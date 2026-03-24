Und das nicht nur im Ramadan: Auch in Österreich werden christliche Schüler von Muslimen drangsaliert

Erst vor Kurzem machte die unfassbare Nachricht die Runde, dass deutsche Kinder ihr Pausenbrot heimlich essen müssen, um die muslimischen Mitschüler während des letzte Woche zu Ende gegangenen Fastenmonats Ramadan nicht zu stören. Auch an Österreichs Schulen nimmt der religiöse islamische Eifer stetig zu: In einer Schule im Wiener Bezirk Brigittenau verweigerten junge Muslime sogar den Schwimmunterricht, um nicht versehentlich Wasser zu schlucken – was ein verbotener Bruch des Fastengebots wäre. Der Schulalltag an der bewussten Lehranstalt ist von Armut, Gewalt und Religionskonflikten geprägt – also allen Unannehmlichkeiten, die der neue Öko-Sozialismus nun mal so mit sich bringt. Doch während die Linksgrünen bei ihrem Großprojekt “Schule ohne Rassismus” jeglichen Blick für die Realität verloren haben, explodieren nicht nur die Ausländerklassen, es nehmen auch Hass und die Brutalität gegen die einheimischen Kinder immer weiter zu. Die Intoleranz der muslimischen Noch-Minderheit gegenüber der “ungläubigen” Noch-Mehrheit immer ausgeprägter.

Ein Schüler aus der der besagten Wiener Brennpunktschule wird von seinen muslimischen Klassenkameraden nur noch als „das Schwein“ bezeichnet. Der Junge ist der einzige Christ in der Klasse, was alleine schon genug Anlass für üblen Spott, Demütigungen und Beleidigungen bietet. An der Schule sind von 390 Kinder 230 muslimischen Glaubens, also fast 60 Prozent, und noch schlimmer: Anscheinend haben nur fünf der dortigen Kinder noch keinen Migrationshintergrund, nur 18 Prozent sind noch von römisch-katholischer Konfession. Wo früher Toleranz bis zum Umfallen gepredigt wurde, hat das allerprimitivste Recht des Stärkeren Einzug gehalten. Nur noch eine einzige Kultur dominiert die Klassen. Wie auf der Straße, so definieren auch hier die muslimischen Kinder ihre Stärke durch eine gewisse Gruppendynamik, während bei den Österreichern keiner zum anderen hält. Man kennt auch das aus Deutschland.

Wettbewerbe im Schul-Fasten

Vor allem der Ramadan habe den Schulalltag massiv geprägt, berichten Sozialpädagogen. So sei es in Syrien ganz normal, dass Kinder ab dem achten Lebensjahr fasten müssen – und Müdigkeit, Leistungsabfall und gesteigerte Aggressionen sind dann eben die Folgen, die sich auf dem Schulhof entladen. Hinzu kommt vielfach häusliche Gewalt, kombiniert mit Vernachlässigungen und nicht selten die Prägung durch vormittelalterliches Macho-Gehabe des Vaters und der Brüder. Ungefähr die Hälfte der Kinder der Wiener Schule kommt aus Haushalten, die Mindestsicherung beziehen oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Erst Kriminalitätsdelikte sind keine Seltenheit. Etliche Schüler stürzen frühzeitig in den Drogenkonsum ab und kommen früh mit dem Knastleben in Berührung. Die Mittelschule in Brigittenau zeigt es abermals überdeutlich: Europas importierte Probleme mit dem Islam sind längst unser aller Probleme geworden – ebenso länder- wie grenzübergreifend.

Eigentlich müsste die Politik längst die Notbremse ziehen und die bittere, wenn auch absehbare Realität eingestehen: Sozialexperiment beendet, Integration gescheitert! Einheimische Kinder müssten zum eigenen Schutz von den Migranten sowohl in den Klassenzimmern als auch auf dem Pausenhof voneinander getrennt werden. Auch das wäre an vielen deutschen Problemschulen die einzig sinnvolle Akutlösung. Doch stattdessen wird der multikulturelle Wahn munter fortgesetzt. Aus immer mehr Schulen in Österreich und Deutschland dringend alarmierende Berichte über die Folgen dieser Entwicklung: Schülerinnen beschmieren die Mädchentoilette mit Kot, niemand soll essen und trinken. Unter den muslimischen Schülern gibt es ein regelrechtes Wettfasten und “Contests” darin, wer stundenlang nichts essen kann – um dann um Turnunterricht zusammenzubrechen. Es wird immer öfter Wert auf Verschleierung gelegt, einheimische Schülerinnen ohne Kopftuch werden gemobbt. Zur Ablenkung vom Fasten werden regelrechte Halbmond-Challenges per App gespielt – als kleine Gehirnwäsche für zwischendurch. Schularbeit gilt hingegen als schwere Arbeit. Und auch in Österreich musste mancherorts der Fasching wegen Ramadan bereits verschoben werden. Die Auswirkungen der von Jahr zu Jahr zunehmenden Strenggläubigkeit werden immer extremer und führen nicht etwa zu “Integration”, sondern zu Konflikten und Spannungen, deren einzige Lösung von Schulleitungen, Behörden und Politik in einer stetig weiteren Islam-Anbiederung und Unterwerfung gesehen wird. Dass dieser Trend anhält, hat man auch im beschaulichen Alpenland schon festgestellt. Fasten statt Feiern, Multikulti-Krampf statt Stimmung und Krapfen… soll das wirklich unsere Zukunft sein?