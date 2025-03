Und weiter geht die Vielfaltstour: Diesmal wieder Mannheim

Wieder Mannheim, wieder ein zuerst als “Deutscher”, dann als migrationstämmig und somit natürlich psychisch auffälliger oder kranker gemeldeter Täter. Wieder ein Anschlag, diesmal nach dem Magdeburg-Muster (Auto rast in Menschenmenge), fast nach Lehrbuch ganz im Einklang mit dem, wozu kürzlich erst der Islamische Staat seine Schläfer in ganz Deutschland aufrief. Passt so gar nicht ins bunte Bild. Aber habt ihr das schon vergessen? Der IS hat Euch Karnevalsterror versprochen – und geliefert.

Die eifrigen Deutschen sammeln jetzt fix die abgetrennten Körperteile und Leichen ein, morgen dann wieder Selfie-Fototermin mit dem Grünen-Vorstand (inklusive Grinseparade?), salbungsvolles Gequatsche vom Präsidenten Shitholistans und natürlich Forderungen nach mehr innerer Sicherheit von der maßgeblich verantwortlichen Vollversagerin.

Nachschub an Bereicherern nicht stoppen – und Demo gegen Räääächtz!

Und natürlich, ganz besonders wichtig, – eine Massen-Demo gegen Rääächtz, für noch mehr bunte Vielfalt und mehr afghanische Bereicherer. Omas, Antifa und “mutige” Zivilgesellschaft stehen schon in den Startlöchern.

Das Wichtigste für die Medien ist natürlich, dass der Täter ein Pass-“Deutscher” ist. Ganz wichtig! Also könnten wir es wohl mit einem ausgetickten Thorben von der Grünen Jugend Hamburg zu tun haben, der es nicht in die Bürgerschaft geschafft hat und deshalb ein bisschen frustriert war. Im Netz – und sogar in der “Welt“– framen sie schon einen rechtsextremen Zusammenhang zurecht. Alles wie gehabt.