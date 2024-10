Unfassbare Statistiken: Deutsche und Ausländer jeweils als Täter und Opfer

Die AfD fragte die Bundesregierung in einer Parlamentarischen Anfrage (Drucksache 20/13239) nach den Täter-Opfer-Verhältnissen von Deutschen und Zuwanderern in bestimmten Deliktbereichen. Die Frage lautete zum einen, wie viele Deutsche in einem Jahr Opfer einer Straftat wurden, bei der mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde – und zum anderen, wie viele Zuwanderer Opfer einer Straftat wurden, bei der mindestens ein Deutscher als Tatverdächtiger ermittelt wurde. Als “Zuwanderer” werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik alle Asylbewerber und Flüchtlinge zusammengefasst. Auch Ukrainer werden hierunter angeführt.

Die Zahlen sind erschreckend – und zwar nicht für die Zuwanderer, sondern auch für die Deutschen. Nachfolgend lediglich ein Auszug; alle hier genannten Zahlen beziehen sich auf vergangenes Jahr (in der Drucksache werden auch die Zahlen für die Jahre 2018 bis 2022 genannt, aber ich beschränke hier lediglich auf 2023, ansonsten würde dieser Beitrag nämlich Romanlänge einnehmen).

Groteske Überrepräsentation

Nachfolgend also die vergleichenden Daten für 2023:

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§ 174 – § 184 Strafgesetzbuch):

Täter Zuwanderer – Opfer Deutsch: 4.131 vollendete Fälle und 187 versuchte Fälle

Täter Deutsch- Opfer Zuwanderer: 278 vollendete Fälle und 23 versuchte Fälle

Straftaten gegen das Leben (§ 211 – § 222 StGB):

Täter Zuwanderer – Opfer Deutsch: 25 vollendete Fälle und 94 versuchte Fälle

Täter Deutsch – Opfer Zuwanderer: 13 vollendete Fälle und 28 versuchte Fälle

Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit (§ 223 – § 231 StGB):

Täter Zuwanderer – Opfer Deutsch: 18.992 vollendete Fälle und 2.774 versuchte Fälle

Täter Deutsch – Opfer Zuwanderer: 9.400 vollendete Fälle und 716 versuchte Fälle

Straftaten gegen die persönliche Freiheit (§232 – § 241a StGB):

Täter Zuwanderer – Opfer Deutsch: 10.525 vollendete Fälle und 154 versuchte Fälle

Täter Deutsch – Opfer Zuwanderer: 2.601 vollendete Fälle und 41 versuchte Fälle

Straftaten wie Raub und Erpressung (§249 – § 256 StGB)

Täter Zuwanderer – Opfer Deutsch: 3.499 vollendete Fälle und 784 versuchte Fälle

Täter Deutsch – Opfer Zuwanderer: 284 vollendete Fälle und 84 versuchte Fälle

Diese Daten sprechen für sich – vor dem Hintergrund, dass die Zahl der “Zuwanderer” nach dieser Definition insgesamt nur bei 3,48 Millionen liegt – gegenüber 82 Millionen Deutschen . Einfach mal sacken lassen.