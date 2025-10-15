…und den Irrsinn im Gesicht: Linke Halluzinationen

Wir haben ein Problem: Menschen wie Gespenster, verwirrt und wahrlich glückstaumelnd zuversichtlich – denn die Erlösung von allem Übel dünkt sie scheinbar zum Greifen nah, und das seit Ewigkeiten wieder und wieder, ein irrwitziger Sturmlauf gegen die Realität! “Denn wenn wir schreiten Seit‘ an Seit‘”, oder auch: „Komm‘, Genosse, reih‘ dich ein, wir wollen freie Menschen sein…“. Richtig: Es geht um die Linken und ihre emotionale Gedankenwelt. Nicht um die Linkspartei, sondern um das Linke als solches, um den anhaltenden Linksdrall in der westlichen Verwesungs-Moderne, die ewiglinke Utopie und die bizarre Motorik des ganzen linken Spuks, den Treibstoff hinter diesem emotional gesteuerten Bewusstseinsmodell, welches keine Irrtümer, keine Fehler und kein Versagen kennt: „Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen – und jetzt alle zusammen: die Soli-da-ri-tääät!” Rummtata, bummbumm, Abmarsch im kollektiven Gleichschritt, die Arbeiterfaust gen Himmel gereckt, denn: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will…“, und so weiter und so fort. Parolen pflastern ihren Irr-Weg. Und noch eines: Niemals wurde aus dem vielfach angekündigten Menschheitstraum vom paradiesischen Sozialismus irgendwo auch nur ansatzweise etwas Paradiesisches und Soziales, never ever!

Jetzt, zur Halloween-Zeit könnte man eine schaurige TV-Doku daraus machen und sie von Gruselstar Freddy Krueger („Nightmare on Elm Street“) moderieren lassen, nach demMotto “Die besten linken Alpträume mit den allerschönsten linken Leichenbergen”. Also eine TV-Serie über linke, sozialistische, kommunistische Massenmörder, Kriminelle und perverse Psychopathen: Mao, Stalin, Enver Hoxha, Nicola Ceaucescu, Pol Pot, Kim Jong-Un und so viele mehr. Fatale Ursache all des Übels ist ein monströser zeitenloser Etikettenschwindel, verkauft als Philosophie, als politische Utopie, als ökonomische Theorie, am Ende gar als eine „Wissenschaft“, die es niemals war. Ein bourgeoiser Scharlatan namens Karl Marx führte eine grübelnde sinnsuchende Menschheit im zeitlichen Kontext eines beispiellosen Epochenwechsels technologischer Sprünge in ein Nirwana der Irrungen, mit simplen Antworten auf überkomplexe Fragen und einem mörderischen Idealismus, dessen Auswirkungen weit über die frühe „industrielle Revolution“ hinausreichen sollten.

Simple Lebenslügen einer toxischen Theorie

“Das Kapital“ und das „Kommunistische Manifest“ wurden zu Bibeln der Moderne, erfassten die Jugend westlicher Länder wie auch traditionsreiche Gesellschaften in Asien, Lateinamerika und schließlich bis hinein ins bald marxistisch okkupierte Russland und gesamten einstigen Ostblock-Europa. Verführerisch simple Lebenslügen einer toxischen Theorie vergifteten Intellektuelle und Akademiker, Dichter und Denker. Warum? Weil Karl Marx aus dem primitiven Urtrieb der religiösen Verklärung von allem eine politische Theologie der Neuzeit schuf, basierend auf denkbar simpelsten Heilsversprechen, gekoppelt an die niedersten charakterlichen Triebe des Menschen wie Neid, Missgunst, Aufschneiderei und Besserwisserei, Faulheit, Bösartigkeit, Eitelkeit und – vor allem – dem Hang zur falschen Prophetie; die Lust an Verführung und Anführerschaft eines aufgehetztem Pöbels, all das basierend auf der Ablehnung des Naturprinzips der Ungleichheit, woraus die kommunistisch-marxistische Theore einen angeblich „gerechten“ Gleichheitswahn konstruierte, mit einer perversen Perspektive: „Das Reich der Freiheit beginnt da, wo Arbeit aufhört.“ Der Marxismus verklärte, verkürzt extrahiert, Kapital und Arbeit zu Kategorien maximaler Feindschaft, weshalb sich ohne Arbeitgeber für den Arbeiter automatisch ein Paradies ohne Arbeit ergeben würde.

In der kranken Vorstellungswelt der sich in diesen Tagen gerade wieder formierenden Anhängerschaft des nächsten Anlaufs zur Verwirklichung des sozialistischen Gesellschaftsexperiments bedeutet eine Welt ohne Reiche – Unternehmer, Kapitalisten, Arbeitgeber – einen permanenten Lottogewinn mit Zusatzzahl und mietfreier Wohnraum und Luxus auf Lebenszeit, alles auf Kosten derer, die es nicht mehr geben darf. Dass sich eine derart grundflasche, widernatürliche und logikfreie infantile Sichtweise als politische Fiktion bis heute halten konnte, ist ein der Aufklärung und Evolution des menschlichen Geistes entgegenstehendes Phänomen, zumal angesichts des wieder und wieder krachend eingetretenen, teils blutigen und mörderisch ruinösen Scheiterns ausnahmslos aller bereits erfolgten Versuche, das marxistische Paradies auf Erden zu schaffen. Die Hebel haben sich geändert, der Wahnsinn ist derselbe. Statt sozialer Gerechtigkeit und Ausbeutung bis zur Sklaverei ist der Topos heute “Klimagerechtigkeit” und inszenierte Zukunftsangst; es geht nicht mehr um gewaltsame Aneignung der Produktionsmittel, sondern um gewaltsame Zerstörung im Namen der grünen “Klimarettung”. “Built back better”, “Degrowth” und “Green Deal” bis in die Steinzeit. Alter Wahn in neuen Schläuchen.

Nie mehr arbeiten, nichts mehr lernen und alle sind wir plötzlich gleich

Stichwort Religionsersatz: Schauen Sie sich jene glückseligen linken Heilsbringer jetzt in Hamburg nach dem gelungenen ökosozialistischen Coup des Volksentscheides für einen praktizierten, messianischen politischen Todeskult an, der die einst „freie und Hansestadt Hamburg“ als Mekka des freien Welthandels mit einem demnächst nun verrammelten „Tor zur Welt“ auf Augenhöhe mit linken Siff-Kloaken à la Kuba oder Venezuela katapultieren dürfte. Blicken Sie in die Gesichter auf Parteitagen der Grünen, auf ihr Triumphgeheul nach jeder erfolgreichen Verhinderungs- und Sabotageaktion. Jubelnde Linke, ihre feixende Freude ist stets hämisch und voll gedachtem Eigennutz: Die eigenen Schäfchen im Trockenen, dem Credo frönen: Wenn den verhassten Superreichen und Millionären alles weggenommen, ihre Unternehmungen wegverboten und klimademontiert sind, geht’s allen besser. Zack!

Nie mehr arbeiten, nichts mehr lernen und alle sind wir plötzlich gleich – die Dicken wie auch die Doofen, hach, ist das doch so totaaaaaal gerecht! Diese ewige linke Glückseligkeit in praktizierter Schadenfreude ist der psychologische marxistische Religionsersatz finsterer, abgründiger, satanischer Seelen. Denn die Schulddisziplinierung der Kirche – „nur wenn du betest und nicht sündigst, kommst du in den Himmel“ – ist hier wirksam uminterpretiert für die dummen Einfältigen von heute, die den Neid in Hass erweitern, charakterfeste Traditionen und bodenständige Rollenbilder – Familien mit Mann und Frau und Kindern in geordneten Verhältnissen – fürchten und alles sozial wirklich Sinnstiftende und Tragende zutiefst verabscheuen wie der Teufel das Weihwasser.

Heilsversprechen vom totalen Glück

Deshalb musste auch Charlie Kirk sterben: Weil die glückselig glotzenden Linken ihn in ihrem Halluzinationsgebäude nicht ertragen konnten, so wie sie alle Nichtlinken (mit Ausnahme der als Projektionsfläche eigener historischer Wiedergutmachungsobsessionen benötigten, in abstruser Verklärung geistig eingemeindeten Muslime) zutiefst hassen und latent schon immer mit Eliminierungs- und Mordgelüsten begegneten. Diese billige Theorie des einfachen Weges ins Paradies erklärt auch die jüngsten Wahlerfolge der SED-PDS-Linken unter Heidi Reichinnek, die den Weg ins sozialistische Elysium absichtsvoll verkündend attraktiv in Szene setzt – mit dem typischen Gesichtsausdruck absoluter Verblendung, linker Glückseligkeit und schriller Ekstase, in Dunning-Kruger-Manier die eigene Dummheit weglächelnd und unbeleckt von noch so offensichtlicher kontrafaktischer Ahnungslosigkeit und Unbildung selbst bei entlarvender Konfrontation, frei nach dem Motto einer neosozialistischen Reiseführerin, die da atemlos hechelt: „O folgt mir, kommt alle schnell mit mir mit, im Paradies sind noch Plätze frei, ihr müsst nie wieder arbeiten und keine teuren Mieten mehr bezahlen, denn andere haben geraubt, was euch zusteht und wir müssen es uns nur zurückholen!”

Als sozialistisch-sturzbesoffene größte Anhängerin ihrer selbst – in Einheit mit dem marxistischen Heilsversprechen vom totalen Glück – wirkt die Narzisstin und falsche Prophetin Reichinnek stets so – auch in ihrer reichweitenstarken Social-Media-Präsenz –, als wäre ihr Weg zum diesmal garantiert trittsicheren, schnurgeraden Weg zum nächsten Realsozialismus gesäumt von multiplen Orgasmus. Wann findet der linke Spuk mit all seiner katastrophalen Zerstörungslust je ein Ende?