Ungewohnte Töne: Ist Bill Gates unter die Klimaleugner gegangen?

Nachdem er sich seit Jahren wortreich und unter Aufbietung enormer finanzieller Mittel für die Klimalobby – natürlich ganz uneigennützig, versteht sich! – “engagiert” und den Weltuntergang durch den Klimawandel an die Wand gemalt hat, schlägt der selbsternannte Philanthrop Bill Gates plötzlich ganz andere Töne an: In einem Schreiben auf seiner Website „Gates Notes“ beklagt ausgerechnet er nun die „Weltuntergangsstimmung“ im Zusammenhang mit der Erderwärmung, die durch Klimaaktivisten vorsätzlich geschürt werde. „Obwohl der Klimawandel ernste Folgen haben wird – insbesondere für die Menschen in den ärmsten Ländern –, wird er nicht den Untergang der Menschheit bedeuten“, schreibt Gates. „Die Menschen werden auf absehbare Zeit in den meisten Teilen der Erde leben und gedeihen können“, meint er nun. Ach, auf einmal? Das schreibt einer, der stets zu denen zählte, die das Märchen vom drohenden Ende der Menschheit wegen der globalen Erwärmung mit allen Mitteln verbreitete und darum ebensolche nüchternen Einordnungen, wie er sie nun selbst vornahm, als Desinformation, Verharmlosung und Leugnung diffamierte.

Nun also plötzlich die scheinbare Baerbock’sche 360-Grad-Wende: Statt „Alarmismus“ fordert Gates nun, die Anstrengungen stärker darauf zu richten, das Leben in Entwicklungsländern zu verbessern. Er wird daher auch nicht am kommenden UN-Klimagipfel COP30 in Brasilien teilnehmen. Allerdings bedeutet dies keine vollständige Kehrtwende – denn einen kompletten Ausstieg aus der Klimaprojekt-Finanzierung plant Gates (jedenfalls noch) nicht. Der globale Strippenzieher will eben doch noch bei allen Seiten einen Fuß in der Tür halten, man weiß ja schließlich, wann und wie sich der Wind doch noch dreht. So beteuert der Milliardär, natürlich sei der Klimawandel weiterhin „ein sehr wichtiges Problem“, das “gelöst” werden müsse. Der allgemeine Pessimismus und das apokalyptische Gerede führten jedoch dazu, dass sich ein Großteil der Klimabewegung zu stark auf kurzfristige Emissionsziele konzentriere – wodurch „Ressourcen von den wirksamsten Maßnahmen abgezogen, die wir ergreifen sollten, um das Leben in einer sich erwärmenden Welt zu verbessern“, schreibt er.

Weniger aus Einsicht denn aus Opportunismus

Tatsächlich dürfte Gates‘ Sinneswandel weniger einer plötzlichen Einsicht in die Absurdität des Klimawahns entspringen als reinem Opportunismus und Pragmatismus: Die US-Regierung von Donald Trump hat sowohl der Klimaideologie den Kampf angesagt als auch die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) so gut wie aufgelöst. Hier sieht Gates offenbar eine Möglichkeit, sich als Wohltäter zu inszenieren. Er hat deshalb bereits einen Großteil seiner finanziellen Zuwendungen in Entwicklungsländer umgeleitet, die er ja ohnehin gerne mit Impfstoffen beglücken will, an deren Entwicklung er kräftig mitverdient. Dazu passt auch, dass er die dystopischen Möglichkeiten anpreist, Impfstoffe mithilfe künstlicher Intelligenz zu entwickeln. „Impfstoffe sind unbestritten die Nummer eins, wenn es darum geht, pro ausgegebenem Dollar Leben zu retten“, schreibt er.

David Callahan, Herausgeber von “Inside Philanthropy”, vermutet derweil in der „New York Times“, Gates könnte versuchen, die Debatte über den Klimawandel neu zu justieren: „Man könnte sich vorstellen, dass dies Teil seines Bestrebens ist, sich in die politische Mitte zu bewegen und nicht ins Visier der Trump-Regierung zu geraten“, spekuliert Callahan. Zudem entspreche Gates’ veränderter Tonfall wissenschaftlichen Erkenntnissen, denen zufolge alarmistische Rhetorik beim Klimawandel nicht die wirksamste Methode sei, um Menschen zum Handeln zu bewegen. „Das Ergebnis vieler Studien ist, dass es besser ist, auf Optimismus statt auf Pessimismus zu setzen“, so Callahan weiter. Demnach könnte es also auch um einen bloßen Strategiewechsel gehen – weil sich die Weltuntergangshysterie eben abgenutzt hat und nicht mehr zieht. Deshalb versucht man sich nun an anderen Taktiken. Außerdem will Gates sich Ärger mit Trump ersparen – weshalb er so tut, als sei er plötzlich zur Vernunft gekommen. Doch spätestens wenn er es wieder für sicher und profitabel hält, wird er seine Machenschaften fortsetzen – und sich im Zweifel auch wieder verstärkt der wahnhaften Klimaideologie und von ihr propagierten “großen Transformation” widmen.