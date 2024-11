Und wenn die Beweise für den menschengemachten Klimawandel selbst menschengemacht sind?

Inzwischen muss man schon eigenes Fachwissen mitbringen und zwischen den Zeilen lesen können, um zu erkennen, dass dem medialen Durchschnittsverbraucher die Auswirkungen der menschengemachten Maßnahmen gegen die sogenannte „menschengemachte Klimakatastrophe“ und die menschengemachten Maßnahmen gegen das vorgeblich „menschengemachte Artensterben“ wechselseitig als gebührenpflichtige Zwangsmaßnahmen untergeschoben werden. So hatte beispielsweise Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und grüner Kanzlerkandidat, am 7. November 2024 bei Markus Lanz im ZDF die Opfer der Flutkatastrophe von Valencia folgendermaßen für seinen Glauben an den menschengemachten Klimawandel instrumentalisiert: „Aber das ist das, was – was ich meine, was ich sage, es muss doch möglich sein, über eine Legislaturperiode hinaus eine gemeinsame Analyse der demokratischen Parteien oder der demokratischen Mitte – klar es gibt auch Parteien die sagen ich hab Klimawandel menschgemacht, alles nur Wetterphänomene, die armen Menschen, die in Spanien ertrunken sind, ja, hätte auch, öb, ist im Mittelalter auch passiert. (sic!)” An dieser Stelle schwenkt Habeck die flache Hand vor seinem Gesicht.

Dann fährt er fort: “Muss man wirklich sagen, in welcher Welt leben wir, ist ja auch egal, das ist ja hoffentlich noch die Minderheit in Deutschland, aber das geht uns gerade verloren. Und es geht uns ja nicht verloren mangels Einsicht, sondern es geht uns verloren mangels Binnenlogik der Politik, die einen sagen hü – ist doch völlig klar dann muss ich – hot – sagen. Und das ist das Problem über das ich…” Der Rest ist unverständlich, geht im allgemeinen Sprachgewirr unter. “Schau mer also mal”, was am menschengemachten Klimawahn eigentlich wirklich dran ist.

Ursächliches Schlüsselelement der EU-Biodiversitätsstrategie?

Fern von den üblichen Mainstreammedien war die Renaturierung von Flüssen als Schlüsselelement der EU-Biodiversitätsstrategie in den unabhängigen Medien bereits schwer in die Kritik für die Flutkatastrophe von Valencia geraten. So stand auf der Seite „Die Unbestechlichen“ bereits am 5. November 2024 zu lesen: „Das Nachrichtenportal Euronews berichtete im Mai 2023, dass Spanien unter einer schweren Dürre leide. Das sei in Spanien eine erbitterte Diskussion geworden, denn es gibt durchaus fundierte Meinungen, dass der Grund dafür in dem Rückbau von Staudämmen und Flussbarrieren liegt. Dadurch könnten nicht mehr genug Wasservorräte gebildet und gespeichert werden, die den Landwirten über die Dürrezeiten hinweghelfen. Andersherum führe das aber auch zur Katastrophe, weil nach starken Regenfällen die Fluten nicht aufgefangen und abgebremst werden können.“

Auch das umstrittene Wikipedia kann einiges zur Aufhellung der Ereignisse beitragen, etwa zum Wetter in der Region: „Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt etwas weniger als 475 mm. Es regnet vor allem im Frühjahr und Herbst, jeweils etwa fünf Tage im Monat. Die erste Oktoberwoche ist für ihre starken Niederschläge „berühmt“. Die Sommermonate Juni, Juli und August sind nahezu niederschlagsfrei.“

Die regionale Hochwasservorsorge mag ebenfalls einen Einfluss ausgeübt haben – denn es trat genau das ein, was die Verlegung des Rio Turia eigentlich hätte verhindern sollen: „Ein katastrophales Hochwasser des Turia im Jahr 1957 [14. Oktober 1957], bei dem Menschenleben zu beklagen waren und das auch beträchtlichen materiellen Schaden verursachte, beeinflusste die weitere Stadtentwicklung. Der spanische Staat und die Stadt Valencia beschlossen den Plan Sur, der vorsah, das Flussbett trockenzulegen und den Fluss in weitem Bogen südlich der Stadt vorbeizuführen. Die entsprechenden Wasserbau-Arbeiten wurden in den 1970er Jahren vollendet.“

Was ins Klimakatastrophenbild passt, wird verbreitet

Weiterhin ein Zitat vom Internetauftritt der “Tagesschau” am 30. Oktober 2024: „Der spanische Wetterdienst Aemet sprach in einer ersten Bilanz von einem ‚historischen Unwetter‘. Demnach fielen in einigen Ortschaften innerhalb eines Tages bis zu 490 Liter Regen pro Quadratmeter, so viel wie sonst in einem Jahr. Es habe sich um den schlimmsten Fall der Wettererscheinung ‚Kalter Tropfen‘ (gota fría) dieses Jahrhunderts in der Region gehandelt. Das Wetterphänomen tritt in der spanischen Mittelmeerregion in den Monaten September und Oktober häufig auf.“ Halten wir vor diesem Hintergrund also nochmals fest:

Die spanische Landwirtschaft hatte im Sommer 2024 unter einer “historischen“ Trockenheit zu leiden, die hier bei uns durch den Mainstream-Medienzirkus als Beweis für die nahende menschengemachte Klimakatastrophe verbreitet wurde.

Ursache dieser „historischen“ Trockenheit war offenbar der dortige Rückbau von Staudämmen und Flussbarrieren zwecks Renaturierung von Flüssen als Teil der EU-Biodiversitätsstrategie.

Solche Staudämme und Flussbarriere fallen üblicherweise zum Herbst hin trocken und können dann in ihrer Funktion als Hochwasserschutz erneut größere Regenmengen aufnehmen.

Der Rio Turia wurde nach der Hochwasserkatastrophe von Valencia im Jahr 1957 zum Schutz vor Hochwässern aus dem Zentrum von Valencia in ein neues Bett verlegt.

Höllisch aufpassen!

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die Erfahrungen von 1957 (insbesondere die Daten zu den immensen Wassermassen, die damals in Valencia zu der extremen Überschwemmungskatastrophe geführt hatten) bei der Verlegung des Rio Turia in ein neues Bett nicht berücksichtigt wurden. Wenn allerdings umgekehrt der nachträgliche Rückbau von Staudämmen und Flussbarrieren ohne die Berechnung der zusätzlich über den Rio Turia abfließenden Regenlast erfolgt sein sollte, dann wäre diese Katastrophe tatsächlich menschengemacht. Und damit komme ich zurück zum ersten Satz dieses Artikels und wiederhole ihn nochmals: Inzwischen muss man schon eigenes Fachwissen mitbringen und zwischen den Zeilen lesen können, um zu erkennen, dass dem medialen Durchschnittsverbraucher die Auswirkungen der menschengemachten Maßnahmen gegen die sogenannte „menschengemachte Klimakatastrophe“ und die menschengemachten Maßnahmen gegen das vorgeblich „menschengemachte Artensterben“ wechselseitig als gebührenpflichtige Zwangsmaßnahmen untergeschoben werden.

Fazit: Sie sollten also höllisch aufpassen, dass bei all diesen menschenfeindlichen Klima- und Artenschutzmaßnahmen neben Ihrer Geldbörse nicht auch noch Sie selbst unter die Räder kommen…