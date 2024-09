Unchristliche Spaltung: Die evangelische Landeskirche Brandenburg als linksgrüner Wahlkampfverein

Nicht nur die Kartellparteien und ihre Medien, auch die Kirchen lassen sich durch die jüngsten Wahlerfolge der AfD nicht zur Besinnung bringen: Vor der Wahl in Brandenburg am Sonntag sondern sie weiter ihr ewig gleiches, abgedroschenes Geschwätz ab. Vor allem die evangelische Landeskirche Brandenburg zeigt, dass sie inzwischen nur mehr eine politische Vorfeldorganisation ohne spirituelles Grundverständnis ist: Sie hielt es kurz vor der Wahl abermals für angebracht, noch einmal den Unvereinbarkeitsbeschluss ihrer Überzeugungen mit AfD-Positionen zu bekräftigen. Heinz-Joachim Lohmann, der “Beauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für den Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit” (so lautet die Amtsbezeichnung tatsächlich) schwurbelte, die angeblichen (natürlich nirgends je so geäußerten) Vorstellungen der AfD von einem “rein deutschen Kulturraum” verstießen gegen den Grundsatz, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft die gleiche Würde habe. Die Brandenburger AfD verfolge letztlich “die Idee minderwertiger und höherwertiger menschlicher Rassen”, steigerte auch er sich in die wahnhafte politmediale Projektion der AfD als neue NSDAP hinein. Gerechtigkeit unter den Menschen und die “Aufhebung aller Zertrennungen” seien jedoch biblische Vorgaben und Wesensmerkmale der Kirche. Ferner unterstellte Lohmann der AfD Brandenburg, sie wolle sich nicht von der “Neonazi-Szene und anderen Rechtsextremisten abgrenzen”. Die Landeskirche hingegen engagiere sich seit Langem in Bündnissen gegen den Rechtsextremismus und begleite dessen Opfer.

Dieses bis in Punkt und Komma verlogene Gefasel unterstreicht abermals den völligen moralischen Bankrott der Kirchen: Abgesehen davon, dass es ihnen überhaupt nicht zusteht, sich in das Grundrecht auf freie politische Willensbildung einzumischen, hatten sie bisher noch nie ein Problem mit der gegen die biblischen Gebote verstoßenden Abtreibungsagenda, importiertem antichristlichen und antisemitischem Islam oder der perversen Genderideologie der Linksparteien; alles ideologische Ausblühungen, die im Resultat die christliche Substanz in diesem Land auflösen. Sofern die Kirchen überhaupt Kritik an diesen katastrophalen Fehlentwicklungen äußern, fällt diese äußerst knapp, verhalten und nur punktuell aus; eine Grundsatzkritik fehlt gänzlich und natürlich gibt es auch keine Unvereinbarkeitsbeschlüsse gegenüber Grünen oder SPD, die das kulturell-identitäre Zerstörungswerk in Deutschland maßgeblich verrichten. Von einem Verbot für linke Politiker, kirchliche Ämter auszuüben, ganz zu schweigen. Vor dem Hintergrund der SED-Vergangenheit – gerade in Brandenburg – ist das nur schwer nachvollziehbar.

Entartungen des Linksstaats

Im August hatte sich die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz dem völlig untadeligen Kommunalpolitiker Henry Preuß sämtliche Ehrenämter entzogen, nur weil er sich in der AfD engagiert. Kirchenmitglied – und damit Kirchensteuerzahler – darf er aber natürlich bleiben. Auch das zeigt die widerwärtige und gottlose Heuchelei der völlig zu Staatsbütteln degenerierten Kirchen, die jede antichristliche Politik abnicken, solange das Altparteienkartell ihre Privilegien nicht antastet. Die vermeintlich so unchristlichen und rechtsradikalen AfD-Politiker- und Wähler sind dann nämlich doch nicht so schlimm, als dass man auf ihr Geld verzichten würde. Die Frage, warum diesen Kirchen jedes Jahr hunderttausende Menschen davonlaufen und ob dies ja vielleicht etwas mit iher Anbiederei an die Politik und die Entartungen des Linksstaates zu tun haben könnte, stellen sich diese Kirchen nicht. Sie vergrößern stattdessen damit die Spaltung und Seelennot vieler Menschen und dass sie damit auch noch die allerletzte Glaubwürdigkeit einbüßen, ist ihnen offenkundig scheißegal, solange der Staat ihnen die Kirchensteuer eintreibt.

Ganz abgesehen davon, dass Topoi wie die “Klimarettung” und vor allem die Massenmigration wahre Goldgruben für sie sind, da auch sie vom Füllhorn der staatlichen Förderung der “Zivilgesellschaft” profitieren und sie zu Hauptprofiteuren der Asylindustrie zählen, fügen sich vor allem die evangelischen Kirchen, ganz im Geiste Luthers, dem liebedienerischen und servilen staatlichen Unterwerfungsverständnis und folgen dem herrschenden politischen Zeitgeist wie eh und je. Zum Glück haben immer mehr Deutsche diese abgrundtiefe Verlogenheit längst durchschaut und gründlich satt. Deshalb werden all die Anti-AfD-Verlautbarungen auch ins Leere laufen – weil sich kaum noch jemand für diese Staatskirchen interessiert, die aus Opportunismus Gräben aufreißen, die Ausgrenzung von kritischen Denkenden unter ihren Gläubigen betreiben und damit selbst am meisten gegen biblische Gebote verstoßen. Wie ähnlich sie ihren Amtsvorgänger der braunen und roten Diktatur in Deutschland inzwischen sind, fällt ihnen nicht einmal im Ansatz auf.