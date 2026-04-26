UN-Nachhaltigkeitsziele und “Agenda 2030”: Die Zerstörung des Bewährten

Von Leonardo da Vinci stammt der Ausspruch: “Es gibt drei Klassen von Menschen: Die, die sehen, die, die sehen, wenn man es ihnen zeigt, und die, die nicht sehen.” Jede Herrschaft braucht eine Ideologie, die sie stützt. Jede Herrschaft beruht auf einer Weltanschauung: einer Erzählung darüber, wie die Welt “wirklich” ist und was ihr Sinn verleiht. Doch bei diesen Erzählungen ist es eben nicht der Bezug zur Realität, auf den es ankommt. Sie können sogar irreal oder pseudoreal sein. Sie können fantastisch erscheinen, können den bekannten Fakten zuwiderlaufen und fast wahnhaften Charakter aufweisen, wie es bei den Großideologien des 20. Jahrhunderts der Fall war. Nun treten solche Erzählungen auch in normaleren, für uns alltäglicheren und stärker akzeptierten Bereichen gesellschaftlichen Lebens auf: Beim politischen Engagement etwa, wenn man sich also für ein gesellschaftliches Ziel oder eine Partei einsetzt. Auch hier können Erzählungen entstehen, die mit der Realität nur noch wenig zu tun haben. Ein Grundmuster bilden freilich die Religionen. Religiöse Erzählungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie umso stabiler wirken, wenn sie phantastisch klingen. Hier geht es gerade um Wunder, gar um Widernatürlichkeit – Fakten spielen kaum eine Rolle mehr. Religiöse Erzählungen sind ein eindrückliches Beispiel dafür, wenn es darum geht, die Realitätsferne ideologischer Erzählungen zu belegen. Denn je weiter sie sich von den Fakten, vom Bereich des eindeutig als real zu Bestimmenden entfernen und je wundervoller das Erzählte ist, desto stärker sind auch die Faszination und die Verführungskraft, die der Erzählung zugrunde liegen.

Wikipedia mag im Jahr 2026 eine zweifelhafte Quelle sein, doch wartet sie mit einer sehr interessanten Definition von Ideologie auf: Eine Ideologie (von französisch idéologie; zu altgriechisch ἰδέα, idéa, hier „Idee“, und λόγος, lógos „Lehre, Wissenschaft“ – eigentlich „Ideenlehre“) ist eine umfassende Weltanschauung, die gesellschaftliche Rahmenbedingungen in einer bestimmten, interessegeleiteten und damit einseitigen, bis hin zu einer verzerrten Art und Weise auffasst, deutet und repräsentiert. Für Karl Marx war es das „falsche Bewusstsein“ einer Gesellschaft. Seit Marx und Engels bezieht sich der Ideologiebegriff auf „Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz und guten Argumenten orientieren, sondern die darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren oder zu ändern“. Das konkludierte Verhalten, das sich aus der Erzählung ergibt, verstärkt dabei über die normative Kraft des Faktischen den Widerstand, den derjenige erlebt, der anhebt, die Erzählung zu hinterfragen. Je mehr die Menschen die Rituale und Symbole der Erzählung in ihrem Alltag integriert haben, desto selbstverständlicher wird ebendiese Erzählung, bis sie letztlich als eine von vielen konkurrierenden Erzählungen verschwindet und somit unsichtbar und unangreifbar wird.

Der Inhalt der Erzählung ist dabei völlig zweitrangig. Der dieser Dynamik zugrunde liegende Mechanismus ist auf jeden Inhalt beliebig anwendbar. Auch der Feind selbst ist im Grunde zweitrangig. Er kann sogar wechseln. Aus all dem lässt sich schließen: Es ist ein Kult!

Das Global Compact Netzwerk Deutschland

„Sie haben die Brücke und die zweite Halle genommen. Wir haben das Tor versperrt, können es aber nicht lange halten. Die Erde bebt. Trommeln, Trommeln in der Tiefe. Wir können nicht hinaus. Ein Schatten bewegt sich in der Dunkelheit. Wir können nicht hinaus. Sie kommen!“ Das Zitat stammt von Gandalf in den Minen von Moria, aus dem Film “Herr der Ringe – Die Gefährten”) – und es passt hier thematisch. Auf der Website des Global Compact Netzwerk Deutschland (UN GCD) ist zu lesen, dass dieses Netzwerk weltweit 24.900 Unterzeichner und davon 1.260 Unterzeichner in Deutschland vorzuweisen hat. Als Initiative der Vereinten Nationen bietet der UN Global Compact einen Rahmen, um über Branchen und Grenzen hinweg über eine „gerechtere“ Ausgestaltung der Globalisierung zu diskutieren und diese Vision mit geeigneten Strategien und Aktivitäten zu verwirklichen.

Das UN GCD unterstützt Unternehmen dabei, auf Basis “zehn universeller Prinzipien” Nachhaltigkeit strategisch zu verankern und zur Umsetzung der im Zuge der “Agenda 2030” formulierten 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (“Sustainable Development Goals”, SDG) beizutragen. Das UN GCD umfasst gegenwärtig über 1.260 Teilnehmer – davon mehr als 1.220 Unternehmen von DAX über Mittelstand bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs), sowie knapp über 70 Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik. Mit dem Ziel, Veränderungsprozesse in Unternehmen anzustoßen und Nachhaltigkeit strategisch zu verankern, bietet das UN GCD seinen Teilnehmern “Lern- und Dialogformate in den Bereichen Social, Environment, Governance, Reporting & Finance sowie SDG Integration”. Es finden sich dort so große Namen wie die Volkswagen AG, Bayersdorf AG, BASF, BMW, Bosch und viele andere.

10 Prinzipien als Einfallstor für moralischen Dirigismus

Nachfolgend die zehn 10 Prinzipien im Detail, von denen die ersten beiden im Bereich Menschenrechte anzusiedeln sind, weitere vier im Bereich Arbeitsnormen, die folgenden drei im Bereich Umwelt und das letzte im Bereich Korruptionsprävention.

Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

Das klingt alles sehr nett; leider erinnert es jedoch allzu sehr an das “Neusprech” aus George Orwells “1984”. In Anbetracht derartiger Anklänge des Textes ist es unumgänglich, sich dieser „Neo-Sprache“ zuzuwenden, die Orwells dystopischem Roman beschrieben wird, in dessen Welt das Ministerium für Liebe für die härteste Unterdrückung und das Ministerium für Wahrheit für die trügerischste Propaganda zuständig sind. Doch schauen wir uns erst einmal die 17 liebevoll so genannten “UN-Nachhaltigkeitsziele” (SDG) genauer an. Ein Blick darauf führt zu der Erkenntnis, dass diese mit allen ihren Fortentwicklungen letztendlich eine Essenz aus einem planerischen und zentralistischen Ordnungs- und Realisierungswahn der gesamten vorgeschriebenen Empirie sind. Wir befinden uns in einer äußerst eigenartigen nationalen wie auch weltpolitischen Situation. Man kann schon jetzt prognostizieren, dass niemand in der Lage sein wird, den laufenden, machtvoll von einer riesengroßen Koalition und Interessengemeinschaft vorgetragenen großen Umbauversuch noch stoppen zu können, dessen Teil die SDGs und die globale Agenda sind. Wir sehen nicht nur den “Great Reset”, wir sehen die Transformation der Welt – und für nicht weniger steht die “Agenda 2030”. Die “Dekarbonisierung” der Welt bis 2050 mit den immer weiter verkürzten Ausstiegsszenarien, wie immer wieder in den Medien zu hören ist, muten bereits sehr “beeindruckend” an. Wenn Sie im Internet ein bisschen surfen, gibt es Leute, die sich über die SDG darüber sehr ausführlich geäußert haben auf der Grundlage von Empirie und Kasuistik; letzteres bezeichnet die systematische Analyse und Reflexion von Einzelfällen in verschiedenen wissenschaftlichen und beruflichen Disziplinen. Doch betrachten wir nun diese 17 Ziele; sie seien nachfolgend zusammengefasst wiedergegeben.

Die Nachhaltigkeitsziele: Vergiftete Ideale

Erstens: Wir beenden die Armut. Zweitens: Wir beenden den Hunger. Drittens: Gesundheit für alle. Viertens: Bildung für alle. Fünftens: Geschlechtergleichstellung. Sechstens: Wasser für alle. Siebtens (besonders schön!): Bezahlbare und verlässliche Energie für alle. Das waren erst sieben der 17 Ziele, aber an dieser Stelle sei eine kurze Unterbrechung und folgender Einwurf gestattet: Fällt Ihnen hier etwas auf? Richtig: Es handelt sich hier um sogenannte negationsresistente Zielbeschreibungen sind?

Denn niemand kann sich moralisch erlauben, etwas gegen diese Ziele einzuwenden; wenn man sagt, ich beende den Hunger (übrigens: in Amerika gibt es schon seit Jahrzehnten den “Kampf”, ja gar einen regelrechten “Krieg gegen Hunger”) oder wenn man gegen die Armut und für die allgemeine Gesundheit politisch eintritt, wird Kritik daran konkludent verdächtig gemacht. Denn jeder, der aufsteht und Zweifel oder oder auch nur Bedenken daran äußert oder nach einer Plausibilisierung fragt, steht sofort in der falschen Ecke – weil ihm vorgehalten wird, er sei für Hunger, für Armut und gegen Gesundheitsfürsorge. Die Schlagworte sind moralisch total und markieren insofern eine Beendigung des demokratischen Diskurses. Was hier gefordert wird, kann man nicht als zu gefährlich betrachten oder die Gefahr kann man nicht falsch einschätzen.

Doch weiter im Text: Das achte SDG ist menschenwürdige Vollbeschäftigung, und das neunte ist resiliente, innovative Industrieentwicklung. Erneut ein kurzer Einschub, Stichwort innovative Industrie: Vielleicht kennen Sie die First Movers Coalition? Diese war in den USA unter der Regie der Biden-Administration damit beauftragt, die gesamte Energieversorgung der Welt “klimaneutral” neu zu konzipieren. Böse Zungen behaupten, es sollten dabei Blackouts gezielt provoziert werden, um die Nachfrage für die neuen Technologien zu erhöhen. Natürlich wird so etwas offiziell nie eingeräumt. In diesem Kontext ein Zitat von der “berühmten” Kommunistin Clara Zetkin aus einer Rede, die sie in Berlin am 30. August 1932 gehalten hat: ”Eine Planwirtschaft auf dem Boden des Kapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Die Versuche dazu werden immer wieder vereitelt durch das Privateigentum an den Produktionsmitteln. Planmäßigkeit des Wirtschaftens ist nur möglich bei der Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Der Weg zur Überwindung wirtschaftlicher Krisen und aller drohenden imperialistischen Kriegsgefahren ist einzig und allein die proletarische Revolution, die das Privateigentum an den Produktionsmitteln abschafft und damit die Planmäßigkeit des Wirtschaftens verbürgt.” Man liest diese über 90 Jahre alten Sätze immer wieder mit großer “Begeisterung”, denn es spricht daraus eine Regulierungseuphorie, sozusagen eine Administrationsappetenz, und eine Lust an staatlicher Steuerung, wie man sie bis heute noch in vielen Politikerköpfen findet, teilweise sogar in noch gesteigerter Form.

Wie im Panoptikum

Das zehnten SDG ist die Herstellung gleicher Lebensverhältnisse überall auf der Welt. Dazu eine Gegenfrage: Wie, bitte, stellt man gleiche Lebensverhältnisse überall auf der Welt her? Indem man sehr genau hinschaut, wer was besitzt – und wer mehr und wer weniger hat? Anschließend greift der Sozialismus: Der Umverteilungsstaat sorgt dafür, dass es “gleiche Lebensverhältnisse” gibt. Das Ziel ist, wie in jedem sozialistischen oder kommunistischen Experiment der Geschichte zu bestaunen, am Ende die Gleichverteilung des Elends. Jeremy Bentham, der Begründer des Utilitarismus, ersann einst ein optimales Gefängnis: Das Panoptikum. Hier sind alle Zellen im Halbkreis um einen Wachtturm gebaut, so dass der dort zentral sitzende Wächter in jede jede Zelle blicken kann, ohne dass die Zelleninsassen wussten, auf wen gerade sein Auge gerichtet war. Diese totale und totalitäre Überwachung ist die Voraussetzung für die staatliche Durchsetzung der sozialistischen Utopien, die auch den SDGs zugrundeliegen. Auch die Prinzipien des UN GCD in Kombination mit den 17 SDG der ”Agenda 2030” sind nichts anderes als ein solches Panoptikum für alle, die sich ihm angeschlossen haben; nur merken es die meisten nicht. Der berühmte Philosoph Michel Foucault hat das Panoptikum auch als Modell der staatsbürgerlichen Steuerung bezeichnet – denn jeder, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders als in vermeintlicher Unbemerktheit.

Weiter mit den SDG: Nicht zufällig sind Inklusive und sichere Städte deren elftes Ziel SDG 12 fordert eine nachhaltige Produktionsweise, SDG 13 will den Klimawandel sofort stoppen, SDG 14 will die Ozeane bewahren, SDG 15 die biologische Vielfalt der Landökosysteme schützen, SDG 16 den Zugang zu Recht und Gerechtigkeit für alle gewährleisten und SDG 17 fordert globale Partnerschaft unter allen Staaten. Sinngemäß also: Fassen wir uns doch bitte alle an den Händen! Ja, supranationale Politik ist etwas brandgefährliches, weil supranationale Politik dazu führt, dass die Akteure nicht mehr von der Basis der Regierten kontrolliert und gecheckt werden können. Und sie entheben sich sozusagen, sie machen sich dazu zu Heiligen, zu Engeln, zu aufsteigenden Seelen, zu Göttern über die anderen, weil sie nicht mehr abgewählt werden können. Wenn man sich auf YouTube Videos ansieht, wie sich Theresa May mit Jean-Claude Juncker trifft und die beiden furchtbar wichtige Dinge besprechen, dann stellt man fest: Dies ist 15 Jahre her, aber geändert hat sich nichts; das System rollt weiter. Wir können es nicht aufhalten. Dazu nochmal ein Zitat aus “Der Herr der Ringe”, diesmal von Baumbart aus ”Die zwei Türme”: „Die Ents können diesen Sturm nicht aufhalten. Wir müssen solche Dinge überstehen, wie wir es immer getan haben.“

Gefährdet Populismus die Wirtschaft?

Auf der Website des UN GCD finden sich einige interessante und aufschlussreiche Publikationen; es sei hier insbesondere eine herausgegriffen, die sich mit angeblichen Populismus beschäftigt, veröffentlicht am 9. April 2025; darin heißt es unter anderem: “Eine resiliente Wirtschaft profitiert von stabilen Institutionen, einer offenen und pluralistischen Gesellschaft, Frieden und Rechtsstaatlichkeit; sie benötigt Fachkräfte, Kooperation und Partnerschaften, um Arbeitsplätze zu sichern, Innovationen voranzutreiben und die Transformation hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen zu gestalten. Auch die Sustainable Development Goals (SDGs) unterstreichen mit SDG 16 die Bedeutung von Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen als essenziellen Teil der Agenda 2030.” In Punkt 3 des Dokumentes werden die Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen in Deutschland beschrieben: “Immer mehr Unternehmen in Deutschland, darunter auch zahlreiche Unterzeichner des UN Global Compact, engagieren sich gegen Populismus und für eine offene Gesellschaft. Dieses Engagement kann dabei verschiedene Formen annehmen: Es kann nach innen gerichtet sein oder nach außen, expliziter oder impliziter Natur sein, individuelle Aktivitäten umfassen oder gemeinschaftlich mit anderen umgesetzt werden, angesichts aktueller Entwicklungen neu angestoßen oder in bereits bestehende Programme einbettet sein.” Na, klingelt da beim Lesen was?

Im Folgenden werden dann anhand von Beispielen konkrete Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen in den Bereichen “Klare Positionierung”, ”Gemeinsam Haltung zeigen”, ”Vielfalt und Toleranz nach innen stärken” und “Zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen” aufgezeigt. Auch diese Begriffe sind inzwischen durch die mediale Dauerverwendung in Deutschland wohlbekannt. Angelehnt an ein Diskussionspapier des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), das “Strategieoptionen für den Umgang mit Rechtsaußenparteien” unter anderem als “Soft Voice” (also quasi nicht-öffentlicher Widerspruch im Sinne von impliziter Positionierung) und “Loud Voice” (öffentlicher Widerspruch im Sinne von expliziter Positionierung) klassifiziert, können die oben aufgeführten Bereiche nach ihrer Wirkungsrichtung unterschieden werden. Jetzt wird es konkreter: „’Loud Voice‘ Ansätze zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Intention direkt erkennbar ist. Die Ziele und Positionen des Unternehmens werden klar benannt, z. B. in Form von Stellungnahmen, und dadurch sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens explizit kommuniziert.”

Klare Positionierung

Weiter wird ausgeführt: Weil Unternehmen und ihre Führungskräfte laut Umfragen ein vergleichsweise hohes, wenngleich abnehmendes, Vertrauen genießen, können sie viele Menschen erreichen. Zugleich sind Unternehmen selbst Teil politischer Debatten und Orte des politischen Diskurses. Sie können es sich daher nicht leisten, keine “Haltung” zeigen, so das Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik, denn Schweigen könne ja stets auch als impliziter Zuspruch interpretiert werden. Man kann an dieser Stelle bereits festhalten, dass hier Druck auf die Unternehmen aufgebaut wird. Sie sollen “Haltung” zeigen und schon das Schweigen zu einem Sachverhalt wird einfach als Zustimmung gewertet, was mit dem Gedanken einer freien und unpolitischen Marktwirtschaft gänzlich unvereinbar ist. Doch es geht noch weiter: ”Daher sollten Unternehmen, ausgehend von ihren Werten, mindestens die wirtschaftlichen Konsequenzen populistischer Forderungen aufzeigen. So könnten Unternehmen auch jene Menschen erreichen, die sich von bloßen moralischen Argumenten eher abwenden. Nach innen können Unternehmen kommunizieren, indem sie sich in Briefen oder auf internen Plattformen direkt an ihre Mitarbeitenden wenden und dabei die Bedeutung freiheitlich-demokratischer Grundprinzipien bekräftigen. Einer Umfrage des Institutes der Deutschen Wirtschaft aus dem Frühjahr 2024 ergab, dass mehr als die Hälfte der 900 befragten Unternehmen sich intern gegen die AfD positioniert hatte.” Aha – voilà: Hier wurde dann endlich die Katze aus dem Sack gelassen, denn es geht hier ganz konkret und ausschließlich gegen die Opposition, namentlich die AfD als stärkste Oppositionspartei Deutschlands.

Natürlich werden auch konkrete Beispiele genannt, etwa Reinhold Würth, den Vorsitzenden des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe, der in einem Brief an die Belegschaft des Unternehmens seine Sorgen hinsichtlich des Erstarkens der AfD zum Ausdruck brachte. Normalerweise, so Würth im Interview, mache man in seinem Unternehmen keine Politik – doch „im Fall der AfD ist das eine Ausnahme, weil eben das Grundgesetz angegriffen wird.“ Diese inzwischen ohne jeden Beleg einfach behauptete Unterstellung gehört zur Standarddiffamierung der AfD – und findet sich auch im medialen und politischen Sprachgebrauch permanent wieder.

Exkurs in die Praxis

Eigentlich hat all das mit den SDGs und erst recht mit “Nachhaltigkeit” nichts zu tun, doch es geht hier eben um ein Gesamtprogramm. Die “Agenda 2030” hat sich, wie beschrieben, weit und breit in die europäische oder gar westliche Wirtschaft hineingefressen und ist in vielen Köpfen unbewusst verankert worden – und die Angriffe auf Abweichler, zu denen auch die oben beschriebene unternehmerische Ertüchtigung gegen die Opposition zählt, dient dazu, den Widerspruch an ihr zu diskreditieren. Nichts darf die Agenda stoppen, und sie ist tatsächlich scheinbar nicht aufzuhalten. Firmen erstellen inzwischen neben Bilanzen und Geschäftsberichten “Nachhaltigkeitsberichte”, in denen sie gewissermaßen den Fortschritt ihrer weltanschaulichen Konformität im Sinne der “Agenda 2030” dokumentieren: Klimaschutz und CO2-Fußabdruck, Lieferketten, Kampf gegen Rechts und vieles mehr. Dies alles läuft unter dem Akronym CSR (“Corporate Social Responsibility) und ist ein totalitäres Element der ideologischen Gleichschaltung. Konzerne, aber auch KMUs brüsten und überbieten sich geradezu mit ihren diesbezüglichen Errungenschaften und Maßnahmen. Dass all dies standardisiert abläuft, zeigt bereits, dass hier externe Vorgaben der UN und ihrer Agenda-Lobbyisten umgesetzt werden, die von den Firmen verlangen, sich quasi komplett gläsern zu machen, um keinen Verdacht auf sich zu ziehen. Das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft, Sondereigentum an Produktionsmitteln oder unternehmerischer Freiheit zu tun.

Der Umstand, dass all dies bereits weit fortgeschritten ist, belegt, dass die “Agenda 2030” schlicht nicht mehr aufhalten lassen wird. Zu weit fortgeschritten ist die Agenda, die Gehirnwäsche ist bereits zu stark in Gesellschaft und Wirtschaft verwirklicht. Eine Abkehr ist nicht realistisch. Der Ökonom und Bestsellerautor Roland Baader, der sich für eine ideologiefreie und unbevormundete Wirtschaft ausspricht, hat bereits 2009 gewarnt: „Wir haben die gesamte politische Elite gegen uns. […] Die Entwicklung wird eine schlimme werden. […] Ich sehe nichts Gutes, gar nichts Gutes, ich sehe nirgendwo einen Ansatz. Man hat die Probleme mit den selben Mitteln behandelt, aus denen die Probleme erst entstanden sind. […]Wir werden immer mehr Sozialismus bekommen, neue Arten des Sozialismus, neue Arten des Faschismus. Auf jeden Fall mehr Totalitarismus, weniger Freiheit und insgesamt eine Radikalisierung. Wir werden auch Aufstände erleben, wir werden Unruhen haben und explosionsartige Wucherungen der Kriminalität.“