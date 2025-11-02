Und ewig tönt der Lanz

Zugegeben: Informationswert und Erkenntnisgewinn einer typischen Markus-Lanz-Sendung liegen für mich inzwischen bei nahe Null. Mein sporadischer Blick auf das vorhersehbare Geschehen im Meinungsbunker ist daher nicht mehr der eines Politikinteressierten, sondern der eines Psychotherapeuten, der den Kontrollverlust einer Selbsthilfegruppe beobachtet. Neben dem regelmäßig stattfindenden Blasengeschwafel haben vor allem die hin und wieder inszenierten öffentlichen Hinrichtungen noch einen gewissen Unterhaltungswert. Sahra Wagenknecht, die inzwischen vom linken Covergirl zu einer Art Voodoo-Puppe der Sendesekte mutiert ist, wird immer gern gebucht, wenn der Staatsfunk mal wieder ein volkspädagogisches Exempel statuieren will.

Dies geschah bereits mehrfach dieses Jahr. Diskurspapst Lanz hatte die BSW-Gründerin im Januar zum Rapport geladen, die (hier dann überaus stutenbissige) Karen Miosga im September. Beide Gebührenstaubsauger mit eigener Produktionsfirma steigerten sich schon damals in ein regelrechte rhetorische Scherbengerichte hinein, ohne dabei auch nur im Mindesten zu bemerken, welche Wirkung die an den Tag gelegte atemberaubende Arroganz, das Niederbrüllen, das höhnische Feixen auf die Zuschauer an den Bildschirmen haben musste. Bis gestern vermochte ich mir nicht vorzustellen, dass man eine derartige Selbstzerstörung nun auch noch ein drittes Mal durch den Äther jagen würde. Doch ich lag daneben.

Wie von einer Tarantel gestochen

So stand Scharfrichter Lanz bereits die volle Dröhnung süffisanter Vorfreude im Gesicht, als er die Anklageverlesung mit der höhnischen Frage eröffnete, wo denn die Sahra bitte „die ganze Zeit gewesen“ sei? Das Schneewittchen nahm den vergifteten Apfel vom alternden Schönheitskönig aber nicht an, sondern konterte so schlicht wie zutreffend, dass sie ja nicht sichtbar sein könne, wenn das hohe nichtneutrale Gericht sie nicht einlädt. Auf die Idee, den Spiegel an der Wand nach ihrem Verbleib zu befragen, wäre vermutlich ohnehin niemand gekommen. Die letzte Sekunden ihrer freien Redezeit nutzte die Angesprochene dann noch, ihr mediales Ghosting mit ein paar Zahlen zu unterlegen – denn kurz darauf riss Lanz, durch diese unverblümten Medienschelte wie von einer Tarantel gestochen, mit einem gestellt-hysterischen Lachen die Lufthoheit an sich, und ließ sie von da an nicht mehr los.

Direkt nach Wagenknechts kaum noch hörbaren Vorwurf, Talkformate würden ja allesamt nach dem Prinzip “Vier Stühle – Eine Meinung” inszeniert, folgte schon dessen praktische Bestätigung und passende Illustration: Lanz und seine geladenen Sekundanten brüllten Wagenknecht zu dritt bei jeder einzelnen ihrer Äußerungen regelrecht nieder – ob nun zur NATO-Osterweiterung, zu angeblichen Putin-Drohnen im NATO-Luftraum, zu Friedensbemühungen oder zum Zustand der Meinungsfreiheit im Allgemeinen. „Stopp! Langsam! Geht so nicht! Neinneinnein!“ tönte es unaufhörlich in der Kaserne, sobald Wagenknecht einen Gedanken ausführen wollte. Lanz, vorgebeugt auf den letzten Zentimetern der Stuhlkante, die Journalierende Kerstin Münstermann (mit bedenklich gerötetem Hals) und “Militärexperte” Carlo Marsala mit verräterisch nervösen Augen – allesamt bewährte, weil politisch zuverlässige Stammgäste – hatten in ihrem Wetteifer sichtlich Mühe, die zuvor sorgsam vorbereiteten Attacken so sortiert anzubringen, wie es der Kommandostab in der Sendestrategie für sie vorgesehen hatte. Überdies wurden dem Namensgeber der Sendung noch vermeintlich nützliche “Realtime-Faktenchecks” aufs Ohr gespielt, die das Chaos nur noch mehr verstärkten.

So borniert wie sinnlos

Der größte Trumpf der Auseinandersetzung, die Wortmeldung der “Pussy Riot”-Dissidentin Maria Aljochina, vermochte zwar glaubwürdig daran zu erinnern, dass Putin als skrupellosem Gulag-Despoten keinerlei Sympathien zukommen dürfen – aber natürlich entging den Inquisitoren, dass es um diesen Punkt eigentlich zu keiner Zeit ging, nirgendwo und bei niemandem! Weder in den Wagenknechtschen Hinweisen auf die überall längst diskutierte Vorgeschichte des Überfalls auf die Ukraine, noch in den Positionen der allermeisten Kriegsgegner. Eine Friedensdiplomatie, die sich immerfort an Antipathiefaktoren des Verhandlungsgegners ausrichtet und dabei weder den eigentlichen Verhandlungsgegenstand, die Verhandlungsmasse noch die Instrumentenkästen beider Seiten im Blick hat, ist ebenso borniert wie sinnlos. Dass sich Chefankläger Lanz, statt hierauf hinzuweisen, angesichts des Schicksals von Dissidenten plötzlich von der eigenen Ergriffenheit so ergriffen zeigte, dass er sekundenlang den Tränen nahe um Worte ringen musste, zeigt nur, wie sehr er in der Statistenrolle des eigenen Stücks gefangen ist: Er begreift einfach nicht, dass die geliebte Story vom Despoten Putin gar niemand in Frage stellt. Es bemerkt nicht, dass auch Wagenknecht die sehnlichst erwünschten Vorlagen gar nicht liefert.

Das ganze paranoide Gespenst eines deutschen Putinismus hält von jeher einer näheren Betrachtung ebenso wenig stand wie die des erwachten nationalen Antisemitismus, des omnipräsenten Rechtsradikalismus oder einer deportationswütigen Fremdenfeindlichkeit. Es geht längst um gänzlich anderes. Es handelt sich bei all diesen Totschlagskeulen wie auch beim Klimawahnsinn um monströse Ideologiegespenster, die keine andere Aufgabe haben, als das historische Politik- und Medienversagen in Europa durch möglichst drastische gezeichnete Bedrohungsszenarien in den Hintergrund zu drücken. Schurkenstücke und Moralgedöns ersetzen aber rein faktisch nicht den fehlenden ökonomischen Sachverstand einer wuchernden und plündernden Technokratie, die uns nicht nur in die Verelendung sondern immer tiefer in die vollendete geopolitische Bedeutungslosigkeit treibt. Natürlich wird es deshalb noch Jahre dauern, bis sich im Lanz’schen Gesinnungsmilieu die stillschweigende Erkenntnis durchgesetzt hat, dass sich nach der transatlantischen Zeitenwende jetzt ein Popanz nach dem anderen auflöst – und Richter und Ankläger so langsam die Rollen tauschen.