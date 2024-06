Und sie träumen weiter vom Endsieg

Kurz flammte etwas Hoffnung auf, dass das Wahldebakel der Ampelparteien, vor allem von SPD und Grünen, ein Umdenken in diesen Parteien oder den von ihnen dominierten öffentlich-rechtlichen Medien nach sich ziehen würde. Jeder ideologisch nicht verblendete Mensch würde sich nach einem solchen Scheitern fragen, was die Ursachen sind und was man zukünftig anders machen sollte. Aber nicht so die Vorgenannten: Sie haben beschlossen, für ihren bisher eingeschlagenen Weg zu kämpfen, hinter dem noch nicht einmal mehr 30 Prozent der Wähler stehen, und fortan noch aggressiver gegen die vorzugehen, die eine andere Politik wollen. Und wer immer in den eigenen Reihen ausschert und Kritik übt, muss mit harten Sanktionen rechnen.

In stark abgeschwächter Form erinnert dieses Verhalten an die Endzeit des Dritten Reichs, als noch bis Ende April 1945 Menschen standrechtlich erschossen wurden, weil sie nicht mehr an den Endsieg glaubten. Als geschichtsbewusster Mensch könnte man es auch mit dem Realitätsverlust der SED-Führung im Oktober 1989 vergleichen, als mit großem Pomp 40 Jahre DDR gefeiert wurde, während das Land kurz vor dem Exodus stand. Wie sagte der kluge Gorbatschow damals so plastisch: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ Er sollte recht behalten.

Eines kann man der jetzigen deutschen Regierung und ihren medialen Hofschranzen jedenfalls attestieren: Sie haben aus der Geschichte nichts gelernt.

Kein Grund für die Profiteure gegenzusteuern

Da die Verantwortlichen für das Desaster trotz des Wahldebakels weiter in den Genuss der Vollalimentation als „Volksvertreter“ kommen, sehen sie auch nicht wirklich einen Grund gegenzusteuern. Die Verlierer sind die ehemaligen Hinterbänkler des EU-Parlaments, die, falls ihr Bildungsgrad dem eines großen Teils der Vorderbänkler entspricht, zukünftig kleinere Brötchen backen müssen – da es für Studienabbrecher und Ungelernte schwierig sein dürfte, auch nur annähernd ein vergleichbares Gehalt zu erzielen wie als Abgeordnete des Europaparlaments, und es zudem noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern wird, bis sie in den Genuss ihrer fetten Abgeordnetenpension kommen werden.

Dabei hatten die Regierungsparteien in Zusammenarbeit mit den Medien doch seit Monaten einen Tornado nach dem anderen “gegen rechts“ losgetreten, mit dem Ziel, vor allem die AfD politisch zu schwächen. Man denke nur an das ominöse Treffen in Potsdam, das zu einem

Skandal hochgepuscht wurde, just in dem Moment, als die Bauernproteste zu eskalieren drohten. Man konnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die berechtigten Anliegen der Bauern von den Titelseiten verdrängen und die AfD skandalisieren. Es war so durchschaubar, zumal es nicht das erste Mal war, dass etwas aufgebauscht wurde, um von anderen Dingen abzulenken, doch sie zogen es durch. Genauso wurde der “Spionageskandal” mit China bei der AfD kurz vor den Wahlen publik gemacht – obwohl den Geheimdiensten schon viel länger bekannt war, dass der chinesischstämmige Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah als Spion tätig war.

Die Lebenswirklichkeit ist nicht bunt

Gerne wird die Strategie, vom eigenen Versagen abzulenken, auch nach islamistischen Anschlägen angewandt, wenn dann schon nach wenigen Tagen irgendein angeblicher rechtsextremistischer Skandal ausgegraben wird, um den Fokus wieder auf den Regierenden genehme Themen zu lenken (man denke an die “Reichsbürger“-Razzia unmittelbar nach dem Schülerinnen-Mord von Illerkirchberg). Besonders schmerzt die Ampelparteien allerdings, dass sie mit ihrer Durchsetzung der Absenkung des Wahlalters auf 16 das Gegenteil dessen erreicht haben, was eigentlich geplant war – nämlich zusätzliche Wählerstimmen für Grüne und SPD zu generieren. Nein, sowas aber auch: Diese undankbaren jungen Menschen, die in ihrem Leben doch nichts anderes kannten als die von Merkel eingeläutete und von der Ampel perfektionierte ideologische Agenda, wählten mehrheitlich gerade nicht diese linksgrüne Politik!

Das hat übrigens nichts mit mangelnder Bildung oder “einfachen Antworten” zu tun, die die AfD angeblich hätte, sondern eine simple Ursache: Die Lebensrealität junger Menschen ist eben nicht “bunt“. Im Gegenteil; sie sind es, die sozusagen täglich an an der Front stehen. Sie sind in Schulen, Bussen, Schwimmbädern, in Discos und Kneipen mit der brutalen Realität konfrontiert, die die unkontrollierte Migration vor allem aus islamischen Länder geschaffen hat. Dazu kommt, dass die jüngeren Menschen von den öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr erreicht werden und so nicht jeden Tag mit selektiven Nachrichten und Erziehungsfernsehen im Sinne der Regierung indoktriniert werden können.

Der kritischere Osten

Es ist davon auszugehen, dass die politisch Verantwortlichen bis zur Bundestagswahl alles daran setzen werden, in irgendeiner Form diesen Missstand zu beheben. Da Facebook eher eine Boomerveranstaltung ist und selbst die Instagram-Nutzer immer älter werden, wird man jetzt anstreben, die Lufthoheit über TikTok und YouTube zu gewinnen. Da kann man dann demnächst wohl Esken, Faeser oder Lang mit netten Videobotschaften oder Reels “bewundern”. Ob das beim jungen Publikum überzeugt, wird sich zeigen. Vielleicht wählt man aber auch eine andere Strategie und lässt Neubauer, Greta und andere “Klimahelden” noch penetranter über TikTok auf die junge Generation los, um die Klimahysterie wieder ganz vorne auf die politische Agenda zu bringen.

Genauso enttäuscht wie von der jungen Generation ist die Regierung sicherlich von den Ostdeutschen, die anscheinend aufgrund ihrer Erfahrungen mit Medien und Staatspropaganda in der DDR ein gesundes Misstrauen gegen ideologische Indoktrination bewahrt haben, eine kritische Distanz bewahren und sich anderer Kanäle der Informationsbeschaffung bedienen. Und ausgerechnet im Osten, wo es noch einige wenige biodeutsche Enklaven gibt, scheint man sich noch gut daran zu erinnern, dass es noch vor wenigen Jahren ein anderes Deutschland gab. Eines, in dem die Innenstädte noch keine verdreckten Shitholes waren, die von Dönerbuden, Shisha-Bars, Barbershops oder arabischen Supermärkten dominiert waren, und wo die Bushaltestellen und Bahngleise nicht von Rotationseuropäern oder Afrikanern belagert und die Parks nicht schon beim ersten Sonnenschein von morgenländischen Großfamilien okkupiert wurden.

Auf dem Weg in einen Islamischen Staat

Doch all das ist mittlerweile nunmal die Lebensrealität im neuen Deutschland, und dank des Bürgergelds lässt es sich vor allem der Teil der Bevölkerung gutgehen, der noch nie aktiv zum Bruttosozialprodukt beigetragen hat, während all den anderen, die jeden Tag zur Arbeit gehen oder als Rentner ihren wohlverdienten Ruhestand genießen wollen, immer weniger von ihrem hart erarbeiteten Geld real in der Tasche bleibt und sich der Wohlstand dieses einst reichen Land immer mehr in Luft auflöst.

Auch die Strategie der Regierung , durch noch leichtere und schnellere Einbürgerungen ein neues Wählerpotential für linksgrüne Politik zu schaffen, wird nicht aufgehen: Migranten, die schon länger im Land sind, in der zweiten oder dritten Generation, haben vom Migrationsirrsinn der Ampel meist die Schnauze genauso voll wie die Mehrzahl der autochthonen Deutschen – und ihrerseits keine Berührungsangst mehr, rechte Parteien zu wählen. Und was die neuen Passdeutschen und Doppelstaatsbürger betrifft, die dank Turboeinbürgerung wählen dürfen: Dank ihnen entstehen gerade ganz neue politische Player, wie etwa islamische Erdogan-Tollpartei „Dava“, die in mehrheitlich von Migranten bewohnten Gebieten bereits beachtliche Stimmenanteile erzielen konnte. Auf einem Video dieser Partei ereifert sich eine junge verschleierte Frau bereits, dass sie als Muslime nicht, wie es immer heiße, Teil Deutschlands seien, nein: Sie sind Deutschland, stellt sie klar – womit sie eindeutig ihren Anspruch formuliert, aus diesem Land einen islamisches Staat zu machen. Den Traum vom friedlichen Miteinander der Kulturen träumen hierzulande wohl nur noch die Verfechter des bunten Wolkenkuckucksheims.

Stück vom schrumpfenden Kuchen

Trotz allem scheint diese Regierung weiter zu glauben, dass am Ende alles gut wird, sonst würde sie endlich etwas gegen die katastrophalen Zuständen im Land machen. Die Politiker verstehen nicht, dass das Land an einem Punkt angekommen ist, an dem Selbstbetrug, Augenwischerei und Propaganda nicht länger über die Realität triumphieren können – weil die erlebbare und sichtbare Lebenswirklichkeit nun einmal immer düsterer und gefährlicher wird. Immer mehr Bürger haben das erkannt. Hinzu kommt, dass der Regierung allmählich auch noch das Geld ausgeht, um ihre Hirngespinste zu finanzieren, da zum einen die Steuereinnahmen infolge der ökonomischen Talfahrt wegbrechen und zum anderen die Sozialausgaben explodieren, so wie zum Beispiel das Bürgergeld nun rund zehn Milliarden Euro teurer wird als berechnet. Große Wahlgeschenke für das eigene Wählerspektrum kurz vor der Bundestagswahl sind daher kaum noch möglich; das Hauen und Stechen der Ministerien, um ein möglichst großes Stück vom schrumpfenden Kuchen im Haushalt 2025 zu bekommen, ist in vollem Gange.

Es wäre zu wünschen , dass die Koalition diesen Streit nicht überlebt und es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt. Ich befürchte allerdings, dass alle Regierungsmitglieder bis zum bitteren Ende weitermachen wollen. Sollten sie doch leise Zweifel am „Endsieg“ haben und ihnen langsam bewusst werden, dass nach dem Ende dieser Wahlperiode die meisten von ihnen Geschichte sein werden und sie (hoffentlich) nie wieder die Chance bekommen, in verantwortlicher Position größtmöglichen Schaden für dieses Land anzurichten, so wollen sie bis dahin doch noch so weit wie irgend möglich vollendete Tatsachen schaffen. Die Rückgängigmachung dieses Zerstörungswerks wird Jahrzehnte brauchen – falls sie überhaupt jemals möglich sein wird.