist, dass in den Redaktionsstuben deshalb überhaupt kein Diskurs mehr stattfindet. Die Welt ist aufgeteilt in “links ist gut” und “rechts ist schlecht”, wobei dieses “rechts” heute schon sehr weit links anfängt – da die vermeintliche Mitte sehr weit nach links gerückt ist.

Weil man nach außen hin jedoch eine gewisse Objektivität walten lassen will, schreibt man über Politiker, die nicht der linken Blase angehören oder über andere Medien oder Personen, die sich nicht dem linken Mainstream unterordnen, sie seien „umstritten”. Es ist das Schweizer Allzweck-Taschenmesser der medialen Rufschädigung: Wer als „umstritten“ bezeichnet wird, der kann sich gleich bedanken, denn ein neutrales Urteil über seine Person wird es nicht mehr geben. „Umstritten“ ist dabei eine geniale Wortwahl. Es klingt nach Fakten, nach Analyse, nach Distanz, obwohl es übersetzt nichts anderes heißt als das: „Wir lehnen diese Person und deren Ansichten ab, wollen es aber nicht offen sagen.“

Dauerhaft verbrannt

Statt sich die Mühe zu machen, Argumente oder Beweise vorzulegen, reicht ein Federstrich. “Umstritten” – und fertig. Dabei impliziert das Wort, dass zuvor ein Streit stattfand; doch das ist gar nicht der Fall. Denn so wenig, wie diskutiert wird, wird hier “gestritten”. Um “umstritten” zu sein, reicht es, mit den Dogmen und Narrativen linker Redakteure nicht übereinzustimmen – und fertig ist das Label. Man vermittelt den Lesern oder Zuhörern mit dem Attribut, jemand oder etwas sei “umstritten”, dass es eine große oder immerhin beträchtliche Mehrheit gäbe, die dessen Ansichten ablehnen würden – obwohl in Wahrheit nur die Kaffeeküche im Newsroom der linken Meinungsmacher die Augen verdreht.

Und wehe, ein Politiker wird mehrmals hintereinander „umstritten“ genannt! Dann ist er gleich verbrannt. „Der umstrittene XY“ liest sich irgendwann so selbstverständlich wie „der rote Apfel“. Das Adjektiv wird zum festen Namenszusatz, und der Betroffene kann künftig machen, was er will – er bleibt das personifizierte Problem. Man spart sich jede inhaltliche Auseinandersetzung. Der jeweilige Journalist muss auch keine Verantwortung übernehmen: Schließlich sind es ja „die anderen“, die jemanden als “umstritten” ansehen, er berichtet darüber nur pseudoobjektiv. Und dabei ist es so wirksam: Mit einem einzigen Wort kann man aus einer Person eine Skandalfigur machen.

Sprachliches Feigenblatt

„Umstritten“ ist also das sprachliche Feigenblatt, mit dem die offene Demontage und Diskreditierung Andersdenkender kaschiert wird. Statt offen zu sagen, dass man die politischen Ansichten eines Politikers ablehnt oder dass hier ein medialer, vermeintlich rechter Konkurrent bekämpft werden soll, wird der Satz elegant in eine vermeintliche Tatsache verwandelt – und schon klingt Propaganda wie objektive Berichterstattung.

Die inflationäre Verwendung dieses Kampfwortes zeigt: Große Teile der Mainstreammedien verstehen sich nicht mehr als neutrale Beobachter, sondern als politische Akteure. Mit Vokabeln wie „umstritten“ setzen sie ihre eigenen Wertungen durch – versteckt hinter einer angeblichen Objektivität. Das Publikum soll nicht nachdenken, sondern misstrauen.

Die beste Kandidatin, die in Gefahr geraten ist, fortan selbst als “umstritten” gebrandmarkt zu werden, ist zur Zeit übrigens die CDU-Politikerin und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Wie konnte sie auch nur zu einem – laut “Südwestrundfunk” (SWR) „umstrittenen“ – CDU-Sommerfest gehen und dort einen Vortrag unter anderem über Meinungsfreiheit halten! Und das auch noch, wo dieses Sommerfest doch von dem laut SWR ebenfalls als „umstritten“ geframten Unternehmer Frank Gotthardt ausgerichtet, der den laut SWR „rechtspopulistischen YouTube-Kanal Nius finanziert“, dem laut SWR „Medienaufsicht, Journalistenverbände und Medienbeobachter ….mangelhafte journalistische Sorgfalt“ vorwerfen? Wenn es noch eines Lehrbeispiels für journalistische Propaganda in den öffentlich-rechtlichen Medien bedurft hätte, so ist der fragliche SWR-Artikel vom 17. August 2025 jedenfalls ein herausragendes Beispiel.

Moralischer Beipackzettel

Zu erwähnen ist, dass selbst die krudesten linken „Aktivisten“ oder Islampropagandisten nie als “umstritten” gelten. Es trifft ausschließlich offensichtlich politisch rechtsstehende Personen. Die Steigerung des Wortes “umstritten” ist dann übrigens “rechtspopulistisch“ – und, als absoluter Höhepunkt, sodann “rechtsextrem”. Das darf man, Ex-Bundesinnenminister Nancy Faeser und ihrem gleichgeschalteten Verfassungsschutz sei Dank, jetzt in jedem Artikel oder Bericht über die AfD bringen; nein, schlimmer noch: Es besteht sogar geradezu eine Art stillschweigende Pbereinunft journalistische Übereinkunft wenn nicht Verpflichtung, jeden Artikel über die AfD mit der Wortstanze „die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Partei“ anzufangen oder zu beenden. Schließlich könnte ja noch irgendwem in dieser Republik bislang entgangen sein, dass der Verfassungsschutz diese Einstufung (auf politische Weisung hin) vorgenommen hat!

Beinahe tröstlich ist es da, dass vielen Mainstream-Journalisten – sei es aufgrund offensichtlich beschränkter kognitiver Fähigkeiten oder als Folge der Blasenbildung – gar nicht mehr bewusst ist, dass eine wachsende Mehrheit der Menschen keinen Wert mehr auf ihre Warnhinweise und moralischen Beipackzettel legt. Immer mehr Deutsche haben dieses betreutes Denken satt und entwickeln eine wachsende Sensibilität für die Sprache der Propaganda. Deshalb bewirken nicht nur solche Satzbausteine zur AfD, sondern auch Labels wie “umstritten” zunehmend das Gegenteil dessen bewirken, was man erreichen will: Leute die als „umstritten“ oder wie seit Coronazeiten als „querdenkend“ stigmatisiert werden, gelten fast schon als Helden, die sich wagen, nicht nur selbstständig zu denken, sondern ihre Meinung auch noch nach außen zu vertreten – trotz aller Widerstände und den inszenierten Shitstorms des vermeintlichen Mainstreams. Zu ihrer Abwertung inflationär verwendete Wortstanzen werden dadurch zu Qualitätsmerkmalen.