Institutioneller Kindesmissbrauch in Deutschland: Der Ungeist linker Transformationsideologie

Am Freitag schrieb ich hier auf Ansage! unter anderem über fragwürdige Fotoinstallationen des Künstlers Bernhard Prinz im Deutschen Bundestag und über die verstörende Beliebtheit, der sich “Kunstwerke” mit pädophiler Anmutung oder Symbolik bei westlichen politischen Eliten erfreuen. Aufmerksame Beobachter, die diese Auffälligkeiten thematisieren, geraten immer schnell in Verdacht, “Verschwörungstheorien” zu verbreiten, zumal hier die Dimension sexueller Straftaten über den Einzelfall hinausgeht. Zitiere Quellen sind dann plötzlich nicht mehr zu finden, Bilder ebenso nicht und es gibt die absurdesten Ausreden der Betroffenen, warum alles ganz anders gewesen sein soll. Und doch schließen sich bei näherer Betrachtung nur allzu oft plausible Argumentationketten, selbst wenn der letzte Beweis dann schuldig bleiben muss.

Ein Beispiel dafür dürfte folgender Gedankengang sein, der mit einer (an sich schon obskuren) Überweisung deutscher Steuergelder ins Ausland beginnt – und zwar durch das Bundesumweltministerium an die Clinton-Stiftung. Auf dem damaligen Höhepunkt des US-Wahlkampfs überwies das Umweltministerium einen Betrag in Millionenhöhe – an die Familienstiftung der Präsidentschaftskandidaten und Trump-Mitbewerberin. Angesichts der Tatsache, dass es die deutsche Regierung – gerade aktuell wieder – aufs Schärfste verurteilt, wenn von außen Einfluss auf Wahlen genommen wird, riecht diese Zahlung förmlich nach just ebendieser Einflussnahme. Das Motiv lag damals wie heute auf der Hand: Trump passte den Regierenden in Berlin nicht ins Konzept.

Satanische und pädophile Elemente

Unabhängig vom moralischen Aspekt dürfte eine solch beträchtliche Zahlung an die Clinton-Stiftung aus dem Ausland nicht an Hillary Clintons Wahlkampfmanager vorbeigegangen sein: Dieser war kein Geringerer als der in meinem Beitrag von Freitag bereits erwähnte John Podesta. Im Dezember 2013 war dieser zum wiederholten Male als Berater ins Weiße Haus berufen worden, wo er bis April 2015 arbeitete, bis er dann die Leitung des Präsidentschaftswahlkampfs für Hillary übernahm. Die von seinem Bruder Tony kuratierte Sammlung Podesta weist, wie ich darlegte, einige unschwer als satanistisch inspirierte oder gar als “Pädo-Kunst” zu identifizierende Stücke auf, insbesondere die in meinem Beitrag von Freitag beschriebene Skulptur von Louise Bourgeois „Bogen der Hysterie”, deren Inszenierung “zufällig” frappierende Ähnlichkeit mit einem vom US-Serienkiller Jeffrey Dahmer drapierten Mordopfer aufweist:

Aber auch in John Podestas Haus findet sich Kunst, welche für den Betrachter unbestritten sadomasochistische und pädophile anmutende Elemente aufweist. Wem es bei der obigen kopflosen Figur nicht schon körperlich schlecht wird, dem dürfte definitiv bei diesem Bild speiübel werden:

Im Zusammenhang mit der “Spende” des Bundesumweltministeriums an die Clinton-Stiftung zugunsten des vom Liebhaber solcher Kunstwerke gemanagten Clinton-Wahlkampfs fällt öfters der Name des Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel; sie soll die treibende Kraft hinter dieser deutschen Anti-Trump-Wahlkampfhilfe gewesen sein. Wenn dies zutrifft, dann hätte just die Frau für den Geldsegen gesorgt, die sich 2021 zum Zapfenstreich zu ihrem Abschied ein Lied des sozialistischen Systembarden Kurt Demmler erbat. Mit diesem Titelwunsch sandte sie gleich zwei Botschaften aus: Sie ehrte damit zum einen posthum einen sozialistischen DDR-Staatsdichter, der auch Träger des Nationalpreises der kommunistischen Sowjetunion war, und zum anderen den berühmtesten Pädophilen der DDR. Dieser Fakt brachte übrigens die damalige Sängerin Nina Hagen dazu, bis kurz vorm Zapfenstreich (an dem auch ihr Lied “Du hast den Farbfilm vergessen“ gespielt wurde) die entsprechende Nachricht für eine Falschmeldung zu halten.

In der Amtszeit Merkels, im Jahr 2008, wurde Demmler wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in über 200 (!) Fällen angeklagt. Vor dem zweiten Verhandlungstag entzog er sich jedoch der Strafe durch Selbstmord. Offiziell wollte Frau Merkel natürlich nur eines ihrer Lieblingslieder hören; anderseits dürfte sie sich, als weltgewandte und intelligente Politikerin, sehr wohl der problematischen Brisanz genau dieses Künstlers bewusst gewesen sein. Mit Nichtwissen konnte sie übrigens nicht argumentieren, weil die problematische Liederauswahl schon lange vor dem Zapfenstreich offiziell diskutiert wurde. Selbst wenn ihr zuvor der Kontext und die Symbolik nicht bekannt gewesen wäre: Spätestens hier war sie entstanden. Das Spiel mit falschen Botschaften, Inhalten und doppelten Bedeutungen ist im Dunstkreis der Pädophilie, die als morbider Spleen dekadenter Eliten daherzukommen scheint, allerdings nichts Neues. Blicken wir nochmals zurück auf die im Artikel von Freitag beschriebenen Bilder des Herrn Prinz: Die Fotoinstallation trägt den Titel “Kinderchor”, und hängt – als solche bezeichnet – auch im Bundestagsgebäude in der Schadowstraße. Sehen Sie da einen Chor?

Zuständig für die Kunst im Bundestag ist übrigens der Kunstbeirat im Deutschen Bundestag. Auf der Webseite des Bundestags steht über seine Rolle zu lesen: „Der Kunstbeirat berät den Bundestagspräsidenten in Fragen der Förderung der bildenden Kunst. Er tagt unter Vorsitz des Bundestagspräsidenten und betreut drei Aufgabenfelder: Zum einen werden jährlich Kunstwerke für die Kunstsammlung des Deutschen Bundestags durch Ankauf erworben oder Aufträge für Kunstprojekte erteilt. Zum zweiten entscheidet er über die Kunst-am Bau-Projekte für die Parlamentsbauten in Berlin. Und zu dritten beschließt er die Ausstellung zeitgenössischer Kunst in den Liegenschaften des Deutschen Bundestags. Darüber hinaus steuert der Kunstbeirat das Kunstengagement des Parlaments von einzelnen Kunstprojekten über die Workshops bis hin zu Publikationen, Filmen und Ad-hoc-Aufgaben, wie zuletzt die Präsentation der Christo-Sammlung im Reichstagsgebäude oder die Installation der Fotoversion des Werkzyklus ‚Birkenau‘ von Gerhard Richter im Westeingang des Reichstagsgebäudes.”

Und weiter: “Derzeit gehören dem Kunstbeirat neben Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble als Vorsitzendem Abgeordneten aller Fraktion des Deutschen Bundestags an. Ordentliche Mitglieder sind für die CDU/CSU-Fraktion Reinhard Brandl und Rüdiger Kruse, für die SPD-Fraktion Ulla Schmidt, für die AfD-Fraktion Dr. Marc Jongen, für die Fraktion Die Linke Simone Barrientos, für die FDP-Fraktion Hartmut Ebbing und für die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen Claudia Roth Stellvertretende Mitglieder sind für die CDU/CSU-Fraktion Dr. Joachim Pfeiffer, Michael Frieser und Elisabeth Motschmann, für die SPD-Fraktion Michelle Müntefering und Bernhard Daldrup, für die Fraktion Die Linke Petra Pau, für die FDP-Fraktion Marco Buschmann und für die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen Steffi Lemke. Zuständig für die Organisation der Arbeit des Kunstbeirates ist als dessen Sekretär Dr. Andreas Kaernbach, Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestags und Leiter des Referates ‚Kunst im Deutschen Bundestags‘ (IK4).“

Preisfrage: Wer hängt solche Bilder auf?

Das den aktuellen Mitgliedern des Kunstbeirats – angesichts der vielen zum Gesamtkomplex des Deutschen Bundestages gehörenden Einzelgebäuden – dieser „Kinderchor“ entgangen ist, mag noch nachvollziehbar sein; es wäre aber hochinteressant herauszufinden, wer 1996 entschied (oder in wessen Auftrag die Entscheidung getroffen worden ist), diese Bilder überhaupt aufzuhängen. Dass diese Fotoauswahl des Bernhard Prinz übrigens keine Ausnahme im Schaffen dieses Künstlers sind, sehen wir an seinen weiteren Werken:

Einen Aspekt unterschlägt die arglose Beschreibung dieser Bilder, auf die auch in meinem letzten Artikel eingegangen wird, jedoch: Der Körper des halbnackten Kindes wird im Zusammenhang mit einem satanistischen Bild aus lauter Totenköpfen gezeigt, wie beim Heranzoomen dess Gesamtwerks (rechte Abbildung) deutlich macht. Dass diese Art der Kunst, welche den meisten Menschen als Zuschaustellung widerlicher Sexualitätsphantasien empfunden wird, bei ihm keinen Einzelfall darstellt, darf man getrost annehmen.

Es sind oftmals gerade “seriöse” Publikumsmagnete, welche es ab und zu in die Medien schaffen: So konnte man 2020 in den Technischen Sammlungen Dresden eine Ausstellung finden, die speziell Eltern und Lehrer von besuchenden Schulklassen bereits mit einem Hinweisschild begrüßte, das auf verstörend wirkende Bilder hinwies. Damit war schon klar, welche Zielgruppe hier normalerweise angesprochen werden sollte: Eben gerade keine Eltern oder Lehrer und damit keine der für den Schutz von Minderjährigen zuständigen Erwachsenengruppen.

Auch hier sieht man – auf den kleineren Bildern – dieselben Motive trauriger junger Menschen wie bei Bernhard Prinz. All diese Einzelbetrachtungen und Mosaiksteinchen bilden dabei ein alarmierendes Gesamtbild, und das führt den kritischen Betrachter immer wieder zu einer einzige Frage zurück, die da lautet: Was ist das Ziel dahinter? Die Antwort auf diese Frage könnte im harmlosesten Fall lauten: Es gibt keinen, die Parallelen sind zufällig und zeugen von keinen seelischen Abgründen fehlgeleiteter Eliten, die sich hier verdeckt, hintergründig chiffriert und camoufliert an ihren Perversionen verlustieren. Im schlimmsten Fall aber ist die Antwort der Schlüssel zu einer ungeheuerlichen, abstoßenden, abseitigen Realität sein. Fest steht, dass es in dieser Gesellschaft nicht bei der von einer hedonistischen Boheme und einer degenerierten politischen Créme goutierten Bildern oder Skulpturen bleibt, sondern dass Pädophilie sowie Hyper- und Frühsexualisierung von Kindern und Heranwachsenden ein zunehmender, gefährlicher Trend sind. Und außer Frage steht ebenfalls, dass die Aufarbeitung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Kindheit und die Menschenrechte von Kindern nur schleppend oder gar nicht vorgangeht – wie der Fall von behördlich geduldetem systematischem Missbrauch von Kindern im Fall Kentler beweist, aber auch das bis heute wirksame Schweigekartell über die pädokriminelle Vorgeschichte grüner Parteifunktionäre. Ob Kindesmissbrauch auf Politikebene, in Kirchen oder im Sport, ganz egal, welche Institution davon betroffen oder in welchem Kontext der Missbrauch stattfindet: Es braucht immer Menschen, die einen schützenden Mantel darüber breiten, also ein direktes oder indirektes Interesse daran haben, dass die Taten straflos bleiben.

Die Ermittler haben es dabei nicht leicht. Wenn man wissen will, warum ein krankhafter Verbrecher so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dann muss man wie er denken. Dazu dürften jedoch nur psychisch sehr stabile Menschen imstande sein, und noch weniger sind dazu willens. Mit der Aufklärung selbst geht leider oft auch die Angst vor Racheakten einflussreicher unbekannter Mittäter oder zumindest Mitwisser einher. All das behindert natürlich Ermittlungen und bremst den Aufklärungseifer. Eine 2016 von der Bundesregierung eingesetzte Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs untersucht Ausmaß, Art und Folgen der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Ihre neueste Broschüre trägt den Titel „Sexueller Kindesmissbrauch durch Frauen“. Schon daraus wird ersichtlich: Der Täterkreis beschränkt sich nicht etwa nur auf Männer, wie so gern vermittelt wird, sondern auch Frauen, wobei hier differenziert wird in eine (größere) Gruppe von Frauen mit lediglich vorhandenem, aber nicht ausgelebtem sexuellem Interesse an Kindern, und in eine (kleineren) Gruppe der Täterinnen; eine interessante Unterscheidung, welche nachfolgend näher beleuchtet werden soll.

Klare Verortung bei der politischen Linken

Für die heimlichen Verfechter einer Sache macht es natürlich nie Sinn, die dunkle Kehrseite der Medaille herauszustellen, wenn doch die Vorderseite so schön glänzt. Und an dieser Stelle landen wird bei ganz aktuellen politischen Themen, welche untrennbar mit Pädophilie verbunden sind, dort aber viele ideologisch gesteuerte, im besten Wollen verbleibende psychisch gestörte Anhänger finden. Pädophilie ist im Regel- wie auch im Einzelfall nicht notwendigerweise an eine politische Orientierung gebunden. Sie entspringt vielmehr einen krankhaften Sexualverlangen. Dennoch gibt es einen geführten Trend in der Wahrnehmung hin zu eher linksorientierten Tätergruppen; die erwähnte berüchtigte pädosexuelle Vorgeschichte der Grünen ist dafür das bekannteste, wenngleich bei weitem nicht einzige Beispiel.

Natürlich fragt keine einschlägige Pornoseite ihre Kunden nach ihrer politischen Einstellung, und auch Ermittler fragen das nicht ab, wenn einmal ein Ring von Händlern hochgenommen wird, der mit kinderpornographischen Inhalten Geld verdient. Im Zentrum der Betrachtung steht daher eher ein (elitärer) Personenkreis, der sexuelles Interesse an Kindern hat und der versucht, dies der breiten Masse nahezubringen, ohne sich nachweisbar selbst Täter zu sein. Und dieser Kreis ist eindeutig politisch links orientiert. Hier überschneiden sich die Interessenslagen. Die Kinder werden psychisch zerstört und empfänglich für alle möglichen Arten der Einflussnahme. Die Zerstörung der sexuellen Persönlichkeit schafft Orientierungslosigkeit – und bringt in der Folge eine charakteristische Form von Gewaltbereitschaft, Selbstzweifeln und Labilität hervor. Viele Opfer ziehen sich aber auch zurück in die Isolation und nehmen an der Gesellschaft nicht mehr teil.

Sie überlassen die Gestaltung ihrer Welt Dritten – und im besten Fall folgen sie Mitleid heuchelnden Ideologen. Hier ergibt sich eine klare Motivlage gerade für Propagandisten der linksgrün-ideologisierten Transformationspolitik.

Ideologische Treiber

Wie werden nun diese ideologischen Treiber in unserer Gesellschaft sichtbar? Sie fördern kindliche Frühsexualisierung in Kindergärten, also in der Altersgruppe null bis sechs Jahre (siehe nachfolgende Abbildung). Sie werden in Gestalt von NGOs und von staatlichen Geldern mitfinanzierten Stiftungen oder Verbänden aktiv. Interessant ist dabei, dass Sexualität und politische Einstellung stets bewusst vermischt werden; auf diese Weise polarisiert man auch unpolitische Menschen – denn eine Sexualität haben alle.

Ein typisches Beispiel dafür durfte die Amadeu-Antonio-Stiftung sein (in deren Broschüre wird etwa propagiert, dass es normal sei, wenn sich Jungs im Kindergarten von den Betreuern die Fingernägel lackieren lassen, währned und gleichzeitig eine Anleitung gegeben wird, wie die Betreuer die politische Gesinnung der Eltern ausspionieren können). Die generelle Botschaft lautet: Sexuell beliebig sein ist modern, modern sein ist links. Bei sexuellen Spielarten soll man offen sein für alles – und Erwachsene können das Zeigen und Erklären, besonders Fremde. Das alles dürfte denn auch ganz im Sinne der sublimen Pädophilie sein.

Die Ideologien dieser gesellschaftlichen “Veränderung” fordern sexuelle “Vielfalt” und Toleranz ohne Schranken. Sie heben die Zweigeschlechtigkeit auf, sie bekämpfen die archaischsten und natürlichsten Schutzräume der Menschen, die Familien, indem sie die Ehe in den Gemeinschaftskundebüchern an Schulen als überholt darstellen und alle möglichen Formen bunt zusammengewürfelten Zusammenlebens als ebenbürtig propagieren. In einigen deutschen Bundesländern wird der Sexualunterricht an Schulen bereits durch externe Aktivisten durchgeführt. Die Pädagogen verlassen dann den Raum und überlassen die Jugendlichen linken Nichtpädagogen mit einem nicht unumstrittenen Meinungskorridor, deren einzige Qualifikation darin besteht, heterosexuell, homosexuell, transsexuell, intersexuell oder beliebig sexuell zu sein. 2012 verkündete der Verband der Intersexuellen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, man kenne inzwischen bereits über 4.000 Geschlechtsidentitäten.

Sie biegen sich die Gesetzgebung nach Ihren Bedürfnissen zurecht. Die steuerlichen Vorteile von Familien werden abgeschafft – wie im Koalitionsvertrag 2021 der Ampel-Bundesregierung ganz offen nachzulesen ist. Die Steuern werden so angepasst, dass niemand mehr für die alten oder ganz jungen Familienmitglieder sorgen kann. Gruppensexbeziehungen und heterophobe Beziehungen werden gestandenen Ehen gleichgesetzt. Diese Beliebigkeit zieht sich längst durch alle Alltags- und Lebensbereiche unseres Landes. Da es meist es so ist, dass man mit den einzelnen Elementen (für sich betrachtet, weil sie ja vermeintlich exotische Ausnahmen sind) noch leben könnte, setzen sie sich auch durch. Aber in Summe betrachtet, sieht man den Frosch im sich immer weiter erwärmenden heißen Wasser sitzen.

Versuchsanordnung für gesellschaftliche Kernspaltung

Am Ende bietet man den erfolgreich entwurzelten, entfremdeten und vereinsamten Menschen dann “Lösungen” an, die die Defizite und Symptome ihrer seelischen Deprivation kurieren sollen. So gibt es bereits heute anmietbare “Berufs-Kuschler”. Was bei Kuschlern noch ganz harmlos daher zu kommen scheint, ist jedoch sehr schnell pervertierbar – wenn dann etwa sich selbst überlassene Kinder irgendwo zum “Kuscheln” abgegeben werden. An diesem Beispiel wird eindrucksvoll erkennbar, wie vernetzt die Pädophilie bereits in unseren Alltag hineingewirkt, ohne dass wir sie als solche immer erkennen. Die schädlichen Folgen sind unübersehbar: Die Jugendhilfe ist bereits zum Haushaltsmonster geworden, an dem sich Unzählige bereichern. 2019 überschritt sie mit 51 Milliarden das dreifache des Etats für Forschung und Entwicklung, und wenn man eine Million Hilfen zur Erziehung jährlich leisten muss, es aber nur rund 650.000 Geburten pro Jahr gibt, dann stimmt hier etwas ganz und gar nicht.

Erschwerend hinzu kommt, dass die Arbeitswelt häufig so gestaltet ist, dass sie zum Familienfeind wird (aber darüber weiß die Bundesregierung dank ihres “Zeitverwendungsgesetzes” ja recht gut Bescheid). Den Kitas, Schulen und Kindergärten kann niemand mehr ausweichen – und sie fungieren immer mehr als Indoktrinationszentren. Was steht am Ende dieser Entwicklung? Es liegt auf der Hand: Eine zutiefst und irreparabel gespaltene Gesellschaft von seelisch verkümmerten Wracks. Eine Ansammlung traumatisierter und isolierter Individuen ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Eine Gesellschaft mit vielen einsamen Menschen ohne Lebenssinn und -zielen. Es ist eine untergehende Gesellschaft, die einen Großteil ihrer Energien, Arbeitsleistung und Wirtschaftskraft bindet, indem sie die eigenen Probleme behandelt. Deutschland ist ein an sich selbst erkrankter Staat, dessen Politiker die eigene Funktionalität nur noch durch Lüge, Zensur, Gewalt und Unterdrückung aufrechterhalten können. In einer solchen kaputten Gesellschaft hat auch Pädophilie ihren Platz – und sogar ihre Funktion: Indem sie die Seelen der Menschen möglichst früh zerstört.