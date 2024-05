Ungeschwärzte Passagen der RKI-Files: Weitere Beweise für ein Jahrhundertverbrechen

Die Corona-Protokolle des Robert Koch-Instituts (RKI), die nun fast vollständig ohne Schwärzungen vorliegen, bestätigen die schlimmsten Befürchtungen, was die absolute Unverhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen betrifft, den politischen Druck, der dabei ausgeübt wurde und die brutale Skrupellosigkeit, mit der sie umgesetzt wurden. So heißt es den nun leserlichen Passagen zufolge etwa am 2. Mai 2020: „Kollateralschäden: Insbesondere alte und hochalte Personen in häuslicher Pflege oder entsprechenden Einrichtungen formulieren, dass sie die Kollateralschäden der sozialen und physischen Distanzierung als schlimmer empfinden als ihre Angst vor einem möglichen Tod an COVID-19.“ Diese Angst wurde von der Politik jedoch komplett ignoriert – mit dem Ergebnis, dass über 300.000 Menschen allein und ohne Trost und Beistand sterben mussten.

Schon allein dies war ein ungeheuerlicher moralischer Bankrott und kann nur als Regierungsverbrechen gewertet werden. Damit ist die Skandalchronik jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Obwohl die Protokolle am 8. Januar 2021, also zu Beginn der Impfkampagnen, ausdrücklich festhielten, das die „Impfstoffwirkung noch nicht bekannt“ sei, und die „Dauer des Schutzes… ebenfalls unbekannt“ sei, wurden Abermillionen Menschen mit Werbekampagnen an die Spritze gedrängt und millionenfach Vakzine verabreicht, von deren Wirkung man inoffiziell gar nicht überzeugt war. Dies geschah unter extremstem sozialem Druck – mit Androhungen von Arbeitsplatzverlusten, gesellschaftlicher Ächtung und Spaltung der Gesellschaft, und zwar bis in die Familien hinein.

Wider besseres Wissen

Den Menschen wurde von Politik und Medien unerbittlich und mit allen propagandistischen Methoden eingeredet, die Impfungen seien ein absolut sicherer Schutz gegen das Virus, ohne sie gebe es keinen Ausweg aus der “Pandemie“. Nun wird klar, dass das RKI selbst nicht zu keinem Zeitpunkt an diesen Schutz und damit an den medizinischen Nutzen der Impfkampagne glaubte. Unter dem 19. Februar 2021 ist etwa vermerkt: „Wenn niedergelassene ÄrztInnen impfen, sind zeitnahe Infos über das Schicksal der Impflinge unwahrscheinlich. Wird das Monitoring dann eingestellt? Wie soll dann vorgegangen werden?“ Man erkannte also früh, was sich später (und bis heute) bewahrheiten sollte: Ärzte, die ihre eigenen Patienten zur Nadel drängten und hervorragend daran verdienten, werden keine objektiven Meldungen über Impfschäden (die ihnen zudem unbezahlten bürokratischen Mehraufwand verursachen) liefern, und diese im Zweifelsfall nicht einmal gegenüber den Patienten selbst einräumen, denen sie ja zuvor die Unbedenklichkeit der Vakzine versichert hatten. Schon am 1. März 2021 war dem RKI zudem bekannt, dass es trotz Impfung zu neuen Infektionen kommen könne.

Auch von den Corona-Tests hielt man nicht allzu viel: „Quarantäne sollte freiwillig sein, ohne Anordnung/ Kontrolle, Testungen in Deutschland sind recht sensitiv, bei anderen Ländern ist dies deutlich anders“, hieß es etwa am 20. März 2020. Die Maskenpflicht, die als unverzichtbar zum Schutz und der Verbreitung von Corona verbreitet wurde und die selbst Kindern jahrelang aufgezwungen wurde, war im RKI keineswegs unumstritten. „RKI hat von Anfang an gesagt, dass Masken zum Fremdschutz sinnvoll sein können”, es sollte aber “keine Empfehlung für die Gesamtbevölkerung werden“, hieß es am 19. März 2020.

RKI als bloßes Verlautbarungsorgan der Politik

Sechs Tage zuvor ist vermerkt, dass der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn angeordnet habe, „dass eine Passage zu Schulschließungen in die Kriterien für die Risikoeinschätzung von Großveranstaltungen eingefügt wird“. Ebenfalls am 20. März findet sich der Eintrag: “Druck vom Minister (Spahn) steigt. Es ist (noch) unklar, wann Maßnahmen in Fallzahlen sichtbar werden, und wie lang der Beobachtungszeitraum sein soll. Druck vom Minister zugunsten pragmatischer Lösungen steigt, z.B. Wunsch die Zahlen von Johns Hopkins zu verwenden.” Es sollten also die möglichst dramatischsten und furchteinflößendsten Daten für die Corona-Angstpropaganda verwendet werden.

Hier und an anderen Stellen zeigt sich auch die erbärmliche Feigheit des RKI, das sich widerstandslos zum Lakaien der Politik machen ließ. Intern war man sich dessen auch bewusst: „Indikatoren bereit zu stellen wird aus fachlicher Sicht weitgehend abgelehnt, jedoch werden diese nachdrücklich von politischer Seite eingefordert“, heißt es am 5. Mai 2020 in den Protokollen. „Kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach, besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und/oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet.“ Und weiter: „Bei fehlender fachlicher Grundlage für die Entwicklung der gewünschten Indikatoren müsse dies klar kommuniziert werden, um die Glaubwürdigkeit des Instituts nicht zu gefährden.“ Dessen Glaubwürdigkeit verlor sich in der Corona-Zeit jedoch vollständig. Es ließ sich zum bloßen Unterstützungs- und Verlautbarungsorgan der Politik degradieren, ohne jemals Widerspruch einzulegen, obwohl es teils erhebliche Bedenken gegen den eingeschlagenen Kurs gab.

Unkritische Anleihen bei der Diktatur China

Eine weitere unglaubliche neue Erkenntnis, die aus den Protokollen hervorgeht, ist der Umstand, dass bereits im Februar 2020 (!) eine Zusammenarbeit mit China in der Corona-Bekämpfung begann, das von Beginn an die mit brutalste “Zero-Covid“-Politik der Welt betrieb. Auch dies erklärt, warum die Maßnahmen in Deutschland immer autoritärer wurden: Man hatte keinerlei Bedenken, im Namen eines selbst herbeigeredeten (und, wie die bereits seit drei Monaten offenliegenden von Beginn an nichtgeschwärzten Teile der RKI-Files gezeigt hatten, wissenschaftlich gar nicht begründeten) Gesundheitsnotstands eine totalitäre Diktatur nachzuahmen. Dabei lernte man jedoch immerhin bereits im März 2020, dass Kinder eben gerade „keine wichtigen Glieder in Transmissionsketten” darstellten. Dies hatte jedoch keinerlei Auswirkungen auf die deutsche Corona-Politik, die noch jahrelang behauptete, dass Kinder die Hauptverbreiter der „Pandemie“ seien – was zu Schulschließungen, sozialer Isolation durch Vereinssport- und Freizeitaktivitätsverboten führte und im charakterlich wohl absoluten Tiefpunkt in Merkels Kanzlerschaft gipfelte, als diese faktisch Enkel zu Großeltermördern erklärte.

Die Dokumente zeigen zudem, dass man sich bevorzugt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bediente, um die verschiedenen Propagandakampagnen zu verbreiten, was dieser unter völliger Preisgabe seines Informations- und Aufklärungsanspruchs in willfährigster Weise erfüllte. All dies sind nur die ersten Erkenntnisse aus der Auswertung der am Donnerstag freigegebenen ungeschwärzten Passagen, doch schon jetzt bestätigt sich aufs Neue, dass das Jahrhundertverbrechen der mittlerweile fraglos als “Plandemie” zu bezeichnenden Kriseninszenierung von Beginn an von völlig fachfremden, dafür aber diktatorisch tickenden Politikern verantwortet wurde. Ohne dass es jemals die geringsten wissenschaftlich belastbaren Daten gegeben hätte, wurden den Menschen beispiellose Freiheitseinschränkungen aufgezwungen, von denen das RKI wusste – oder deren Rechtfertigung es intern selbst zumindest stark bezweifelte. Damit haben sich mittlerweile praktisch alle vermeintlichen „Verschwörungstheorien“ als wahr bestätigt. Es handelt sich bei Corona um den zweifellos größten politischen Skandal in der Geschichte der Bundesrepublik – der noch immer einer angemessenen und vor allem juristischen Aufarbeitung harrt.