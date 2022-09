Und Putin lacht zuletzt…

Der Ukraine-Konflikt ist noch lange nicht vorbei und sorgt immer wieder für neue Überraschungen. In den letzten Tagen gab es fast sensationelle Erfolge der ukrainischen Streitkräfte, welche die russische Front sprengten und den Besatzern mehrere tausend Quadratkilometer Land entrissen. Vielerorts hat dies bei den westlichen Ukraine-Unterstützern zu einer Art Siegestaumel geführt. Man vertraute dort schon lange darauf, dass Russland die militärische und wirtschaftliche Potenz für einen großen Krieg fehlt und sieht sich jetzt in dieser Auffassung bestätigt. Eine vollständige Rückeroberung des ukrainischen Staatsgebietes in den Grenzen von Anfang 2014 erscheint jetzt als möglich, ja sogar die von westlichen Scharfmachern wie Annalena Baerbock ersehnte dauerhafte Schwächung Russlands und natürlich ein regime change in Moskau, der die Putin-Herrschaft durch eine dem Westen hörige Regierung ersetzen würde.

Dies könnte sich als ein kurzer, schöner Traum der Transatlantiker erweisen. „Wer zuletzt lacht, lacht am besten”, sagt uns ein altes deutsches Sprichwort. Denn meiner Meinung nach wird es trotz der gegenwärtigen Entwicklung Wladimir Putin sein, der zuletzt lacht. Um diese These zu rechtfertigen, werde ich im Folgenden den Ukraine-Konflikt aus einer Perspektive erzählen, welche die reale Sicht der russischen Führung darstellen könnte. Da ich selbstverständlich weder direkte Kontakte zu Wladimir Putin oder zu russischen Geheimdiensten unterhalte und sich ein Bild der öffentlichen Meinung in Russland angesichts westlicher Zensurmaßnahmen ohne Kenntnisse der russischen Sprache kaum von außen her erfassen lässt, bleibt diese Erzählung spekulativ. Sie rechtfertigt sich aber aus meiner Sicht durch einen hohen Grad an Plausibilität.

Russland wollte nie einen „Blitzkrieg“

Ein großer Fehler der westlichen Sichtweise auf den Ukraine-Krieg besteht darin, den russischen Einmarsch vom 24. Februar 2022 in eine Reihe mit den deutschen „Blitzkriegen“ in der Anfangsphase des Zweiten Weltkrieges zu sehen. Natürlich gab es einen russischen Überfall auf die Ukraine, aber der offensichtliche Unterschied zum deutschen Überfall auf Polen des 1. September 1939 besteht darin, dass Hitler seinerzeit 1,5 Millionen Soldaten aufbot, um das Nachbarland innerhalb weniger Wochen militärisch niederzuwalzen, während Putin nur mit etwa einem Zehntel dieser Truppenstärke in ein weitaus größeres Land einfiel, als es das Polen von 1939 war. Ein Blitzkrieg war unter diesen Umständen gar nicht möglich und offensichtlich auch nicht beabsichtigt, sodass man sein Ausbleiben nicht als eine Niederlage Moskaus werten kann.

Putin spekulierte sehr wahrscheinlich darauf, dass schon ein sehr schwaches militärisches Hineinstoßen in die Ukraine dort einen „Anti-Maidan“ hervorrufen würde, also eine revolutionäre Gegenbewegung zu dem Kiewer Umsturz vom Februar 2014, der seinerzeit in der Ukraine die bis heute vorherrschende prowestliche Strömung an die Macht brachte. Ob es sich bei den Maidan-Ereignissen von 2014 um eine Revolution oder eher einen Putsch handelte, soll hier nicht diskutiert werden. Tatsache ist, dass der oligarchische und bitterarme Charakter der Vorkriegs-Ukraine Putins Hoffnungen als berechtigt erscheinen ließ – aber auch, dass es acht Jahre später eben keinen Anti-Maidan gab, sondern eine gewaltige nationale Aufwallung des ukrainischen Volkes, das in weiten Teilen bereit war, mit Waffen um seine nationale Selbstbestimmung zu kämpfen.

Unterschätzter nationaler Selbstbehauptungswille der Ukraine

Dabei spielten höchstwahrscheinlich Ereignisse aus einer scheinbar längst vergessenen Vergangenheit eine Rolle, welche in der ukrainischen „Kollektivpsyche“ einen starken Antrieb erzeugten, die russischen Invasoren als Todfeinde zu betrachten: Zunächst den sogenannten russischen Bürgerkrieg (1917-1922) im Gefolge der Oktoberrevolution, als der Gegensatz zwischen der bolschewistischen Roten Armee und der anti-revolutionären Weißen Armee sich – zwar nicht deckungsgleich, aber doch weitgehend – in eine Feindschaft zwischen Russen und Ukrainern übersetzte. Acht bis zehn Millionen Menschen fanden in diesem grausamen Gemetzel den Tod. In den 1930er Jahren kamen dann weitere Millionen Opfer hinzu, als Stalin im Völkermord des „Holomodor“ um der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft willen die ukrainischen Bauern gezielt aushungerte. Diese Massenverbrechen erfuhren nie eine Aufarbeitung oder gar Versöhnung, und so traten sie sehr wahrscheinlich im Februar 2022 in einer ähnlichen Weise ins Bewusstsein der Ukrainer, wie Anfang der 1990er Jahre in Jugoslawien die unbewältigten Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges zum Ausgangspunkt neuer, grausamer Kriege wurden.

Die Ukrainer widersetzten sich also dem russischen Angriff, zwangen Moskaus Armee schon frühzeitig dazu, die Pläne zur Eroberung von Kiew aufzugeben, leisteten im Donbas erbitterten Widerstand und gingen dann in jüngster Zeit selbst zur Gegenoffensive über. An dieser Stelle muss natürlich der Umstand ins Spiel kommen, dass sich der Ukraine-Konflikt nicht auf den Kriegsschauplatz selbst beschränkt, sondern gleichzeitig ein weltpolitischer Kampf zwischen Russland und dem Westen ist. Schon in den 1990er Jahren identifizierten Washingtoner und Moskauer Strategen die Ukraine als zentrales Element in einem modernen Great Game, in welchem die USA und Russland um die Vorherrschaft über die gesamte eurasische Landmasse kämpfen. Der Westen spielte sehr wahrscheinlich schon bei den Kiewer Maidan-Ereignissen des Februar 2014 eine tragende Rolle und rüstete Kiew seitdem im Verborgenen massiv gegen Moskau auf – ein Umstand, der durch den Kriegsverlauf des Jahres 2022 offenbar wurde. Nach dem 24. Februar kamen sehr schnell weitere gewaltige Militärhilfen aus dem Westen hinzu, die es der Ukraine ermöglichten, standzuhalten und schließlich zur gegenwärtigen Offensive überzugehen.

Sah Putin die selbstschädigende Reaktion des Westens voraus?

Es ist kaum anzunehmen, dass Wladimir Putin diese Umstände bei seiner Entscheidung für den Angriff auf die Ukraine unbekannt waren. Damit stellt sich aber die Frage, warum Putin seinen Ukraine-Krieg nach dem Scheitern der russischen Anfangsoffensive auf Kiew in der Form einer „Spezialoperation“ fortsetzte, obwohl die russischen Truppen eindeutig in der Unterzahl waren und sich der russische Nachteil bei Bewaffnung und Ausrüstung durch die westlichen Militärhilfen an die Ukraine stetig vergrößern musste. Die Antwort auf diese Frage liegt meiner Meinung nach in einer irrationalen westlichen Haltung, die Putin unter Umständen vorausgesehen hat. Zunächst einmal steigerte sich die machtpolitische Pro-Ukraine-Position des Westens schon kurz nach dem 24. Februar in eine bedingungslose Propagierung des – vor allem durch den Kiewer Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verkörperten – radikalen ukrainischen Nationalismus hinein, der teilweise offen faschistische Formen annimmt.

Dieser „Ersatznationalismus“ widerspricht aber zutiefst den Grundsätzen des liberalen Globalismus, der in den heutigen westlichen Staaten einen fast schon doktrinären Charakter angenommen hat. Aus diesem falschen nationalistischen Taumel heraus folgte eine zweite, noch fatalere westliche Reaktion, nämlich aus Protest gegen den angeblichen Kriegsverbrecher Putin den Handelsstrom von Rohstoffen und Energie aus Russland nach Westeuropa zu stoppen. Putin brauchte auf diesem Feld gar nicht erst als „Bösewicht“ in Erscheinung zu treten, denn seine westlichen Gegner nahmen einen russischen Boykott selbst vorweg. Dadurch schossen sie sich gleichsam selbst ins Knie und erzeugten die gegenwärtige Krisenlage in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die an dieser Stelle nicht im Detail beschrieben werden muss.

Westliches Wunschdenken und russischer Opfermut

Schon am 22. Februar 2022, also zwei Tage vor Kriegsbeginn, schrieb ich auf Ansage! über die gewaltige destruktive Hebelwirkung, die vom Ukraine-Konflikt sowohl auf Russland als auch auf den Westen ausgeübt werden kann. Bezogen auf Russland bestünde diese Hebelwirkung in einem regime change als Folge eines militärischen Misserfolges, westlicher Sanktionen und einem daraus resultierenden Vertrauensverlust der russischen Bevölkerung in das Putin-Regime. Die im Westen Regierenden träumen angesichts der gegenwärtigen ukrainischen Offensive lautstark von einer solchen Entwicklung. Ich halte diesen Traum nicht für realistisch. Putin sitzt weiterhin fest im Sattel und die Sanktionen haben anscheinend keine große Wirkung auf die inneren wirtschaftlichen Verhältnisse Russlands. Einiges deutet sogar darauf hin, dass die öffentliche Meinung in Russland jetzt eine noch härtere Gangart gegenüber der Ukraine und dem Westen fordern könnte. Die Geschichte zeigt, dass das russische Volk einen ungeheuren Opfermut entwickelt, wenn seine Selbstbestimmung über das eigene Land in Gefahr gerät. Diese Einstellung leitet sich noch vom jahrhundertelangen „Tatarenjoch“ des Mittelalters her. Napoleon und Hitler-Deutschland mussten bei ihren Angriffskriegen gegen Russland höchst schmerzliche Erfahrungen mit ihr machen.

Der erwähnte Hebel wirkt sehr viel stärker in die andere Richtung – also nach Westen: Deutschland und auch andere Länder Westeuropas stehen als Folge der Sanktionspolitik kurz vor einem wirtschaftlichen Kollaps und einem Winter mit kalten Wohnungen, Mangel und womöglich sogar sozialen Unruhen. Nur die Wiederaufnahme russischer Energie- und Rohstofflieferungen könnte hier kurzfristig Abhilfe schaffen. Die Forderung, dies mit einer Preisgabe der Ukraine an Moskau zu erkaufen, wird schon jetzt auf die Straßen getragen, und dies wird fast mit Sicherheit gewaltig zunehmen, wenn die große Krise nicht mehr nur Erwartung, sondern erlebte Realität sein wird. Putin könnte den schon heute existierenden Riss zwischen den westlichen Regierungen und ihren Völkern noch einmal dramatisch vergrößern, wenn er die ukrainische Offensive mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen zu stoppen versuchte.

Atomare Eskalation eher unwahrscheinlich

Ironischerweise wäre ein solches Vorgehen genau jene flexible response, mit welcher die NATO im Kalten Krieg überlegenen sowjetischen Panzeroffensiven begegnen wollte (und dabei die nukleare Vernichtung Deutschlands offen in Kauf nahm). Geschähe so etwas heute, wären im Westen sofort Millionen von Menschen auf den Straßen, die um ihres schieren Überlebens willen nur noch rufen würden: „Putin verschone uns“ und „Frieden um jeden Preis“.

Eine solche Eskalation ins Apokalyptische ist jedoch unwahrscheinlich, weil Putin sie gar nicht nötig hat. Nach all dem Gesagten hat er den Krieg gegen den Westen politisch bereits gewonnen, selbst wenn er den militärischen Konflikt gegen die Ukraine verlieren sollte. Meiner Meinung nach hat Putin diese Entwicklung von Anfang an gewollt und vorausgesehen. Das lächerlich geringe militärische Potential, das von Anfang an die russische Kriegführung limitiert hat, wäre dann nicht der Schwäche Russlands geschuldet, sondern einer Strategie der erwähnten Hebelwirkung gegen den Westen; ein Vorgehen, das dem passionierten Judo-Kämpfer Putin wie auf den Leib geschneidert ist. Putin lacht zuletzt! Den im Westen Herrschenden und insbesondere der Bundesregierung muss der Vorwurf gemacht werden, auf einen Trick hereingefallen zu sein, den man mit etwas mehr Verstand durchaus hätte durchschauen können. Es war nämlich schon im Vorfeld des Ukraine-Krieges sichtbar, dass Moskau die Volksrepublik China, Indien und andere Staaten auf seine Seite zog und damit die Voraussetzung dafür schuf, dass er die westlichen Sanktionen in seine Kalkulationen einpreisen und ihre Wirkungen sogar massiv als Waffe gegen ihre Urheber einsetzen konnte.

Dilemma lässt uns keine Wahl als klein beizugeben

Russland hat zwar eine dreistellige Milliardensumme in US-Dollar durch die Beschlagnahme von Auslandsvermögen verloren, aber sich gleichzeitig – vielleicht im letzten Moment – aus einem sichtbar dem Untergang geweihten westlichen Finanzsystem gelöst. Wie in vielen weltpolitischen Krisen unserer Tage spielte auch bei den westlichen Fehleinschätzungen des Ukraine-Konfliktes der Umstand eine gewichtige Rolle, dass der US-amerikanische „Nicht-Präsident“ Joe Biden und seine Regierung zu einer durchdachten Außenpolitik weder willens noch in der Lage sind und als Marionetten kaum greifbarer Hintermänner agieren, die aus Angst vor dem Untergang der globalisierten Finanzwirtschaft die ökonomische, politische und gesellschaftliche Substanz des Westens unter dem Vorwand einer „Großen Transformation“ (Great Reset) vernichten.

Es erscheint fast als unmöglich, aus dieser Falle wieder auszubrechen. Als bekennender Oppositioneller bin ich zwar nach der Devise „Unser Land zuerst!“ dafür, die Energie- und Rohstofflieferungen aus Russland wieder aufzunehmen. In der gegenwärtigen Krisensituation bleibt uns kaum eine andere Wahl. Putin wird uns dieses Zugeständnis aber unter den jetzigen Verhältnissen kaum noch umsonst anbieten. Der Preis wäre die Opferung der ukrainischen Nation durch den Westen, und dies muss gerade in Deutschland höchst ungute historische Erinnerungen wecken. Eine Politik, welche die osteuropäischen Völker einem Bündnis zwischen Berlin und Moskau opfert, stand 1939 am Anfang eines Krieges, an dessen Ende Deutschland eine Trümmerlandschaft war. Wie seinerzeit Stalin, ist heute auch Putin kein Heilsbringer für unser Land. Wer in den nächsten Wochen und Monaten für einen Frieden mit Russland auf die Straßen geht, sollte dies im Hinterkopf behalten.