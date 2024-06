…und wehe, du kritisierst die Regierung: Börsen-Chef Weimer medial zum Abschuss freigegeben

Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. In Deutschland nützt ihm nicht einmal mehr eine Mondrakete. Selbst die einstige Vertraulichkeit von explizit geschlossenen und privaten Gesellschaften zum Zwecke eines konstruktiven, schonungslos offenen Austauschs, bei vermeintlicher Abwesenheit von auf Meinungs- und Aussageverbrechen nur so lauernden Spitzeln, “Investigativjournalisten” und “Faktenfindern”, ist in Zeiten von “Correctiv” und einem lauernden linken Scherbengericht in den sozialen Medien nicht mehr gewährleistet. Ob private Einladungen (wie der 65. Geburtstag von Matthias Matussek vor vier Jahren) oder politische Salonveranstaltungen à la Potsdam: Überall sind die Lauscher der Denunzianten, Zersetzer und ochlokratischen Ankläger scharfgestellt und sie lauern nur darauf, aus dem Kontext gerissene oder ganz einfach ehrliche, zutreffende Aussagen umzuframen und zu kriminalisieren, um so nicht nur jede Debatte zu zerstören, sondern den Störenfried der tolerierten Einheitsmeinung an den Pranger zu stellen. Frei nach Mao: Bestrafe einen, bringe damit hundert zum Schweigen.

So ergeht es derzeit dem Vorstandschef der Deutschen Börse, Theodor Weimer, der in einer bereits im April gehaltenen Rede vor deutschen Unternehmern die anhaltende Talfahrt der deutschen Wirtschaft, die wirtschaftsfeindliche Zerstörungspolitik den deutschen Vizekanzlers durch Fundamentalisten und explizit Wirtschaftsminister Robert Habeck attackiert hatte. Weimer beschrieb darin – absolut treffend – den Zustand dieses Landes als “Ramschladen“, benannte die Gründe für den anhaltenden Investitionsrückgang, drückte sein Unverständnis aus, dass die deutschen Unternehmer ihre vorsätzliche Zerstörung und den Ruin des Wirtschaftsstandorts Deutschland praktisch untätig hinnehmen – und wagte es überdies auch, die deutsche Migrationspolitik als völlig fehlgeleitet und grundfalsch zu tadeln. Der Mann, einst Chef der HypoVereinsbank, weiß, wovon er redet – vor allem, wenn er ungeniert die fassungslosen Reaktionen wiedergibt, die ihm im Ausland von Managern und Regierenden immer wieder entgegenschlagen, sobald das Thema auf die deutsche Politik kommt. “Wo sind die deutschen Tugenden geblieben?” und “Wie könnt ihr euch nur eine solche Regierung leisten?” sind dabei noch die harmlosesten Statements. Erst jetzt verbreitete sich Weimers Rede – und sie trifft bei ausnahmslos jedem Unternehmer, der sich ehrlich macht und nicht von linksgrünen Subventionen abhängig ist, auf vorbehaltlose Zustimmung.

In den sozialen Medien ist die Rede der Hit, wobei sie sich in ähnlich schonungslose Appelle zur Verdeutlichung der wahren wirtschaftlichen Situation dieses Landes aus dem Mund etlicher weiterer Wirtschaftsführer mischt, die sich allmählich, im Angesicht der Katastrophe, aus der Deckung trauen. Natürlich muss dieses spürbare Ende der Geduld und Duldungsstarre das regierende grüne Ambiente nervös machen, sogar hochnervös. Und wie reagiert es darauf? Genau so, wie man es in einem ideologischen Staat mit Einheitsparteienkartell und allein geduldeter Einheitsmeinung erwarten darf: Mit maximaler Gegenpropaganda, Ausgrenzung und Diffamierung gegen den Boten der schlechten Nachrichten. Seit vorgestern sieht sich Weimer einer in dieser Schärfe selten gesehenen Hetze ausgesetzt, an der sich auch Spitzengrüne beteiligen. Man kann sich mittlerweile nicht mehr ausdenken, was in diesem Land abgeht. Der grüne EU-Abgeordnete Rüdiger Bütikofer etwa twitterte:

Merke: wer die Transformationspolitik der Grünen kritisiert und ihre Folgen benennt, der delegitimiert jetzt also auch schon die “demokratische” Politik und muss weggesäubert und “geschnitten” werden (zu Gunsten Bütikofers bleibt zu hoffen, dass er das Wort “schneiden” hier nicht wörtlich meinte; oder wünscht er Weimer etwa ein Messerattentat an den Hals!?). Das alles ist DDR pur – und zwar kein bisschen mehr kaschiert oder verhohlen. “Ein klarer Fall von Majestätsbeleidigung“, kommentiert Roland Tichy ironisch die Reaktionen. Das gilt auch für die journalistische Zunft, vor allem: Alles, was dem selbstgleichgeschalteten linksgrünen Medienmainstream dazu einfällt, ist, sich an der bodenlosen Kampagne gegen Weimer zu beteiligen. Also nicht die Reflexion darüber bestimmt die Schlagzeilen, was in diesem Land eigentlich im Argen liegen und wie schlimm die Lage sein muss, wenn sich ein so ranghoher Wirtschaftsvertreter mit den fraglos intimsten und besten Kenntnissen der deutschen Wirtschaft wie der Chef der bedeutendsten Börse im Land mit der Regierung anzulegen bereit ist – sondern die Aufregung über diese Unbotmäßigkeit und dass sie den “Rechten” in die Hände spiele. So darf im “Spiegel” natürlich der Hinweis nicht fehlen, dass Weimers “Wutrede” zur besonderen “Freude der AfD” gewesen sei und nun, dank ihrer Verbreitung, “auch rechte Kreise erfreut“. Selbst wenn dem so wäre: Inwieweit der Zuspruch bestimmter Gruppen für die inhaltlichen Aussagen von irgendeiner Relevanz sein soll, erschließt sich vermutlich nur den Redakteuren dieses ehemaligen Nachrichtenmagazins, dass zur linksgrünen Regierungsverteidigungspostille degeneriert ist.

Das einzig wirkliche Bedauerliche im Zusammenhang mit Weimers Brandrede ist, dass sie nicht schon damals, als sie gehalten wurde, in gebührender Form verbreitet und im ganzen Land bekannt gemacht wurde. Alle Sender müssten das, was er hier sagte, in die Wohnzimmer strahlen und alle Plattformen müssten es prominent in die Kanäle spülen, damit diesem gehirngewaschenen und verblendeten Volk ein Licht aufgeht, wohin wir uns hier eigentlich zurückentwickelt. Denn der Inhalt hat es in sich. Dass es sich hierbei bislang um die “Rede des Jahres” handeln dürfte, in der kein Geringerer als der CEO der Deutschen Börse AG die Habeckschen Klima- und Energiepolitik nicht nur für komplett gescheitert erklärt, sondern die von Deindustrialisierung und anderen Habeckschen “Tests” betroffenen deutschen Unternehmern quasi zur Revolte gegen die Regierung auffordert, indem er endlich mehr private economy statt public economy einfordert, ein selbstbewussteres Auftreten der Wirtschaft gegenüber einem immer dirigistischeren und ideologischeren Staat, der Deutschland– Weimer sagt es wörtlich – Richtung Entwicklungsland führt. Renitenz und Aufmüpfigkeit sind Schritte, die längst überfällig wären und selbst dann, wenn sie nun umgesetzt würden, doch leider viel zu spät kämen – weil eben der größte Schaden bereits angerichtet ist, auch wenn er den wenigsten Menschen in seiner Tragweite bewusst ist.

Schnappatmung der grünen Ideologen

Der übliche Vorwurf gegen Weimer lautet wieder einmal, dass er Deutschland “schlechtreden” würde. Irrtum: Weimer bringt, noch in vergleichsweise freundlichen Worten trotz der vermeintlichen Abgeschiedenheit unter Wirtschaftsführern, Kollegen und Gleichgesinnten ausgedrückt, lediglich Tatsachen zum Ausdruck. Deutschland kann man gar nicht so schlecht reden, wie es dank der herrschenden wahnwitzigen Politik leider bereits ist. Dass dieses Land in die Hand von gefährlichen, realitätsfremden Ideologen gefallen ist, die eine Jahrzehnte lange erfolgreiche, weltweit respektierte Volkswirtschaft mit Dilettantismus, Ahnungslosigkeit und Arroganz in die Scheiße reiten und dabei schon viel zu weit fortgeschritten sind, ist jedem sonnenklar, der die Scheuklappen abgelegt hat. Kein Wunder, dass all die Deutschlandhasser, die verkappten oder offenen Sozialisten und weltanschaulichen Dogmatiker, die diesen Zerstörungsprozess mit innerer Genugtuung verfolgen, Schnappatmung kriegen, sobald endlich einmal an relevanter Stelle die Wahrheit ausgesprochen wird.

Die Reaktionen auf diese schon acht Wochen zurückliegende Phlippika beweisen, Wie hoffnungslos verloren und intellektuell verwahrlost dieses Land ist. Werteunion-Chef Hans-Georg Maaßen, der auf Twitter kommentiert: “Theodor Weimer hat recht. Deutschland wird systematisch abgeschafft. Wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich durch Masseneinwanderung.” Und wie hässlich, antidemokratisch und erbarmungslos in diesem Deutschland mittlerweile mit Regierungs- vulgo Systemkritikern umgesprungen wird, brachte Julian Reichelt treffend auf den Punkt: “Nur Stunden dauert es, bis man zum Feind der Demokratie erklärt wird, wenn man die Regierung kritisiert. Und Theodor Weimer wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, wie viel Meinungsfreiheit ist in diesem Land noch gibt, Wie sehr wir noch Demokratie und wie weit schon autoritärer Staat sind. Die links – grüne Inquisition will Weimer zerstören, Sie setzen die ganze Nacht ihre Medien, ihre Institution, ihre Apparatschiks ein. Er soll dafür büßen, dass er Robert Habeck kritisiert hat. Das dürfen wir nicht zulassen. Wer weiterhin in einem freien Land leben will, stellt sich hinter Theodor Weimer und sein unbedingtes Recht, die Fakten zu benennen.” Leider sind diese Einwürfe Rufe in der Wüste. Meinungsfreiheit (die derzeit unter Inkaufnahme erheblicher persönlicher Konsequenzen zwar noch möglich ist, aber fortwährend weiter eingeschränkt und sanktioniert wird) und Demokratie sind hierzulande ebenso in Auflösung begriffen wie Industrie, Wirtschaftskraft und Wohlstand dieses Landes.