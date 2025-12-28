Umverteilung bis zum Umfallen: Wie der Staat sich selbst auffrisst

Man nennt es inzwischen „Umfinanzierung”, weil Umverteilung zu ehrlich klingt. Zig Milliarden hier, zig Milliarden dort: Tatsächlich erleben wir gerade den größten staatlichen Verschiebebahnhof der Nachkriegsgeschichte, ein endloses Hin- und Herschieben von Geld, das real längst nicht mehr verdient, sondern nur noch umetikettiert wird. Die Kommunen sind pleite – nicht überraschend, sondern folgerichtig. Ihre Einnahmen brechen weg, weil Industrie, Mittelstand und Gewerbesteuerbasis zerbröseln, während ihre Ausgaben explodieren, weil ihnen die Kosten jeglicher politischen Illusionen der letzten Jahre aufgedrückt werden, die man einfach nach unten durchreicht. Doch die politische Antwort auf diesen Kollaps in Zeitlupe ist bezeichnend: Keine Reform, kein Aufgabenabbau, keine ehrliche Priorisierung – sondern der Ruf nach 30 Milliarden Euro Soforthilfe. Die fordert nun der Deutsche Städtetag vom Bund – jährlich, versteht sich.

Ob diese Summe am Ende in dieser Höhe fließt oder ob die Nothilfe geringe ausfällt, das grundfalsche Prinzip ist offensichtlich: Der Staat reagiert auf strukturelles Versagen mit Dauerinfusionen, als ließe sich wirtschaftliche Realität mit Haushaltsakrobatik überlisten. Dabei ist das Problem längst diagnostiziert, – nur will es niemand aussprechen: Dieser Staat lebt über seine Verhältnisse, weil er sich ideologisch übernommen hat. Es ist nicht so, dass die Kassen leer sind und die Kommunen, Länder und Bund “kein Geld” haben. Nein, sie haben in Wahrheit so viel Geld wie nie zuvor; höher war das den Bürgern und der schwindenden Wirtschaft abgepresste Steuer- und Abgabenaufkommen nie als heute (noch jedenfalls, denn die Einbrüche sind vorprogrammiert). Aber dem Staat laufen die Ausgaben davon.

Die Pleite der Kommunen ist nur Vorbote für das, was auch dem Bund droht

Die grüne Leitidee, alles gleichzeitig retten zu wollen – Klima, Gesellschaft, Moral, die ganze Welt – hat einen Preis. Und der wird nicht in Sonntagsreden bezahlt – sondern manifestiert sich in konkreten Haushaltsplänen, in den Finanzdefiziten der Kommunen, in der zerfallenden Substanz des Landes. Die Energie hat man mutwillig verteuert, die Industrie moralisch unter Generalverdacht gestellt, Leistung und Wertschöpfung wurde für verdächtig erklärt. Wer produziert, gilt als Teil des Problems – wer umverteilt, als Teil der Lösung. Das Ergebnis ist eine Wirtschaftspolitik, die Firmen vertreibt und sich anschließend wundert, warum irgendwann keine Steuern mehr hereinkommen.

Das Klagelied des Städtetages ist nur ein Vorbote auf das, was allen politischen Ebenen droht. Das eigentlich Groteske ist deshalb der Glaube, der Bund könne diesem Schicksal entkommen. Als gäbe es dort oben einen unerschöpflichen Geldbrunnen, gespeist von einer Wirtschaft, die man gleichzeitig nach Belieben weiter stranguliert; ab Januar beispielsweise durch einen massive erhöhten “CO2-Preis”. Wenn Unternehmen schließen, abwandern oder nur noch Verluste schreiben, dann verschwinden nicht nur Arbeitsplätze, dann verschwinden auch Steuereinnahmen. Das ist keine rechte Polemik, sondern simple Arithmetik: Wertschöpfung runter – Wohlstand runter – Steuern runter!

Die Realität lässt sich nicht vertagen

Stattdessen subventioniert man Strompreise, weil Energie unbezahlbar geworden ist. Man subventioniert die Kommunen, weil sie zahlungs- und damit handlungsunfähig sind. Man subventioniert die Bürger, weil alles teurer wird. Aber niemand stellt die Frage nach den systematischen Ursachen, niemand wundert sich, warum eigentlich alles gleichzeitig kollabiert. Der Staat verteilt inzwischen Geld, das er selbst nur noch auf Kredit organisiert, um Schäden zu kaschieren, die er zuvor mit ideologischer Inbrunst selbst angerichtet hat. Reformen gibt es keine. Nicht im Sozialstaat, nicht in der Migration, nicht in der Bürokratie, nicht bei den elementaren Aufgaben des Staates.

Stattdessen regiert das Prinzip Hoffnung, dass sich der Kollaps irgendwie vertagen ließe – vielleicht bis zur nächsten Wahl, vielleicht bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz. Doch wirtschaftliche Realität lässt sich nicht vertagen, die Probleme lassen sich nicht endlos hinausschieben. Beides schlägt immer zurück, unerbittlich und mit zunehmender Dauer immer härter. Die Kommunen sind nur die ersten, die fallen.

Die Länder und zuletzt der Bund werden folgen – das ist zwangsläufig. Nicht, weil finstere böse Mächte am Werk sind oder weil Spielverderber schuld sind ist – sondern weil man sich jeglichen Reformen verweigert und nicht einmal willens ist, die Ursachen zu benennen. Den Kollaps zu unterbrechen, indem man ihn weiter finanziert – das hat noch nie funktioniert. Man kann die Katastrophe nur verhindern, indem man endlich den Mut aufbringt, das komplette ideologische Fundament dieser absurd fehlgeleiteten Politik einzureißen. Alles andere ist nur der Versuch, sich noch etwas Zeit zu erkaufen – auf Kosten der Zukunft.