„Und nun zum Messerbericht….“

Etwa so wie in der Überschrift könnte es eigentlich in jeder Sendung der “Tagesschau” heißen. Denn Messerattacken ereignen sich mittlerweile so häufig, dass sie schon Alltag geworden sind. Sie hätten damit in den Fernsehnachrichten eigentlich eine eigene Rubrik neben dem Wetterbericht verdient. Nun hat sich auch der “Spiegel” dem Thema gewidmet – aber, O Wunder: Zwar befasst man sich mit den Taten sehr intensiv, mit den Tätern hingegen nur am Rande. Klartext sucht man hier jedenfalls vergeblich. Einer der vom “Spiegel” befragten Chirurgen aus Berlin windet sich förmlich. Das Blatt gibt seine Äußerungen wieder: „Gewalt dürfe in den sozialen Medien, im Kino und im Fernsehen nicht länger verherrlicht dargestellt werden. Dadurch sind Jugendliche, die damit aufwachsen, teilweise der Meinung, diese Gewaltanwendung sei normal. Keiner muss ein Messer in den öffentlichen Nahverkehr mitnehmen.“ Ob nun Migranten das Problem sind, lässt sich aus dieser Stellungnahme nicht herauslesen.

Der übrige Text enthält nur einige wenige Informationen – was beim “Spiegel“ fast immer heißt, dass man zwar mehr schreiben könnte, sich aber doch besser zurückhält, weil es nicht ins Narrativ passen könnte. Über eines der Opfer heißt es, es sei aus einem Flüchtlingsheim in die Notaufnahme eingeliefert worden. Mancher “Spiegel”-Leser mag da an Fremdenfeindlichkeit denken; in den meisten Fällen wie diesem sind jedoch sowohl Täter als auch Opfer Flüchtlinge. Dann gab es im Kieler Stadtteil Gaarden den Fall einer Frau, die ihren Mann mit einem Messer verletzte. Der Münchner wird es wohl nicht wissen, doch für die Küstenbewohner hat Gaarden in etwa den Klang wie Marxloh oder Neukölln. Zu guter Letzt wird auf einen Afghanen verwiesen, der einen Polizisten in Mannheim tötete. Zwar wird in diesem Fall die Herkunft des Täters, aber nicht sein Motiv genannt. Denn der Messerstecher war in diesem Fall ein Islamist und sein eigentliches Ziel der rechte Aktivist Michael Stürzenberger.

Scheinbarer Widerspruch

Aber genug gemeckert! Denn tatsächlich enthält der Text – abseits von diesen Schwächen – durchaus auch genug interessante Informationen, die endlich eine sachliche Debatte über Messerkriminalität ermöglichen. Doch der Reihe nach. Seit mehreren Jahren wird uns erzählt, dass es keine Zunahme der Gewaltkriminalität durch Flüchtlinge gäbe – obwohl nahezu täglich ein solcher Fall Schlagzeilen macht. Denn die Statistik zeigt doch eigentlich das Gegenteil: Schon seit vielen Jahren sinkt die Zahl der Morde in Deutschland. Das klingt nach einem Widerspruch – und doch stimmen beide Aussagen.

Gewaltkriminalität geht vor allem von jungen Männern aus. Doch da die Geburtenrate in Deutschland sinkt und die Gesellschaft überaltert, gibt es davon immer weniger. Dementsprechend sinkt die Mordrate. Gleichzeitig gibt es durch die Migrationspolitik des letzten Jahrzehnts jedoch immer mehr junge Männer aus dem gewaltbereiteren islamischen Kulturkreis. Dadurch kommt es zu einer Zunahme an Morden. Solange die Migranten nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen, fällt die Zunahme stärker ins Gewicht als die Abnahme. Ein Anstieg der Gewalt ist das aber trotzdem. Zwar nicht, wenn ich ein Jahr mit seinem Vorjahr vergleiche. Aber eben wenn ich ein Jahr mit seinem hypothetischen Gegenstück vergleiche, unter der Annahme, dass keine Masseneinwanderung ab 2015 stattfand. Wenn die migrantische Bevölkerung stark genug wächst, kann die Gesamtkriminalität sogar wieder ansteigen, wie die untere schematische Darstellung zeigt.

Messertote werden gar nicht erst gezählt

Seit einigen Jahren erheben die deutschen Unfallchirurgen in Notaufnahmen eine Statistik über die gefährlichen Stichverletzungen. In der Erhebung gehen nicht nur Verletzungen durch Messer, sondern auch durch Scheren, Glasflaschen, Schraubenzieher und dergleichen ein. Unfälle gingen nicht in die Zählung ein, entscheidend war das absichtliche Herbeiführen einer Verletzung. Im Deutschen Traumaregister sind für das Jahr 2019 rund 250 Fälle, für das Jahr 2023 bereits rund 375 Fälle verzeichnet; ein Plus von 50 Prozent. Eine Erhebung der Berliner Virchow-Klinik kam auf 37 Fälle im Jahr 2016 und auf 106 Fälle im Jahr 2024. Das ist beinahe eine Verdreifachung.

Und hierbei ging es, wohlgemerkt, nur um Verletzungen. Wer bereits am Tatort tot aufgefunden wurde, kam gar nicht erst in die Notaufnahme. Und wer bewusstlos eingeliefert wurde, konnte der Verwendung seiner Daten nicht zustimmen. Mehrere Notaufnahmen seien darauf gefasst, dass ihr Personal selbst Opfer einer solchen Attacke werden könnte. In Berlin gibt es extra einen Sicherheitsdienst, in Kiel probt man Deeskalationsstrategien.

Das Risiko steigt

Ein entscheidendes Detail: Oft werden die Opfer im öffentlichen Raum von ihnen unbekannten Personen angegriffen. Denn das ist wichtig für die Frage, wie sicher Deutschland ist. Man kann diese Frage natürlich unter Verweis auf die Mordrate beantworten und ganz falsch ist dieser Ansatz nicht. Denn Morde erfolgen meist nicht nach dem Zufallsprinzip. Viele Mordopfer sind selbst kriminell und fallen Revierkämpfen oder ähnlichem zum Opfer. Wieder andere werden von ihrem Ehepartner ermordet. Auch dieses Risiko lässt sich in den meisten Fällen minimieren, wenn man keinen gewalttätigen Partner heiratet.

Mit der zunehmenden Anzahl von Messerattacken im öffentlichen Raum steigt aber das Risiko für jeden, urplötzlich ermordet zu werden – und das wäre am ehesten der Maßstab dafür, wie sicher Deutschland tatsächlich ist. Dies ließe sich durch eine parlamentarische Anfrage sicherlich beantworten. Man müsste beispielsweise Auskunft erbeten, wie viele Tötungsdelikte sich seit 2010 in Deutschland ereigneten. Dann müsste man genauer untersuchen, wie viele davon sich im öffentlichen Raum, also zum Beispiel in einer Fußgängerzone, ereigneten, ob sich Täter und Opfer kannten und ob das Opfer selbst ein Vorstrafenregister hat. Hat man dann diese Fälle identifiziert, könnte man über einen Vornamenvergleich auch noch die Herkunft ermitteln. Sofern dies erwünscht wäre. Und womöglich stehen dem auch Datenschutzerwägungen entgegen. Aber so ließe sich jedenfalls zweifelsfrei nachweisen, dass Deutschland seit 2015 deutlich unsicherer geworden ist.