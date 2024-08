Ungarn macht Ernst: Keine Duldung von Schein-Kriegsflüchtlingen aus Westukraine mehr

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban beweist wieder einmal, dass er sich auch unter größtem Druck nicht den Bevormundungen der EU beugt und die Souveränität seines Landes nicht an die Eurokraten abtritt: Seit Mittwoch ist ein bereits im Juni erlassenes Dekret in Kraft, das die staatliche Hilfe für die Unterkünfte vieler ukrainischer sogenannter “Flüchtlinge” beendet. Dies führte dazu, dass rund 3.000 Ukrainer plötzlich obdachlos wurden – bei denen es sich allerdings mehrheitlich um Roma-Clans ganz aus dem Westen der Ukraine stammten, die über 1.200 Kilometer vom Frontgebiet und fernab jeglicher Kriegshandlungen heimisch waren. Das Dekret sieht nun vor, dass nur noch Ukraine-Flüchtlinge staatliche Gelder erhalten, die tatsächlich aus „Kriegsgebieten“, konkret: aus “von militärischen Handlungen direkt betroffenen Verwaltungseinheiten der Ukraine“, stammen. Als Grundlage dient die jeweilige aktuelle ukrainische Meldeadresse der Betreffenden.

Was in deutschen Empörungsmedien wieder einmal für Schnappatmung sorgt, ist eigentlich eine hochvernünftige und überall angebrachte Politik des Augenmaßes und der Vernunft: Die staatliche Finanzierung der Unterkünfte ist von nun an befristet, und sie gilt zudem erst ab dem Datum der Registrierung als “geflüchtete Person” mit temporärem Schutz bis zum Ende des Folgemonats. Die ungarische Regierung legt von nun jeden Monat fest, was direkte Kriegsgebiete in der Ukraine sind. Norbert Pal, der ungarische Regierungsbeauftragte für Ukraine-Flüchtlinge, hatte bereits im Juli erklärt, nach zweieinhalb Jahren sei das Dekret „eine vernünftige und angemessene Änderung, denn in dieser Zeit hätten diejenigen, die in Ungarn auf eigenen Beinen stehen wollen, dies tun können“. Orbans Kanzleichef Gergely Gulyas bezeichnete es als „inakzeptabel“, dass Missbrauch damit betrieben werde, wenn der Staat monatlich viel Geld für arbeitsfähige Personen ausgebe.

Doppelschlag gegen Einmischungen aus Brüssel

Das Dekret zeigt wieder einmal, dass Orban der einzige europäische Politiker ist, der sich von den Eurokraten nicht am Nasenring durch die Arena führen lässt. Vom Krieg sind nur die Gebiete der Ost-Ukraine betroffen, es gibt keinen Grund, dass sich – natürlich vor allem in Deutschland – über eine Million Ukrainer auf Kosten der Allgemeinheit tummeln, die aus den Teilen der Ukraine leben, wo keinerlei Kriegshandlungen stattfinden und das gewohnte Leben seinen Gang nimmt. Die Konsequenz, die Orban hier zieht, hätte auch hierzulande längst gezogen werden müssen. Zudem hat Orbans Regierung – quasi als Doppelschlag gegen die Einmischungen aus Brüssel – am Donnerstag auch bekräftigt, dass Ungarn die grotesken Strafzahlungen von 200 Millionen Euro und einer Million pro Tag (!) nicht zahlen werde, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) aufgrund der legitimen ungarischen Weigerung, unbeschränkt Migranten aufzunehmen, verhängt hatte. Gulyas erklärte, man sei bereit, Migranten und Asylbewerbern, die in die EU einreisen wollen, Einzelfahrscheine nach Brüssel zu finanzieren.

„Brüssel will uns zwingen, um jeden Preis Migranten hineinzulassen“, kritisierte er und drohte, wenn die EU weiterhin Regeln durchsetze, „die es nicht ermöglichen, Migranten an der Grenze zu verhaften“, Ungarn jedem Migranten „kostenlosen Transport nach Brüssel anbieten“ werde. Ungarn sei nicht gewillt, das tägliche Bußgeld zu zahlen, das der EuGH verhängt hat. „Wenn Brüssel die Migranten haben will, kann es sie haben“, so Gulyas weiter.

Dies ist die einzig angemessene Antwort auf die Anmaßungen der EU-Kommission, souveränen Ländern ihre Innenpolitik vorzuschreiben. Obwohl weite Teile Nord- und Westeuropas aufgrund des Migrationswahnsinns in einer Welle aus Verbrechen, Terrorismus und Islamisierung versinken, besteht der Brüsseler Moloch darauf, Ungarn müsse sich diese Zustände auch einhandeln, indem es die gleiche Problemklientel aufnimmt. Die ungarische Reaktion, sowohl was ukrainische Flüchtlinge als auch die absurden Geldstrafen betrifft, kann als Beispiel für alle Länder dienen, die noch daran interessiert sind, ihre Politik und ihre Zukunft selbst zu gestalten und dies nicht einer un- und zunehmend antidemokratischen Monsterbehörde in Brüssel zu überlassen.