Unflätige Ausfälle des deutschen USA-Botschafters gegen Trump: Baerbocks außenpolitische Stümperei färbt aufs diplomatische Korps ab

Wie die Herrin, so das Geschirr: Die epochale Unfähigkeit der deutschen Außenminister bereits seit Heiko Maas, in unerreichter Endstufe jedoch unter dem dilettierenden, trampolinerprobten, albernen Kind Annalena Baerbock überträgt sich offenbar mittlerweile auf das Botschaftspersonal. Vielleicht hat man sich dort in Sachen ungebührlichem, rotzfrechem Fehlverhalten auch zu viel bei dem ehemaligen ukrainischen Proll-Emissär Andrej Melnyk abgeschaut. Anders jedenfalls sind die geradezu wahnwitzigen Ergüsse kaum zu erklären, die Andreas Michaelis, der deutsche Botschafter in den USA, in einer Depesche vom Dienstag an Annalena Baerbock über die neue Trump-Administration absonderte, die so “geheim” war, dass sie prompt der „Bild“-Zeitung vorlag. Trump, hieß es darin aus dem Mund des deutsche Botschafters in Washington (!), sei von Rachegelüsten getrieben, seine Agenda eine der “maximalen Disruption, des Aufbrechens etablierter politischer Ordnung”, und seine “Rachepläne“ würden letztlich eine “Neudefinition der verfassungsrechtlichen Ordnung” in Richtung „maximale Machtkonzentration beim Präsidenten zulasten von Kongress und Bundesstaaten“ bewirken, so Michaelis. Demokratische Grundprinzipien würden „weitestgehend ausgehebelt“, Trump strebe nach „Massendeportationen“ und „Vergeltung“.

Mit der Nominierung einer hochloyalen Spitze im Justizministerium, der angedrohten Kündigung vermeintlich illoyaler Staatsanwälte und Mitarbeiter sowie der unüblichen Auswechslung des FBI-Direktors durch einen “‚Deep State‘-Gegner” stelle er sicher, „dass das Ermittlungsermessen möglichst für seine Ziele und Person ausgeübt wird“. Damit werde „faktisch die Unabhängigkeit strafrechtlicher Ermittlungen“ abgeschafft. Trump und Twitter-Chef Elon Musk wollten die freie Rede einschränken, fabulierte Michaelis weiter. Mit der geplanten Abschaffung des „automatischen Staatsangehörigkeitserwerb für irreguläre Migrantenkinder“ solle die „Vision des (weißen) amerikanischen Volkes“ vorangetrieben werden, schwadronierte der Botschafter weiter.

Diplomatischer Eklat sondergleichen

Derartige Ausfälle aus dem Mund des Chefs der wichtigsten Auslandsvertretung der Bundesrepublik bei deren bedeutsamsten Verbündeten sind ganz ungeheurlich und wären noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen – nicht nur vom Inhalt, sondern auch vom Sprachduktus. Gegenüber dem gewählten neuen Präsidenten eines befreundeten Staates solche Invektiven abzusondern, ist ein diplomatischer Eklat sondergleichen. Natürlich reflektiert der Vorgang das Ausmaß des unter Baerbock zerschlagenen außenpolitischen Porzellans, denn Michaelis weiß genau, was seine Dienstherrin hören will, und wollte sich bei ihr mit seiner Tirade offenbar lieb Kind machen.

Dabei sind seine Behauptungen dermaßen hanebüchen, dass sie leicht auch vom ZDF-„USA-Experten“ Elmar Theveßen stammen könnten: Sie zeugen von einem absoluten Unverständnis der Lage in den USA, der dortigen Mentalität und der wahren Ziele Trumps. Tatsächlich unterstützt laut einer aktuellen Umfrage sogar eine Mehrheit der Demokraten (!) genau die Vorhaben Trumps, die der deutsche Botschafter für so gefährlich hält. Und was den “Straftäter“ Trump anbelangt:: Wenn die letzten Jahre eines gezeigt haben, dann, dass die US-Justizbehörden nahezu völlig ideologisiert und politisch korrupt sind. Praktisch alle Prozesse, die gegen Trump angestrengt wurden, um ihn politisch und moralisch zu vernichten, waren lächerlich und wären gegen niemanden sonst je anderen eröffnet worden. Unter der Biden-Regierung machten sich das FBI und andere Behörden breitwillig zu Handlangern staatlicher Zensurbemühungen – sei es bei der Informationsunterdrückung über Corona oder über die entlarvenden Daten, die auf dem Laptop des Präsidentensohnes Hunter Biden gespeichert waren. Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte bereits 2022 darüber berichtet, welch massiver Druck diesbezüglich auf Facebook ausgeübt worden war, und dies kürzlich nochmals in drastischen Worten wiederholt.

Trumps Politik als überfälliges Korrektiv

Das wären Informationen und Einordnungen gewesen, die der deutsche Botschafter in den USA seiner Ministerin als Bulletin an die Hand geben müsste – statt ihr nach dem Mund zu reden und ihr auf dem vertraulichen Dienstweg dümmliche Anti-Trump-Stereotypen zu liefern, mit denen Baerbock dann auf grünen Parteiversammlungen durch populistische Stimmungsmache für Beifall sorgen kann. Michaelis hätte eigentlich darauf hinzuweisen, dass in den USA – genau so wie in Deutschland – so etwas Gewaltenteilung kaum noch gegeben ist, weil eine Kaste aus Politikern, Beamten und NGOs die faktische Macht an sich gerissen hat. Und genau gegen diese Zirkel, die die Verfassung faktisch ausgehöhlt haben, will Trump vorgehen. Dass Michaelis dies selbst übel aufstößt, könnte vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass die Grünen, denen er mindestens nahesteht, in Deutschland von einer ganz ähnlichen Entwicklung profitieren.

Die Behauptung des Botschafters schließlich, Elon Musk wolle “die Meinungsfreiheit abschaffen”, stellt die Realität dann endgültig auf den Kopf, und damit hat sich dieser Botschafter – ebenso wie seine Dienstherrin immer wieder in den vergangenen drei Jahen – ultimativ disqualifiziert In Wahrheit hat Musk eben die Meinungsfreiheit auf Twitter wieder hergestellt, nachdem die Plattform jahrelang ein exklusiver Tummelplatz für Linke war. Und auch das müsste Michaelis wissen, wenn er in Washington nicht nur Cocktailparties besucht und mit Trump-hassenden Democrats abgehangen haben sollte: Donald Trumps umfassende Abschiebepläne sind das überfällige Korrektiv einer seit Jahren anhaltenden Politik der offenen Grenzen, die in den USA – wiederum genau wie in Deutschland – zu Millionen illegaler Einreisen und einer Explosion der Kriminalität geführt hat. Trump strebt nicht die Zerstörung, sondern die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung der USA an. Dasselbe wäre auch in Deutschland dringend nötig, einem Apparatschik wie Michaelis ist dies aber natürlich nicht bewusst, ebenso wenig wie seiner Herrin Baerbock, die sein unsinniges Memo im ZDF mit gewohnter rhetorischer Hilflosigkeit verteidigte. Dieser Botschafter sollte von der Trump-Administration sofort zur persona non grata erklärt und des Landes verwiesen werden – und wenn es nur zu dem Zweck geschieht, der völlig abgehobenen und von allen guten Geistern verlassenen Politik der Berliner Ineptokraten ein deutliches Signal zu senden.