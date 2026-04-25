Uni Münster mit neuer Islam-Fakultät: Signalpolitik mit Folgen

Die Universität Münster richtet zum 1. Juli eine islamisch-theologische Fakultät ein – die erste ihrer Art in Deutschland. Acht Professuren, mehr Autonomie, mehr Ausstattung, mehr institutionelles Gewicht; das bisherige Zentrum für Islamische Theologie wird aus der Unterordnung herausgelöst und in den Rang eines eigenen Fachbereichs gehoben. Der Schritt wird als “Modernisierung” und als Beitrag zu einem „souveränen“ Islam in Deutschland verkauft. Aber die nüchterne Frage lautet: Setzt man damit die richtigen Schwerpunkte – gerade angesichts der Lage in den Schulen? Die politische Begründung ist stets dieselbe: Man wolle Imame und Religionslehrer in Deutschland ausbilden, wissenschaftlich, demokratiekompatibel, fern von ausländischer Einflussnahme. Das klingt plausibel – solange man daran glaubt, dass das Hauptproblem in fehlender akademischer Infrastruktur liege. In der Praxis aber liegt es woanders: Der islamische Religionsunterricht ist in vielen Ländern ein Dauerprovisorium – organisatorisch (Lehrkräfte, Curricula, Anbindung), inhaltlich (Kontroversität, Binnenpluralität) und politisch (Einfluss von Verbänden, die nicht selten als Interessenvertreter auftreten).

Wer in diesem Bereich Ressourcen in eine neue Fakultät lenkt, tut so, als sei das System im Kern gesund und müsse nur „hochskaliert“ werden. Doch genau daran gibt es seit Jahren erhebliche Zweifel – nicht zuletzt, weil der Islamunterricht in Deutschland oft nicht wie ein normales Schulfach behandelt wird, sondern wie ein integrationspolitisches Labor. Er soll zugleich Religion, Sozialarbeit, Radikalisierungsprävention und Kulturvermittlung leisten. In dieser Überlastung liegt bereits das Scheitern: Ein Fach, das alles sein soll, wird am Ende das, was der jeweilige Träger daraus macht. In Münster ist der Ausbau zudem personell klar codiert: Zum Gründungsdekan der neuen Fakultät wurde Mouhanad Khorchide ernannt, der seit 2012 das Zentrum für Islamische Theologie leitet.

Der blinde Fleck: Antisemitismus und die Frage der Wertevermittlung

Khorchide steht seit Jahren für einen reformorientierten, europäisch kompatiblen Islam und für eine stärkere inhaltliche Öffnung des islamischen Religionsunterrichts – zugleich berichtet er selbst von Druck konservativer Verbände bei der Vergabe von Lehrerlaubnissen und plädiert für mehr Vielfalt in den Unterrichtsinhalten. Genau daran wird sichtbar, warum die Fakultätsgründung nicht nur „mehr Wissenschaft“ ist, sondern ein Macht- und Richtungsentscheid: Der Staat setzt implizit auf eine bestimmte theologische Linie – und muss dann auch erklären, wie er deren Durchsetzung in der Praxis gegen innerislamische Gegenkräfte absichert, statt am Ende nur die Fassade einer „deutschen Ausbildung“ zu finanzieren.

Gerade nach dem 7. Oktober ist die Debatte über antisemitische Einstellungen in Teilen muslimischer Milieus unvermeidlich geworden – und sie ist empirisch und historisch vielschichtig. Wer hier eine neue Fakultät gründet, muss erklären, wie sie konkret zur Stabilisierung der liberalen Ordnung beitragen will – und wie sie verhindert, dass schulische und akademische Strukturen selbst zum Durchlauferhitzer problematischer Deutungen werden. Es gab in den vergangenen Jahren wiederholt Kontroversen um Studien und Datenlagen zu Einstellungen und Problemwahrnehmungen in der Ausbildung islamischer Religionslehrkräfte – inklusive Kritik an Methodik und Belastbarkeit. Der Punkt ist nicht, einzelne Studien zu verabsolutieren; der Punkt ist: Das Feld ist politisch und religiös hochsensibel; de Konfliktlinien verlaufen mitten durch die Institutionen. Wer es institutionell aufwertet, erhöht damit nicht automatisch die Qualität – er erhöht vor allem die Bedeutung dieser Konflikte. Und hier stellt sich eine konservative Prioritätenfrage: Wenn „Wertevermittlung“ das Ziel ist, warum baut man dann nicht konsequent auf ein Modell, das die gemeinsame normative Grundlage tatsächlich stärkt – statt religiöse Binnenräume auszubauen?

Ethik und Philosophie für alle?

Die naheliegende Antwort wäre eine Stärkung eines gemeinsamen Ethik- oder Philosophieunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler. Das ist kein antireligiöser Reflex, sondern eine staatsbürgerliche Notwendigkeit: In pluralen Gesellschaften kann die Schule die gemeinsame Grundlage nicht über konfessionelle Sonderräume organisieren, sondern über ein Fach, das argumentativ, weltanschaulich offen und zugleich normativ verbindlich ist: Menschenwürde, Rechtsstaat, Freiheit, Verantwortung, historische Bildung, Konfliktfähigkeit. Ein solcher Unterricht ist kompatibel mit Religion – aber er ersetzt die Idee, dass Religionsunterricht das zentrale Integrationsinstrument sein müsse. Er verschiebt den Schwerpunkt von identitätspolitischer Verwaltung hin zu allgemeiner Urteilskraft. Und er wäre, gerade angesichts gesellschaftlicher Spannungen, die eigentlich erwachsenste Antwort: Nicht mehr Segmente, sondern mehr Gemeinsames.

Die Universität Münster präsentiert den Ausbau im Kontext einer größeren Erzählung: einen „Campus der Theologien“, der katholische, evangelische und islamische Theologie unter einem Dach versammeln soll. Das klingt nach Dialog und Pluralität. Aber es kann auch als institutionelle Metapher einer Gesellschaft gelesen werden, die Konflikte nicht löst, sondern architektonisch nebeneinander stellt. Die Religionen sitzen dann im selben Gebäude – und doch in getrennten epistemischen Räumen. Entscheidend ist nicht, ob man „Dialog“ behauptet, sondern ob man inhaltlich eine gemeinsame politische Kultur stärkt. Genau hier wirkt die Fakultätsgründung wie eine Prioritätenverschiebung: Während in Schulen ganz reale Probleme anstehen – Disziplin, Gewalt, Sprachdefizite, sinkende Basiskompetenzen, mangelnde Integration, antisemitische Vorfälle –, investiert man in ein Feld, das selbst seit Jahren unter strukturellen Spannungen steht.

Religionsfreiheit versus Staatsräson

Passend dazu hat jetzt der Stuttgarter Ernst Klett Verlag das seinen Angaben zufolge erste Buch für den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg zur Zulassung eingereicht. Der Titel „Vielfalt Islam“ richtet sich an die Sekundarstufe I mit den Klassen fünf bis zehn in allen Schulformen und ist auf die Bildungspläne in Baden-Württemberg abgestimmt, wie der Verlag aus Stuttgart mitteilte. Die Ausrichtung des Werks sei wissenschaftlich fundiert und interreligiös geprüft. Das Autorenteam aus Wissenschaft und Schulpraxis habe „unabhängig von einzelnen islamischen Interessensgruppen“ gearbeitet und zusätzlich hätten „Fachleute aus Christentum und Judentum die entsprechenden Kapitel im Lehrwerk“ geprüft, heißt es laut Mitteilung. Das Buch soll zum Schuljahr 2026/27 erscheinen, zuständig für seine Prüfung und Zulassung ist die Stiftung Sunnitischer Schulrat. Diese ist eigener Beschreibung zufolge seit 2019 für die Organisation des Islamischen Religionsunterrichts sunnitischer Prägung an den öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg zuständig ist. Ob Schulen letztlich das Schulbuch nutzen, können sie selbst entscheiden. Mitherausgeberin des Schulbuchs ist Fahimah Ulfat, Professorin für Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik in – na wo wohl – Münster.

Natürlich ist Religionsfreiheit ein Grundrecht; die Wissenschaftsfreiheit ebenso. Niemand fordert, islamische Theologie zu verbieten. Die Frage ist eine andere: Muss der Staat dieses Feld institutionell aufwerten, wenn er zugleich seine Steuerungsfähigkeit im Schulbereich offenkundig nicht überzeugend nachweisen kann? Eine Fakultät ist nicht nur Forschung, sie ist Signal: „Das ist ein strategischer Schwerpunkt!“, wird hier suggeriert. Und genau hieran macht sich der konservative Einwand fest: Der Staat wirkt, als wolle er über akademische Strukturen Integration „herstellen“, statt über harte Kernaufgaben des Bildungsstaates: gemeinsame Sprache, gemeinsame Normen, gemeinsame Institutionen.

Gemeinsame politische Vernunft stärken

Eine Fakultät kann wissenschaftlich exzellent sein und dennoch politisch das falsche Signal senden – nämlich: Wir reagieren auf gesellschaftliche Spannungen nicht mit Stärkung des Gemeinsamen, sondern mit Ausbau religiöser Sonderzuständigkeiten. Die Frage nach den „richtigen Schwerpunkten“ ist keine abstrakte Etatdebatte. Sie betrifft ganz konkret jene, die im Bildungssystem die Kosten tragen: Schüler, die unter schlechten Rahmen-bedingungen lernen müssen; Lehrkräfte, die Konflikte im Klassenzimmer ausbaden; jüdische Schüler, die auf Schulhöfen Anfeindungen erleben; Eltern, die sich fragen, ob Schule noch der Ort ist, an dem die gemeinsame Republik eingeübt wird. Hier liegt der Kern: Eine Politik, die Probleme im Schulalltag nicht sichtbar priorisiert, produziert den Eindruck, dass Opferschutz und Ordnung nachrangig sind gegenüber Symbolpolitik. Der Ausbau eines zweifelhaften Feldes wirkt dann wie eine moralische Flucht: Man investiert in „Dialog“-Institutionen, während man in der Praxis die Konflikte nicht konsequent adressiert.

Die islamisch-theologische Fakultät in Münster ist ein historischer Schritt – aber historische Schritte sind nicht automatisch kluge Schritte. Die entscheidende Frage bleibt: Wird damit ein reales Problem gelöst – oder vor allem ein politisches Narrativ bedient?

Wenn der islamische Religionsunterricht in den Schulen organisatorisch und inhaltlich seit Jahren als Problemzone erscheint, wenn antisemitische Tendenzen in Teilen der Milieus eine harte Realität sind, und wenn die Schule ohnehin unter Druck steht, dann ist der Ausbau einer Fakultät mindestens erklärungsbedürftig. Eine überzeugendere Antwort wäre, den Schwerpunkt dorthin zu verlegen, wo die Republik tatsächlich zusammenkommt: in einen gemeinsamen Ethik- und Philosophieunterricht, der nicht religiöse Binnenwelten verwaltet, sondern die gemeinsame politische Vernunft stärkt. Denn am Ende entscheidet sich Integration nicht im Prospekt einer neuen Fakultät, sondern im Klassenzimmer – dort, wo der Staat entweder als Lehrmeister der Mündigkeit erscheint oder als Verwalter von Parallelitäten.