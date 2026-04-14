Psycho-Nudging triumphiert: Ungarn und das Ende der Illusionen

Die durch Aufklärung und Individualismus geschwächten Europäer sind für sie Dhimmi-Völker – kein Wunder also, dass Muslime völlig respektlos auf Europa schauen, während da noch irgendwelche Deutsche mit Sprachkursen wedeln und was von ”abba … abba … abba … Integration!” krähen. Es ist erbärmlich. Mit Ungarn ist nun eine letzte wichtige Bastion gefallen. Das ist besonders tragisch, denn es handelt sich dabei nicht um eine der dekadent-woke verrotteten West-Gesellschaften, sondern um ein Volk, das in seiner Geschichte bereits in großen, zentralen Teilen vom Islam (von den Türken) besetzt war und die Erfahrung von Verwüstungen und Verrohungen in seiner psychischen DNA tragen müsste. Die Ungarn mussten sich die Freiheit sogar mehrfach erkämpfen.

Das alles zählt offensichtlich nichts mehr, wenn ein junger, charismatischer, gecoachter und EU-gestützter Demagoge daherkommt und mit großen Versprechungen all die Triggerpunkte bedient, nach der eine manipulierte Volksseele dürstet. Somit sind nunmehr alle Wahlen zu psychologischen Operationen verkommen und zum Teil einer hybriden Kriegsführung gegen das – man traut es sich ja kaum noch auszusprechen – christlich-jüdische Abendland geworden, also die kulturelle und geistige Grundlage Europas und des Westens. Das Wort “Demokratie” dient noch als Label für die endverblödete, manipulierte und vor allem narzisstische Masse aus lauter kleinen, sich wichtig wähnenden “Souveränen”, die sich natürlich nicht eingestehen können, in Wahrheit nur noch Spielbälle von geschicktem Psycho-Nudgings zu sein.

Wie NLP-mäßig programmiert

Dieser kleine Souverän ist so sehr mit der Aufwertung seines kläglichen Daseins beschäftigt, dass er die eigene subtile, psychologische Beeinflussung durch Staat, Medien, Institutionen und Eliten gar nicht mehr schnallt. Irgendwie spürt er zwar noch, dass da was mit ihm gemacht wird, dass die Dinge irgendwie falsch und anders laufen als früher und die unsichtbaren Leitlinien von Vernunft und gesundem Menschenverstand verschwunden sind – doch er verstrickt sich im Angesicht all dessen, wie NLP-mäßig programmiert, in sinnlosen und am Ende erschöpfenden Kleinkämpfen. So, wie es ihm zugedacht ist.

Der kleine Europäer flüchtet sich dann in die Illusion eines “demokratischen Prozesses einer Wahl”, die ihm quasi als Schutzschild zur Abwehr der tiefen narzisstischen Kränkung dient, die mit der Erkenntnis und Realisierung einherginge, sich wie in mittelalterlichen Zeiten in Leibeigenschaft einer feudalen Machtclique in Europa zu befinden, die nahtlos in eine islamische Versklavung übergehen wird. Und der sich – dann natürlich als Opfer identifizierende – Europäer realisiert vielleicht auch noch, dass er alles irgendwie selbst verkackt hat, weil er sich nie mit den Konsequenzen seines Nicht-Handelns, aber Viel-Schwafelns beschäftigt hat. Das wird seine letzte Erkenntnis sein. Too late.