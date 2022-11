Unchristlicher China-Kanzler Scholz, gottlose Claudia Roth

Bundeskanzler Olaf Scholz will China besuchen, so wie es seine Vorgängerin Angela Merkel insgesamt zwölfmal tat. Steht diese Reise unter einem guten Stern, abgesehen von der durch Scholz ermöglichten unsäglichen Hamburger Hafenbeteiligung? Die islamischen Uiguren kritisieren die Reise, unterstützt von vielen anderen Organisationen. Auch Außenministerin Annalena Baerbock hegt Bedenken und gibt Scholz mit auf den Weg, er habe sich „an den Koalitionsvertrag” zu halten. Ja, so ist das eben, wenn der Schwanz – oder „die Schwänzin” – mit dem Hund wackelt. Eines an der Debatte um die unterdrückten Uiguren ist jedoch sonderbar: Christen sind in China keinesfalls besser dran als die Uiguren. Laut dem Länderprofil von „Open Doors” nimmt China den 17. Platz des Weltverfolgungsindex der Christen ein. Nicht nur den 11,5 Millionen Uiguren also wird das Leben zumindest nicht gerade leicht gemacht (wobei erhebliche Zweifel an der westlichen Darstellung eines „Völkermordes“ angebracht sind).

Es sind eben nicht alleine die 40 bis 70 Millionen geschätzten Muslime, die der Willkür der roten Staatsgewalt ausgesetzt sind; laut Open Doors gibt es im reich der Mitte insgesamt 96,7 Millionen Christen, die Repressionen erdulden müssen. Im Oktober ließ diese Organisation für verfolgte Christen an drei Tagen für die Glaubensangehörigen in China beten, in diesem Monat wird außerdem an zwei Tagen im Gebet das Leid geklagt. Nur die grün-islamischen Länder und Religionen, denen auch die Uiguren angehören, stellen das rote China in Sachen Christenverfolgung noch in den Schatten.

Keine christliche Lobby mehr in Deutschland

Doch Christen haben – im Gegensatz zu Muslimen – selbst in Deutschland keine Lobby mehr. Wenn nur wenige Ministerinnen und Minister sich als christlich bekennen (und der Kanzler überhaupt nicht), braucht man sich darüber eigentlich nicht wundern. Aber nicht nur das. Christliches wird sogar schon offen bekämpft, wie das jüngste Beispiel aus Berlin erneut zeigt: Da geht es nicht mehr nur um einen bloßen Bildersturm, sondern die Bundesregierung ließ einen Bibeltext an der Schlosskuppel verhüllen (hier treffend kommentiert von „Tichy’s Einblick”). Die grüne Roth erklärte dem Berliner Stadtschloss ihren persönlichen Krieg, kaum dass es wieder errichtet war: Ihr sei es „schleierhaft, wie man so eine Kuppelinschrift machen kann“, hatte Roth bereits in einem „Tagesspiegel”-Interview von Februar dieses Jahres erklärt: „Und dann setzt man auch noch ein Kreuz obendrauf als Beleg der großen Weltoffenheit. Also, da will ich ran.“ Mit abendländischer Kultur hat diese „Dame” (?) wahrlich nichts am Hut – umso mehr dafür mit allen anderen Kulturen, die nicht deutschen, europäischen oder christlich-jüdisch geprägten Ursprungs sind.

Vor ihrer jetzigen Funktion als „Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien” (!) marschierte Claudia Roth beispielsweise hinter Transparenten her, auf denen Deutschland nichts Gutes gewünscht wurde. Nun führt die Obergrüne einen Feldzug gegen alles Christliches an. Die Inschrift sei „nicht weltoffen.“ Das sagt übrigens dieselbe Frau, die es bei der diesjährigen Kasseler „Documenta” zugelassen hatte, dass eine muslimische Kulturgruppe Juden so darstellte, wie es einst die Nationalsozialisten taten. Selenskyj hat ja dankenswerter Weise seinen Kettenhund Melnik aus unserem Land abgezogen; wann endlich zieht Bundeskanzler Scholz diese alles Christliche und Deutsche zutiefst verachtende „Kulturbeauftragte” samt ihrer Chefin Nancy Faeser aus dem Verkehr? Das wäre doch ein vernünftiges Vorhaben nach seiner Rückkehr aus China.

Dieser Artikel erscheint auch auf der Webseite des Autors.