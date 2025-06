…und raus bist du: AfD-Rechtsreferendar darf kein Volljurist werden – wegen verdächtigem Romaninhalt

Die Abschaffung der Freiheit im Namen des Kampfes gegen Rechts hat eine neue, nicht für möglich gehaltene Dimension erreicht: Das Verwaltungsgericht Koblenz verwehrte dem Autor John Hoewer die Ausbildung zum Volljuristen, weil er seit Jahren für die AfD tätig ist (derzeit für den AfD-Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD Sebastian Münzenmaier), weil er führendes Mitglied bei der AfD-Jugendorganisation in Sachsen-Anhalt und Mitglied beim Bürgernetzwerk „EinProzent“ war (!) – und, um den Wahnsinn perfekt zu machen, weil den Koblenzer Richtern die Gedanken nicht gefielen, die Hoewer einer fiktiven Romanfigur (!) in den Mund legte: Dass nämlich „Nudeln und Kartoffeln für sich genommen“ köstlich seien, man sie aber „nicht zusammen in einer Pfanne zubereiten“ möge.

Für die selbsternannten Literatur-Exegeten der Koblenzer Jurisprudenz seien dies „menschenverachtende Bezeichnungen“, die ein Menschenbild zeichnen sollen, das „mit der Würde des Menschen im Grundgesetz unvereinbar“ sei, hieß es allen Ernstes in der völlig irrwitzigen Urteilsbegründung, mit der Hoewer die Zulassung zum Rechtsreferendariat und damit die Möglichkeit verweigerte, Richter, Staatsanwalt oder Anwalt zu werden. Weiter befand das Gericht: Nach dem Prinzip der „wehrhaften“ Demokratie sei es „nicht (…) dem Staat zuzumuten, verfassungsuntreue Bewerber in den Vorbereitungsdienst aufnehmen zu müssen“, so die Rechtsreferendare müssten sich durch „ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen“.

Verhöhnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung

Dabei räumte man sogar ausdrücklich und gnädig ein, dass Hoewer persönlich völlig unbescholten ist und die freiheitlich-demokratische Grundordnung „nicht in strafbarer Weise bekämpft“ habe. Dennoch sei es „für eine funktionierende Rechtspflege unerlässlich“, solche Bewerber nicht zuzulassen, weil ansonsten das gesellschaftliche Vertrauen in die Justiz erschüttert würde. Dabei sind es genau solche ungeheuerlichen Skandalurteile, die das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttern. Einem Mann, der sich nicht das Geringste zuschulden kommen ließ, außer völlig legalen Organisationen beizutreten und einen Roman zu schreiben, wird die Juristenausbildung verweigert, obwohl er sämtliche formalen Voraussetzungen dafür erfüllt.

Dieses Urteil ist in seiner Verhöhnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die es zu schützen vorgibt, kaum noch in Worte zu fassen. Aus rein politischen Gründen wird ein unschuldiger Mensch um die Früchte seiner Arbeit gebracht und eine jahrelange Ausbildung zunichte gemacht, nur weil ein Gericht meint, sich als Literaturkritiker betätigen zu müssen. Die schiere Absurdität dieses Vorgangs übertrifft alles, was dieser Staat sich bisher in seinem Vernichtungsfeldzug gegen die AfD geleistet hat und zeigt endgültig, dass ein neues totalitäres Zeitalter angebrochen ist, indem elementare rechtsstaatliche Prinzipien in unfassbarer Weise pervertiert werden.