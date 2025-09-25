Umvolkung oder Volksverhetzung? Deutschland ist vorbei!

Für ZDF-Redakteure mag das nicht gelten, aber als Mensch mit Hirn muss man heutzutage vorsichtig sein: Irgendein Arnsberger Proberichter oder zur Beförderung anstehender Stuttgarter Staatsanwalt lauern immer in den Startlöchern, wenn es um häusliche Überfälle auf noch vereinzelt auftretende denkende Wesen geht. So kann beispielsweise der Begriff der “Umvolkung” von Minderbegabten und Lernschwachen als “Volksverhetzung” missverstanden werden – obwohl der Begriff, im wissenschaftlich-analytischem Sinne gebraucht, eher dem historischen Formenkreis der Völkerwanderung zuzurechnen wäre. Ich möchte Ihnen das gerne näher erläutern: Das Phänomen des von Angela Merkel und ihrer ebenso wehr- wie willenlosen Parteigefolgschaft in Bewegung gesetzten Migrations-Tsunamis wird von vielen mit dem natürlichen Phänomen einer durchaus nicht ungewöhnlichen, seit Beginn der Menschheit existierenden immerwährenden ethnischen Durchmischung, also einer Völkerwanderung, gleichgesetzt.

Diese Völkerwanderungen waren nicht nur natürlich, sondern sie erwiesen sich, aus einiger zeitlicher Entfernung betrachtet, stets auch als notwendig, trugen den Keim der genetischen Bereicherung und der zivilisatorischen Weiterentwicklung in sich. Unsere Vorfahren , die Germanen, waren ein im Verlauf eines jahrhundertelangen Prozesses aus verschiedensten Stämmen geformtes Konglomerat – und die späteren Einwohner Deutschlands dann sozusagen ein Ergebnis der vielzitierten Völkerwanderung zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert. Und ohne die sich ebenfalls über viele Jahre erstreckende Einwanderung in die sogenannte Neue Welt, namentlich die späteren USA, wäre niemals die einzigartige Qualität der amerikanischen Nation entstanden und diese nie zur nach wie vor führenden Weltmacht geworden, der nicht einmal geistig zurückgebliebene deutsche Fernsehmoderatoren am Zeug flicken können.

Ein Überfall der deutschen Art

Und sogar hierzulande durften wir erleben, dass unsere Gesellschaft durch die vor allem in zwischen Ende der Fünfziger und Anfang der Siebziger Jahre ins Land geholten sogenannten Gastarbeiter – auch türkische – durchaus auch bereichert worden ist, so geschehen dank einer ausgeprägten Integrationsbereitschaft der Zugereisten und einer klugen Integrationspolitik von Seiten der Aufnehmenden. Doch die für immer mit dem Namen der unseligen Angela Merkel verbundene Katastrophe vom 4. September 2015, dem Tag, an dem das deutsche Volk seiner schützenden Grenzen beraubt wurde, hatte dagegen nichts Organisches, nichts natürlich Gewachsenes, nichts Bereicherndes, nichts Naturnotwendiges an sich. Denn da standen plötzlich, angelockt vom Wohlstand der westlichen Nationen und der schon damals weltweit bekannten dämlichen Wehrlosigkeit eines wohlstandsgesättigten deutschen Bürgertums, Zigtausende Migranten, in ihrer Gesamtheit grobfalsch als “Flüchtlinge” bezeichnet, vor den Grenzen Österreichs, das seinerseits ungeheuer erleichtert war, die Massen nach Deutschland weiterreichen zu dürfen.

Was damals geschah, war bei Lichte besehen eigentlich ein Überfall – und zwar einer der besonderen, nämlich der deutschen Art, in der sich der Überfallene, sofern er noch kein Messer im Rücken hat, geradezu wollüstig-masochistisch in sein beklagenswertes Schicksal ergibt und sein eigenes darauffolgendes Unglück auch noch klein- und schönredet, und das bis heute. Es ist eigentlich noch viel schlimmer: Die Deutschen haben das von Angela Merkel und ihrer Partei über das das Land gebrachte Unheil nicht nur ertragen und nicht nur schöngeredet, sondern sie wären keine echten Deutschen gewesen, hätten sie darüber hinaus nicht alles getan, um das Merkel- Desaster nach Kräften zu vollenden, koste es was es wolle. Nach zwei vom Zaun gebrochenen und kläglich in die Hose gegangenen Weltkriegen und einem aktuell wonnevoll herbeigeredeten weiteren Russlandfeldzug darf man das wohl so sagen. Und dabei kann es gar nicht schnell genug gehen: Nicht mehr auf dem mühsamen Landweg, sondern per Düsenflugzeug werden immer weiter Afghanen ins Land geholt (sofern sie aufgrund eines zollfreien Shopping-Bummels im Flughafen beim Stop-over nicht den Weiterflug verpassen).

Ein neuer Staat formt sich

Die ganz überwiegend fehlende Integrationsbereitschaft der seit 2015 ins Land Geschleusten wird dabei ebenso missachtet wie die aus gutem Grunde fehlende Integrationswilligkeit immer größerer Teile der inzwischen aus ihrer Wohlstandstrance aufwachenden Bevölkerung. Immer klarer tritt nämlich die wahre Absicht zu Tage: Hier versucht sich ein neuer Staat nach seinen eigenen kruden politischen Phantasien zu formen. Und die Täter sind auch noch dumm genug, das zuzugeben:

Wir haben es also weder mit einer sich langsam vollziehenden, der Weiterentwicklung einer bestehenden Zivilisation dienenden natürlichen Durchmischung zu tun und auch nicht mit einer klassischen Völkerwanderung, sondern vielmehr mit einem offen eingestandenen, aktiv betriebenen und im erzwungenen Hauruckverfahren durchgezogenen Austausch der eigenen Bevölkerung durch eine neue. Und genau das liegt dem historisch-analytischen Begriff der Bevölkerungstransformation zugrunde: Statt Regierungswechsel ein Volkswechsel. Umvolkung eben.

Deutsche stehen gerne Schlange

Wenn ich oben von “den Deutschen”, dem deutschen Volk schreibe, so bediene ich mich des Volksbegriffs des Mittelalters: Wenn hier vom Volk die Rede war, waren die Noblen, eine schmale Führungsschicht gemeint. Das gemeine Volk war gerade mal so wichtig wie das Vieh – und wurde oft auch nicht besser behandelt. Zwangsläufig erhebt sich daher die Frage, wie man heute diesen Volkstausch, diese Umvolkung, dem Vieh (ich meine das Stimmvieh), pardon: der eigenen Bevölkerung, beibringt. Den Noblen unserer Tage kommt hierbei der glückliche Umstand zugute, dass sie es hierzulande mit einem Volk von Schlafschafen zu tun haben – mit deutschen Michels eben. Franzosen mischen die Boulevards auf, steigen über Absperrungen, dringen in Regierungsviertel ein und zeigen ihren Oberen, wem sie ihre Posten verdanken. Engländer gehen zu Millionen auf die Straße und reduzieren die wenigen Polizisten vor Ort zu hilflosen Statisten. Die Deutschen dagegen stehen stundenlang bei Wind und Wetter Schlange, um Eintrittskarten für eine Parlamentsführung am Tag der offenen Tür zu ergattern, lassen sich von noch pubertierenden Journalisten verspotten und nehmen es achselzuckend hin, wenn die Mitbürger, welche für sie die Kartoffeln aus dem Feuer holen, von einer gebietsweise bis ins Mark verrotteten Justiz monatelang und ohne Beweise dafür in Untersuchungshaft gesperrt werden.

Sie glauben mir nicht? Also bitte: In einem extra angemieteten Haus in Schleswig-Holstein lebt ein syrischer “Flüchtling” mit seinen zwei Frauen und sechs Kindern. Er wollte immer schon nach Deutschland. Arbeitsangebote lehnt er ab: Er möchte seine Zeit lieber mit seinen Kindern verbringen. Das Geld bekommt er monatlich vom Arbeitsamt überwiesen. Alles in allem dürfte dieser sogenannte Flüchtling dem Amt zwischen 6.000 und 8.000 Euro pro Monat wert sein, Logis und kostenlose medizinische Vollversorgung eingeschlossen. Jetzt rechnen Sie einmal aus – und ich kann es Ihnen leider nicht ersparen –, wie viele Monate Sie, liebe Zuhörer, im Schweiße Ihres Angesichts arbeiten müssen, um diese Summe durch ihre Steuern aufzubringen.

Vollversorgung für die einen auf Kosten der anderen

Ein Fahrlehrer aus den neuen Bundesländern berichtete mir unlängst, er käme mit der Arbeit einfach nicht mehr hinterher – Fahrschüler en masse, und nahezu die Hälfte davon Migranten. Ihr Sohn oder Ihre Tochter, lieber Zuhörer, bezahlen bis zu 4.000 Euro für das begehrte Papier; diese Klientel jedoch bekommt den Lappen bezuschusst oder gratis vom Amt – um fit für den Arbeitsmarkt zu werden, in dem statistisch am Ende kaum einer von ihnen unterkommt. Auch im Gesundheitssystem zahlen Neubürger zumeist nichts für ihre Rundum-Sorglos-Mitversicherung, die arbeitende einheimische Leistungsträger mit immer höheren Beiträgen mitfinanzieren müssen. Der mit CDU-Abgeordnetendiät wohlausgestattete Professor Hendrik Streeck fordert nun eine Eigenbeteiligung von 15 Euro für jeden Arztbesuch eines Kassenpatienten – weil das Geld der Kassen für die Gesundheitsversorgung nicht reiche. Der Mann hat recht: Bürgergeldempfänger und “Flüchtlinge” zahlen für ihre Vollversorgung keinen Cent, weder in die Krankenkasse noch beim Arztbesuch.

6,5 Milliarden Euro: So hoch war das Defizit der deutschen Krankenkassen für das Jahr 2024. Hingegen bringt einmal Schuheputzen für die politisch Mächtigen in Deutschland Wolodymyr Selenskyj jeweils 5 Milliarden Euro ein. Natürlich könnte man dieses Geld auch für die Gesundheitsversorgung der eigenen Bürger, welche einen großen Teil ihres Lohns in die Krankenkassen einbezahlen, ausgeben. Aber das lohnt nicht mehr; denn die sind bald in der Minderzahl – so wie gewünscht. Wenn Sie, liebe Zuhörer, einmal durch Duisburg, durch Hamburg oder durch Berlin gehen, dann wissen Sie, dass der Zug abgefahren ist. Um Friedrich Merz zu paraphrasieren: Es ist vorbei! Deutschland ist vorbei! Und ob die Deutschen jemals noch die Kraft finden, wenigstens ihr Hab und Gut, oder allerwenigstens ihr Leben zu retten, ist mehr als fraglich – dazu bräuchte es nämlich Mumm und Grips. Römische Geschichtsschreiber haben, wenn man es dem Sinn nach übersetzt, über die Germanen einst geschrieben: “Große Füße – kleines Hirn”. Wenigstens unter den Wählern von Union, Linken, Grünen und FDP – bei denen also, die sehenden Auges ihr eigenes Unheil vollenden – sollte man vielleicht ab und zu die Schuhgröße messen.