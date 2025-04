„Umweltschutz ist Heimatschutz“ soll Nazi-Parole sein: Diese CDU lässt alles mit sich machen

Der immer unter Starkstrom stehende Nazi-Detektor der Linken hat ein weiteres Mal ausgeschlagen – diesmal in Richtung des baden-württembergischen CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel. Weil dieser auf einer Veranstaltung in seiner Heimatstadt Ehingen für einen „konservativ inspirierten Umweltschutz“ plädiert und dabei den Satz „Umweltschutz ist Heimatschutz“ geäußert hatte, triggerte er sogleich die übliche Schnappatmung der linken politischen Gesinnungswächte im Land der Meldestellen und Sprechverbote. Weil der nämlich vor Urzeiten irgendwann einmal von der NPD verwendet worden sei – was Hagel selbst mit Sicherheit gar nicht bewusst war – wird der Landeschef nun in die rechte Ecke gestellt. Die Kritik des linken Empöriums setzt nun exakt dort nahtlos an, wo sie nach Merz‘ fulminant (und planmäßig) gescheitertem Versuch, eine Migrationswende im Bundestag mit den Stimmen der AfD zu erreichen, vor zwei Monaten unterbrochen worden war.

Damals kam es von Seiten der linken “Zivilgesellschaft” – also staatsfinanzierten und regierungsgesteuerten Fünften Kolonnen des NGO-Komplexes – bundesweit zu Angriffen auf CDU-Einrichtungen und die Partei wurde als “faschistische” oder “rechtsextreme” Vorfeldorganisation und Steigbügelhalterin der AfD geschmäht. Die Drohungen zeigten Wirkung: Nach der Wahl fiel die CDU in nie gesehenem Ausmaß um und verriet alles, was sie im Wahlkampf versprochen hatte, indem sie sich unter Friedrich Merz nun komplett zum Erfüllungsgehilfen linksgrüner Agendapolitik macht; neben der totalen Rückgratlosigkeit des Opportunisten Merz war dafür vor allem auch der unbedingte Wunsch verantwortlich, die entfesselten Mächte des Antifa-Straßenterrors zu besänftigen.

Fabrizierte Skandale am Fließband

Der Fall Hagel zeigt nun, dass es überhaupt keiner tagespolitischen oder inhaltlichen Sünden und Zumutungen (aus linker Sicht) durch die CDU braucht, um als Nazi gelabelt zu werden: Wie schon im Falle von Höckes völlig unpolitischem “Alles für Deutschland”-Zitat,wird einfach eine angebliche Parallelität zu NS-Sentenzen ausgebuddelt – und schon ist der nächste “Skandal“ perfekt. In diesem Fall war es die “Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus”, die meldete, bei Hagels Ausspruch handele es sich um eine „gängige Formel heutiger Rechtsextremisten“. Diese würden „untrennbar den Schutz der Natur mit dem Schutz der Heimat vor fremden bzw. ungewollten Einflüssen“ verbinden. Selbst wenn dem so wäre, bleibt diese Behauptung die Antwort auf die Frage schuldig, was daran eigentlich sachlich falsch sein sollte.

Wie im Fall Höckes, dem angeblich bewusste Provokation unterstellt wurde, wird auch hier eine neurotische linke Lesart und Deutungsweise völlig harmloser und zudem inhaltlich korrekter Aussagen zum Maß aller Dinge gemacht – mit der Implikation, diejenigen, die diese Aussagen tätigten, hätten sich über Begriffsgeschichte und Quellenherkunft im Klaren gewesen sein müssen. Bei Hagel wird dieser abstruse Vorwurf akademisch vorgebracht von Rolf Frankenberger vom Institut für Rechtsextremismusforschung der Universität Tübingen, der urteilte: „Den Satz ‚Umweltschutz ist Heimatschutz‘ kann und sollte man als (konservativer) Politiker kennen“, andernfalls zeuge seine Verwendung von „mangelndem Problembewusstsein.“ Dass es Menschen gibt, die Wichtigeres zu tun haben, als ihren Wortschatz täglich auf vermeintliche rechtsradikale Bestandteile oder kompromittierende frühere Verwendung hin zu durchforsten, kommt solchen zwangsfinanzierten Wichtigtuern natürlich nicht in den Sinn.

Bemerkenswerte Feigheit

Luigi Pantisano, der stellvertretende Landessprecher der baden-württembergischen Linken und zugleich Bundestagsabgeordneter, griff die ihm von solchen “Wissenschaftlern” und in hysterischer Lauerstellung stets auf den nächsten Skandal wartenden Aktivisten gelieferten Vorwürfe gegen den CDU-Landeschef natürlich prompt auf. Er trötete, Hagel zeige bereits bei Verkündigung seiner Spitzenkandidatur, dass er für das Amt des Ministerpräsidenten “nicht geeignet” sei. Egal ob er den Slogan „aus geschichtsvergessener Unwissenheit verwendet oder sich damit bewusst in eine rechtsextreme Tradition eingereiht“ habe: Er müsse seine Spitzenkandidatur zurücknehmen. Außerdem müsse die CDU Hagel nach diesem Auftritt von sämtlichen Ämtern freistellen. Soviel Heuchelei ist selbst für einen Linken-Politiker starker Tobak; es fehlt wahrlich nur noch, dass Pantisano auch noch Hagels Verhaftung fordert. Eine Anzeige wegen „Volksverhetzung“ dürfte ihm indes sicher sein – wenn ihm auch, anders als dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, keine juristischen Schikanen drohen dürften.

Die CDU findet sich nun einmal mehr in der Defensive wieder und muss sich gegen das übermächtige politmediale Lager der linken Jakobiner verteidigen. Eine Landesparteisprecherin sprach von einem „durchschaubaren Wahlkampfmanöver“ der Linken und betonte, gerade Hagel setze sich mit aller Kraft gegen rechtsextreme Umtriebe zur Wehr, was er auch in seiner Rede zum Ausdruck gebracht habe. Die Einlassung der Linken zeige, wie sehr die Partei mit dem Begriff „Heimat“ fremdle: „Ein solcher Alarmismus bringt uns im Kampf gegen Rechtsextremismus kein Stück voran. Im Gegenteil: Er schadet dem unbedingt richtigen und notwendigen Anliegen, dass wir uns als Demokratie gegen rechtsextreme Umtriebe mit aller Kraft zur Wehr setzen.“ Alles richtig – aber dennoch in den Wind gesprochen; zeigt diese Posse doch einmal mehr die krankhafte Hetze der sozialistischen Meinungspolizisten – und zugleich auch die bemerkenswerte Feigheit der CDU, die aus Brandmauer-Gründen unter ihrem verlogenen Parteichef Friedrich Merz die historische Chance vergibt, die linksgrüne Hegemonie in diesem Land zu brechen. Statt sich gegen die perfiden Unterstellungen und inflationären Nazi-Verleumdungen zur Wehr zu setzen, bringt sie nur eine verdruckste Zurückweisung zustande, die aber zum größten Teil aus unnötigen Selbstrechtfertigungen besteht. Alles, um es sich ja nicht mit dem herrschenden Linksblock zu verscherzen, an den man sich sklavisch gekettet hat.