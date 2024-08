Und täglich grüßt der Issa…

„Wie ist es möglich, dass er hier war? Kann doch nicht wahr sein! Aus dem Nichts! Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen! Abschieben!“

Es dröhnt mal wieder durchs Land. Nicht vordergründig, weil da mit Issa al-Hassan schon wieder ein schlecht integrierter Friedensbotschafter Menschen abgeschlachtet hat (daran sind die schon länger hier Lebenden inzwischen gewöhnt), sondern weil die Tat diesmal vor wichtigen Wahlen stattfand und die rechtsextremen Hintergründe noch nicht restlos aufgeklärt sind. Blöd gelaufen! Immerhin weiß Kanzler Scholz schon mehr über die Tat als der Täter selbst. Es sei nicht, wie von diesem angegeben, ein auf Christen ausgerichteter Rachefeldzug eines islamischen Gotteskriegers gewesen, sondern mehr so ein Anschlag “auf uns alle!“ Also mehr was Allgemeines, Schicksalhaftes.

Als Messermärtyrer kommt man schließlich weder aus einer bestimmten benennbaren Gruppe noch hat man spezifische Gegner. Man kommt einfach aus dem Nirgendwo. Aus dem jetzt gern erwähnten „Nichts“! Einem Ort, der vermutlich eher rechts liegt. Man kämpft von da aus gegen alle, die bekanntlich bunt, viel mehr und eher links sind. Das alles kann zwar „nicht wahr” sein, kommt aber eben vor. Kannst Du nicht viel machen. Nun issa halt wieder mal dagewesen. Der Mann aus dem Nichts. In Solingen. Wie zuvor in Mannheim. In Wangen. Brokstedt. Stuttgart. Illerkirchberg. Dresden. Würzburg. Ansbach. Hamburg. Berlin. Und so weiter.

Erklärtes Testgelände

Warum der Issa hier sein konnte? Ganz einfach: Weil in einem erklärten Testgelände keine althergebrachten Gesetze gelten können, sondern einfach jeder im bunten Schmelztiegel machen können soll, was er will. Jedenfalls solange er nicht die Durchsetzung von Regeln verlangt oder die im Rundfunkstaatsvertrag festgelegten Gebühren verweigert – denn da schlägt der Staat durchaus zu. Mit „ganzer Härte!“ Der schutzsuchende Solinger Issa war, aus welcher Hölle auch immer er tatsächlich stammt, bereits gesetzeswidrig aufs Vielfaltsfestivalgelände namens Bundesrepublik gelangt: Er war in Bulgarien registriert und hätte dort bleiben müssen.

Beim dankbaren Durchwinken von Trägern dieses unliebsamen Kostenfaktors durch die halbe EU bis zu den virtuellen deutschen Grenzen spielt das natürlich keine Geige. Deswegen „war er da.“ Und durfte bleiben. Und wurde, wie Millionen andere schon zuvor, vom deutschen Steuerzahler versorgt. Seine Asylgründe waren frei erfunden. Zwar waren sie selbst als Behauptung nicht das, was irgendwie zum Aufenthalt berechtigt hätte; aber egal. Bekanntermaßen ist im Versuchslabor Deutschland weder theoretisch noch praktisch von Belang, was von den Bereicherern an den Willkommensstellen erzählt wird. Prüfungen finden nicht statt.

Schärfte Küchenklinge des Jahres

Stattdessen gelten schriftliche Anweisungen, die besagen, dass dem Ankömmling im Zweifel einfach alles zu glauben ist. Wenn es der Demontage des Landes dient, findet man ihn also, den vielgerühmten Bürokratieabbau. Issa hätte sich ohne jeden Zweifel auch zum von den Taliban verfolgten nonbinären Lastenfahrrad erklären können – ihm wäre das Bürgergeld in die vorgehaltene Satteltasche gekippt worden, man hätte Kost und Logis übernommen und die Arztkosten erstattet. Und wenn er sich irgendwo beim Gruppenvergewaltigen den Penis verstaucht hätte, wären hinterher noch reichlich Omas gegen Rechts schichtweise zum Eincremen gekommen und hätten “Bandiera Rossa” gesungen.

Wäre es nach endlosen Verfahren – trotz vorbehaltlos zugestandener Traumatisierung beigestellter und aus Steuermitteln bezahlter Anwälte und jederzeit massenhaft einsatzbereiter Humanisten – wider Erwarten dann doch zum Ergebnis gekommen, dass Fachkraft Issa hätte abgeschoben werden müssen, hätte es als Ausweichmanöver freilich allemal gereicht, zum vereinbarten Termin „nicht angetroffen“ zu werden. Schon ein halbes Jahr später (Überstellungsfrist!) hätte nämlich automatisch wieder das Bleiberecht gegriffen, Stichwort “subsidiärer Schutz”. Was rede ich da eigentlich? Den Konjunktiv hätte ich mir sparen können – denn haargenau so ist es ja schließlich bei der schärfsten Küchenklinge des Jahres auch gelaufen.

Behörden-Ringelrein – bis zur glücklichen Einbürgerung

Und selbst wenn nicht: Wäre al-Hassan als Abzuschiebender irgendwo zugedröhnt auf der Couch vorgefunden worden, wäre auch das kein Problem gewesen. Er hätte sich dann nur kurz darauf am Flughafen weigern müssen, das bereitstehende Flugzeug zu besteigen. Hätte ordentlich randalieren und vielleicht ein paar adipöse Uniformierte mit einem der noch erlaubten 6-Zentimeter-Gemüsemesser anritzen müssen. Auch für diesen Fall gibt es ein behördliches Papier und auf dem wird die Bundespolizei, wie jetzt bekannt wurde, angewiesen dass jedwede, auch gewalttätige, Verweigerung der “Maßnahme” zu tolerieren ist. Der Delinquent wäre dann “in die Unterkunft zurückgeführt worden“, die Zuständigkeiten wären wieder von Behörde C nach Behörde B, dann vermutlich zu Behörde A und von dort zur Friedensrichterin Baerbock zurückgewandert. Sämtliche Vorgänge im Tollhaus hätten von vorn begonnen – bis die Fachkraft irgendwann ohne weiteres Zutun als irreversibel passdeutsch gegolten hätte.

Wieviele Jahre soll uns eigentlich der Käse mit der jetzt aber mal wirklich sowas von entschlossenen Abschieberei eigentlich noch aufgetischt werden? Nicht ums völlig realitätsferne Abschieben geht es hier – sondern ums pausenlose und millionenfache rechtswidrige Reinlassen! Die Aufführungen mit dem von hinten aufgezäumten trojanischen Pferd könnt ihr Euch sparen. Dass der Soziopath nirgendwo auf der Welt mehr gebraucht wird als hier, haben alle verstanden, die zum Verstehen noch in der Lage sind.