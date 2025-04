…und raus bist Du: So wird unter Trump mit palästinensischen Hetzern verfahren

Mahmoud Khalil, ein angeblicher “palästinensischer” Flüchtling aus Syrien, der sonderbarerweise algerischer Staatsbürger ist, kam 2022 mit einen Studenten-Visa in die USA, um an der renommierten Columbia University zu studieren. Inzwischen ist er „Legal Permanent Resident“, hat also eine Green-Card, die er infolge seiner Eheschließung mit einer Amerikanerin bekam. Allerdings ist eine solche Green-Card auf zunächst zwei Jahre Gültigkeit begrenzt, um danach überprüfen zu können, ob es sich nicht womöglich um eine Scheinehe handelte.

Anstatt sich dem Lernen zu widmen, wofür er sein Visum eigentlich erhielt, zog es Khalil jedoch vor, sich als politischer Aktivist zu betätigen: Er arbeitete sich in der Organisation „Columbia University Apartheid Divest“ (CUAD) bis zum Sprecher hoch. Diese Organisation zog maßgeblich die Fäden bei den Anti-Israel- und Pro-Hamas-Protesten, die seit dem 7. Oktober 2023 – dem mörderischen Überfall der Hamas auf Israel – an vielen Universitäten in den USA stattfanden. Wäre es bloß bei der Teilnahme an Protestmärschen geblieben, hätte es für Khalil sicherlich keine weiteren Konsequenzen gegeben. Stattdessen kam es jedoch – unter maßgeblicher Beteiligung Khalils – zur teilweisen vollständigen Blockade des Studienbetriebs, Fällen von Vandalismus und massiven Anfeindungen und Bedrohungen gegen jüdische Studenten.

Von wegen “Student”

Während dieses Treiben unter der Biden-Administration ungestört vonstatten gehen konnte, kam es nach Amtsantritt der Trump-Regierung, wie es kommen musste: Im Rahmen der neuen Trump’schen Abschiebe-Initiative wurde Khalil von der Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) verhaftet und in Abschiebehaft gesteckt, wobei man zunächst annahm, sein Aufenthalt in den USA beruhe auf dem einstmals ausgestellten Studentenvisum. Als man dann jedoch feststellte, dass er Inhaber einer Green-Card ist, änderte sich zwar das Prozedere des Abschiebungsverfahren, allerdings nicht der Wille der Regierung, diesen „Studenten“ loszuwerden.

Gestern, am 11. April entschied eine Einwanderungsrichterin in Louisiana schließlich, dass Khalil abgeschoben werden kann – basierend auf der Einschätzung von Außenminister Marco Rubio, dass seine Aktivitäten „klar antisemitisch“ seien und eine Bedrohung für jüdische Studenten darstellen. Die Richterin erklärte, sie habe keine Befugnis, diese politische Einschätzung zu hinterfragen.

Die “friedlichen Meinungsäußerungen” von 2020

Natürlich prangern die üblichen Verdächtigen, die ansonsten nur ihre eigene Meinung gelten lassen, dieses Urteil an. Sie berufen sich dabei auf den 1. Verfassungszusatz, der die freie Meinungsäußerung garantiert. So einfach ist es aber nicht. Natürlich kann jeder Amerikaner und auch jeder Green-Card-Inhaber jederzeit ungestraft sagen, was er denkt. Etwas sagen ist das Eine; eine Uni-Blockade, Bedrohung anderer Studenten und Vandalismus zu organisieren sind jedoch eine ganz andere Hausnummer und haben mit freier Meinung so wenig zu tun wie ein Steak mit veganer Ernährung.

Die Ansichten von Khalils Unterstützern verwundern unterdessen nicht weiter – wurden doch von eben diesen Personen auch die Brandschatzungen, die Zerstörung und Verwüstung privaten und öffentlichen Eigentums, Diebstahl und die Besetzung ganzer Innenstädte zur Errichtung „autonomer Zonen“ während der “George-Floyd-Festspiele” 2020 von den seinerzeit Herrschenden als “freie Meinungsäußerung” bewertet und entsprechend unterstützt, statt sie strafrechtlich zu verfolgen und zu ahnden.

