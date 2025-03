Und täglich grüßt die Messermeldung

Ich bin ehrlich mit Ihnen, deshalb: Ja, ich bin es leid. Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen über Messerattacken in den Medien (und das, obwohl viele dieser Medien nur widerwillig über solche Verbrechen berichten). Und die gibt es inzwischen überall in Deutschland. In Schönebeck zum Beispiel, einem Ort in Sachsen-Anhalt: Dort kam es gestern in den frühen Morgenstunden zu einem SEK-Einsatz “mit tödlichen Folgen”, wie es heißt: Ein 26-jähriger Afghane soll demnach am frühen Morgen in einem Mehrfamilienhaus zunächst einen gleichaltrigen Deutschen bedroht haben. „Die Hintergründe sind noch unklar“, so der “Norddeutsche Rundfunk”. Klar, welcher Hintergrund, außer einem “unklaren”, sollte es sonst sein?

Einen Tag zuvor, am Donnerstag, wollte ein 22-jähriger Syrer in Dortmund das Deutschlandticket kaufen. Und was macht man, wenn der Kauf nicht klappt? Man streitet sich sinnlos mit dem Bahnmitarbeiter, geht anschließend in die Nordstadt, klaut sich ein Messer, kehrt zurück und sticht mehrfach auf den 56-jährigen DB-Angestellten ein. Ein ganz normales Verhalten in einem ganz normalen Land.

Von Merz nichts zu erwarten

Noch einen Tag früher, in Berlin-Gesundbrunnen, nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der Autor diese Zeilen gerade schreibt, wurde am U-Bahnhof Osloer Straße ein 18-Jähriger niedergestochen. Der Heranwachsende war nach Zeugenaussagen wohl gegen 22:10 Uhr von der Tromsöer Straße auf dem Weg zum U-Bahnhof unterwegs gewesen, als er von einem Mann und einer Frau umstellt wurde, die ihn dann attackierten, wie die Polizei berichtet.

Das alles ist nur eine Zufallsauswahl von Nachrichten innerhalb nur weniger Tagen. Währenddessen entblödet sich die CDU unter Friedrich Merz, die vermutlich mit der SPD die nächste Regierung stellen will, nicht, alle – und zwar wirklich alle – Wahlversprechen über Bord zu werfen. Der Kanzlerwahlverein, genannt Union, hat offenbar kein Interesse, die echten Herausforderungen im Lande anzugehen. Im Gegenteil: Die Macht schmeckt offenbar so gut, dass Merz nahezu jeden Wert und jedes Versprechen, die er gelogenerweise vor der Wahl vortrug, verrät.

Das Problem sind wir

Doch das Schlimme sind gar nicht Leute wie Merz oder Klingbeil. Das Problem sind auch nicht die Grünen, die skurrilerweise am Verhandlungstisch sitzen, um die Schuldenbremse noch mit der alten Parlamentsmehrheit zu verabschieden. Nein: Das Problem sind wir. Die unerklärliche Gleichgültigkeit eines deutschen Volkes, das jede Achtung vor sich selbst und jede Würde verloren hat – außer, es geht um die Würde derer, die unkontrolliert ins Land kommen. Das grünbürgerliche Mimikry einer alternden Bourgeoisie vergiftet mit ihrer Ignoranz dieses Land, das von der Fränkischen Schweiz bis nach Berlin-Weißensee, vom traumhaft schönen Nahetal bis sogar zum Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen so viel Tolles zu bieten hätte.

Ja, hätte. Stattdessen stapeln sich die Messermeldungen wie die roten Karten beim Fußballer Sammy Kuffour. Die Konservative versagt – und die Linke ohnehin. Die Freiheitlichen machen es sich leicht und pochen auf individuelle Freiheit. Und die Rechten? Bei all den üblichen Schmerzen mit der AfD bleibt die Partei die einzige Möglichkeit, dieses messertödliche Experiment einer merkelschen Migration von potenziellen Verbrechern zu beenden oder dies zumindest zu versuchen. Ich mag dieses Land einfach viel zu sehr – und da bin ich bei Professor Wolfgang Stöcker –, um es den Dummen von Grün, Schwarz und Rot zu überlassen.

Deutschland kann unmöglich so weitermachen. Es geht nicht mehr. Viel zu viel ist passiert, zu wenig wurde dagegen unternommen und es wird immer schlimmer. Ich habe gelernt, dass Reden, ohne zu handeln, bereits Unrecht ist. Es ist endlich Zeit, dass sich etwas ändert, bevor es zu spät ist. Falls es das nicht schon ist.