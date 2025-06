Ungarn ist die letzte europäische Bastion der Vernunft: Orbán lehnt EU-Mitgliedschaft der Ukraine erneut ab

Wenn es Victor Orbán als letzte Stimme der Vernunft und Beständigkeit nicht gäbe innerhalb des entarteten Molochs, zudem die Europäische Union sich entwickelt hat: Man müsste ihn erfinden. Inzwischen ist Ungarn, einer halben Handvoll weiterer osteuropäischer Staaten, das letzte Land, das noch in dem Geist tickt, in dem das geeinte Europa einst gegründet wurde: Als Projekt der wirtschaftlichen Partnerschaft und vor allem der Friedenssicherung, als Bündnis von selbständigen Nationen und Vaterländern. Nichts davon ist geblieben; der überfettete Umverteilungsmoloch, der sich einer von fremden Eliten diktierten ideologischen Agendapolitik sklavisch unterworfen hat und mit anmaßenden Interventionen gegen die Interessen der Bürger der Mitgliedsstaaten regiert, ist zur größten Bedrohung von Freiheit, Selbstbestimmung und vor allem kultureller Identität des Abendlandes geworden.

Insbesondere aber die Kriegslüsternheit der EU-Kommission und ihr Konfrontationskurs gegenüber dem eigentlichen natürlichen eurasischen Partnerstaat Russland, im Zuge einer zum Selbstzweck gewordenen manischen Westbindung, haben Europa zum Verdichtungsraum eines möglichen Großkonflikts mit der Aussicht auf den Dritten Weltkrieg werden lassen – ausgerechnet wegen der Ukraine, eines bis 2022 wirtschaftlich, militärisch und politisch vernachlässigbaren, hochkorrupten Krisenstaates, das seit jeher in der russischen Einflusssphäre lag, nun aber zum Vorkämpfer und Verteidiger der Grenzmark “unserer Demokratie” und “westlichen Werte” hochgejubelt wurde. Kein Preis ist zu hoch, kein Opfer zu groß und kein politischer Schritt zu wahnsinnig, um aus dieser Kleptokratie ein Mitglied von EU und NATO zu machen.

Nur Ungarn befragte seine Bürger

Und genau deshalb muss man Ungarn unter Orbán danken: Sein konsequentes, wiederholtes Veto gegen den EU-Beitritt der Ukraine ist nicht nur ein rationaler, sondern auch ein zukunftssichernder Akt. Erneut hat Urban diese Woche sein Veto gegen den EU-Beitritt der Ukraine eingelegt und damit die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen blockiert, die von allen übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden. Diese Entscheidung fiel auf dem jüngsten EU-Gipfel in Brüssel, wo Orbán zudem die Unterstützung für die Ukraine in Frage stellte, da das Land weiterhin im Krieg mit Russland steht.

Der ungarische Regierungschef beruft sich auf ein nationales Referendum, bei dem 95 Prozent der Teilnehmer – über 2,1 Millionen Ungarn – den EU-Beitritt der Ukraine ablehnten. Dieses Ergebnis wurde als „historische Botschaft“ an Brüssel gewertet, das laut Orbán eine „kriegsfördernde und rücksichtslose Agenda“ verfolgt. Orbán scheint, als veritabler Rufer in der Wüste, als einziger EU-Regierungschef zu begreifen, dass eine Aufnahme der Ukraine die EU wirtschaftlich und sicherheitspolitisch destabilisieren und sie in den “heißen” Konflikt mit Russland hineinziehen könnte. Zuspruch erhält Orbán von freiheitlichen Politikern; der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron etwa lobte seine Haltung und wies anerkennend darauf hin, dass Ungarn als einziges EU-Land seine Bürger zu dieser folgenschweren Entscheidung direkt befragt hat.

Orbáns Beispiel folgen

Bystron kritisierte ferner die fehlende demokratische Legitimation auch dieser EU-Erweiterungspläne – sowie den eklatanten Bruch der EU-Aufnahmekriterien. Vor allem aber ruft auch Bystron in Erinnerung, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine die EU faktisch zur Kriegspartei machen würde – was er als „Wahnsinn“ bezeichnete. Er forderte andere Mitgliedstaaten auf, dem ungarischen Beispiel zu folgen und ihre eigenen Bürger ebenfalls zu diesem existenzielle Thema zu befragen.

Statt Ungarn vorzuwerfen, mit seinem demokratisch legitimierten Veto die “europäische Solidarität“ zu untergraben und “Russlands Interessen zu bedienen”, sollten die EU-Staaten dringend selbst die Bedenken ihrer Bürger ernst nehmen. Und statt Orbáns enge Beziehungen zu Moskau zu verteufeln, sollten diese eher als Faustpfand und Hoffnung für etwaige diplomatische Wiederannäherungen wertgeschätzt werden. Dies ist gerade aus deutscher Sicht umso wichtiger, nachdem bornierte und fahrlässige außenpolitische Trampeltiere wie Annalena Baerbock (und auch Ursula von der Leyen) Deutschlands mühsam in 70 Jahren Nachkriegsgeschichte wiederlangte Vertrauenswürdigkeit in den Dreck getreten und Deutschlands internationalen Ruf als Vermittler und verlässlicher Parlamentär in Konflikten ruiniert haben – gerade gegenüber Russland.