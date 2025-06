Unerreichbar nah: Die alten Römer

Kaum ein Sachbuch verzichtet auf einen geschichtlichen Rückblick, der meist bei den Römern anfängt. Als wäre nicht spätestens mit dem Alpenüberquerer Ötzi klar, dass „die Römer“ bestenfalls eine Episode in der europäischen Menschheitsgeschichte waren. Selbst aus diesen nebelhaften Jahrhunderten mangelt es an gesicherten Überbleibseln, die eine „römische Antike“ beweisen, wie sie Geschichtswerke suggerieren. Gerade nördlich der Alpen fehlen Skelette verstorbener Römer, Ausrüstungen zigtausender Legionäre, Pferdeknochen und Spuren kriegerischer Auseinandersetzungen mit den angeblich unterworfenen Völkern. Wie real ist eine „römische“ Vergangenheit?

Tatsächlich werden Römer nördlich der Alpen erst seit etwa 500 Jahren vermutet und gesucht. Mehr als ein Jahrtausend hat man vorher weder „Römisches“ gefunden noch vermisst. Nicht einmal die katholische Kirche wollte für Deutschland, Österreich oder Frankreich eine römische Vergangenheit behaupten, als sie seit dem 11. Jahrhundert im Pakt mit skandinavischen Rittern die Herrschaft übernahm. Wer zu den Wurzeln der christlichen Tradition wollte, musste immer nach Rom reisen.

Mommsen Hauptwerk als historischer Roman

Ein deutschsprachiges Geschichtswerk, das wenigstens die Frühzeit eines Römerreiches plausibel machen wollte, erschien in drei Bänden erst zwischen 1854 und 1856. Der Historiker Theodor Mommsen erhielt dafür ein knappes halbes Jahrhundert später allerdings keine wissenschaftliche Auszeichnung, sondern den Nobelpreis für Literatur! Offenbar stufte man seine Darstellung als historischen Roman ein. Gerade einmal zehn Jahre früher – ab 1892 – erklärte man Bodenfunde zwischen Donau und Rhein zur angeblichen Nordgrenze eines römischen Herrschaftsgebietes und vergab die lateinische Bezeichnung „Limes“. Bis dahin konnten viele Augenzeugen keine ehemalige Grenzbefestigung erkennen. Einheimische nannten sichtbare Reste den „Pfahl“ oder „Teufelsmauer“. (mehr dazu siehe hier).

Die heute als Gewissheit vermittelte römische Vergangenheit ist also recht späten Datums. Dies wirft grundsätzliche Fragen auf. Wieso ist davon so gar nichts im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung verblieben? Warum sind lateinische Ortsbezeichnungen den gesicherten einheimischen Namen nachempfunden und nur in lateinisch geschriebenen Dokumenten nachweisbar? Warum hat man so viele Keltenschanzen im angeblichen Herrschaftsgebiet der Römer gefunden, ohne Spuren feindlicher Übernahmen?

Einiges ist faul

Mit der Geschichtserzählung vom Reich der Römer ist einiges faul. Es fehlen originale Schriftstücke der behaupteten Zeit und Buchhaltungsdokumente. Die Bodenfunde sind nicht verlässlich datierbar und schließen Fälschungen nicht aus. Die legendäre Varusschlacht kann nicht am vermuteten Ort in Kalkriese stattgefunden haben, da es die in angeblich historischen Dokumenten verwendete Bezeichnung des Tatortes damals noch gar nicht gab. Im Harz behauptet man ein Schlachtfeld trotz unpassender Fundstücke und fehlender Geschichte. An der vermuteten Grenzanlage des „Limes“ fehlen Spuren von Kampfhandlungen.

Steine mit lateinischen Schriftzeichen beweisen eine Präsenz von Römern so wenig wie Münzen oder mediterrane Handelswaren, da es seit Jahrtausenden einen europaweiten Waren- und Personenverkehr gibt. Inschriften erfolgten auch im keltogermanischen Bereich mit gleichartigen Buchstaben und wurden bis ins 20. Jahrhundert verwendet. Die gesamte Geschichtserzählung beruht auf Abschriften und der Zuordnung erschreckend weniger Fundstücke durch einige wenige Experten. Wie alt und wie echt eine Inschrift tatsächlich ist, kann niemand mit Sicherheit bestimmen.

Es fehlen zu viele authentische Belege

Sicher ist nur, dass mehr als die Hälfte der angeblichen römischen Schriften von einer einzigen Person im 15. Jahrhundert als Funde präsentiert wurden. Kaum hatte dieser Geheimschreiber im Vatikan Kopien erstellt, verlor oder vernichtete er angeblich die Originale. In von ihm selbst veröffentlichten Briefen an einen Kompagnon machte er Suche und Funde glaubhaft. Das übrige tauchte weit entfernt von Rom unter meist ungeklärten Umständen auf und geht auf wenige Gelehrte zurück.

Viele der römischen Autoren kennen wir nur aus ihren Selbstzeugnissen oder Erwähnungen in wenigen Fremdschriften. Legendäre Figuren wie der angebliche Arzt mehrerer Kaiser, Claudius Galenos, wird in Schriften, die von Zeitgenossen stammen, nicht genannt. Selbst angeblich epochale Katastrophen wie die Verschüttung von Pompeji, Herculaneum, Oplontis und Stabiae durch einen Vesuvausbruch stützen sich auf zwei Briefe, die der Neffe eines prominenten Opfers an einen inzwischen als Kunstfigur enttarnten römischen „Historiker“ geschrieben hätte. Diese Briefe kennen wir nur in mittelalterlichen oder neuzeitlichen „Abschriften“, deren Überlieferung im Dunklen liegt.

Eine alternative Geschichtserzählung ist gefragt

Inzwischen können selbst eingefleischte Römerforscher angebliche Alleinstellungsmerkmale und daher nahezu beweisende Funde für „Römisches“ nicht mehr aufrechterhalten. Weder haben vermeintliche Römersiedlungen eine Wegestruktur, noch Bautechniken, die nicht auch bei den Keltogermanen bekannt waren. Keramikwaren werden an angeblichen Römerstätten meist auf einen gallischen Ursprung zurückgeführt. Vermeintliche Siegessäulen sind immer Einzelstücke und können später gefälscht worden sein. Steinreliefs mit Personen und Tieren erweisen sich bei genauer Analyse als keltogermanisch. Heißes Wasser zum Baden hatten schon die Keltogermanen genutzt.

Die Römer sind wohl heute in unserem Leben immer noch so präsent, weil erst seit 500 Jahren ihre Geschichte vertreten wird. Ihre Präsenz nördlich der Alpen sollte den Herrschaftsanspruch der katholischen Kirche untermauern, die 1474 erstmals das „Heilige Römische Reich“ ausrief. Die Römer sind nah, aber unerreichbar.

Es könnte ganz anders gewesen sein

Es könnte also vor 2000 Jahren alles ganz anders gewesen sein. Die Kelten wären nicht schlagartig mit dem Erscheinen der Römer in der Versenkung verschwunden. Germanische Stämme mit besseren Waffen und Pferde-KnowHow hätten sich nicht kampflos unterworfen und den Römern die gewünschten Tribute freiwillig geliefert. Die vermeintlichen Grenzflüsse wären nicht zu überwachten Niemandszonen geworden, sondern hätten weiterhin dem keltogermanischen Fernhandel gedient. Angebliche Römerkastelle wären eigentlich Keltensiedlungen oder Raststationen entlang der Handelswege gewesen.

Zweifel sind angebracht. Fragen nach der Plausibilität müssen gestellt werden.

Dr. med. Gerd Reuther ist Radiologe, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. Er hat neun Bücher veröffentlicht, zuletzt mit „Tatort Vergangenheit“ eine Geschichtsaufarbeitung gegen den Strich gebürstet.