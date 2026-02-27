Unser täglich „Unfassbar!“ gib uns heute: Öffentliche Vergewaltigungen in Bayern jetzt auch mit Zuschauern

Über Floskeln wie „das kannste dir nicht ausdenken“ oder das obligatorische, hierzulande nunmehr täglich zu hörende„unfassbar“ schrieb ich hier unlängst bereits mit reichlich Empörung auf diesem Portal der Wahrheit. Aber, man möchte sich ja nicht ständig wiederholen, kommt in diesem – schon lange nicht mehr „unserem” (remember Helmut Kohl!) Lande – doch immer noch ein zusätzlicher Knaller aus ähnlicher Richtung hinterher, der einem dann wieder die Sprache verschlägt, den Atem raubt, einen die Fäuste ballen lässt. So auch bei folgendem Beispiel wieder: Da war es gerade einige wenige Tage her, dass CSU-Söder am Aschermittwoch im bajuwarischen Bierzelt mal wieder den dicken Verbal-Maxe raushängen lassen und sich in Simulation des unerschrockenen Antilinksgrünen selbst gehuldigt hat, und dabei das große CDU/CSU-Lügenmärchen von einer angeblich noch immer bürgerlich-konservativen Partei neu erzählte – da randalierten mal wieder Merkels Gäste, die immer noch haufenweise a) reinströmen, b) auf ewig drinnen bleiben und c) selbst nach schwersten kriminellen Untaten weiterhin als rundumversorgte Gäste mit Narrenfreiheit keine Abschiebung zu fürchten haben, wobei selbst bestialische Mörder in bewachter Psychiatrie mit WLAN-Anschluss und täglichem Tischtennis mit Therapeuten und Sozialarbeitern Anschlussunterbringung erhalten.

Regelrecht einladend und ermunternd für Kriminelle aus aller Welt ist das, was gerade das vermerkelte und politkorrekte vermurkste Söderland an staaatlicher Unfähigkeit in puncto innerer Sicherheit und mit ihr einhergehenden, staatlich beeinflußbaren Faktoren zu bieten hat – nämlich einen faktischen Failed State. Da kann der Weißwurst-Wuzzi Söder noch so den Harten markieren: Er ist führendes Mitglied der Schwesterunion von postmerkelianischen Warmduschern, feigen Opportunisten, angepassten Mitläufer, schüchtern-linksorientierten Ja-Sager und EU-Zwergpinscher, angeführt vom eierlosen Gesellen Friedrich „Fotznfritz“ Merz. Dabei spielt sich die dunkle, finstere und blutige Realität längst auch im bayerischen Idyll ab, quasi vor Söders Haustür passieren all jene schlimmen Dinge in verdichteter Dauerschleife, die unser Land seit anno 2015 ähnlich heimsuchen wie die Bubonenpest Land und Leute im Mittelalter dezimierte.

Pfaffenhofener Alptraum

Achtung, Maulheld Söder: Hier wurde nicht und niemandem geholfen, geschweige denn, dass sich irgendwelche Ursachen dieser Zustände – nämlich all die politischen Fehlentscheidungen und Verantwortungslosigkeit durch das CDU/CSU-Führungspersonal seit Merkel – unter Lügen-Merzel wirklich gravierend verbessert hätten, oder unser Land nun wieder eine humane Perspektive in Sicherheit und Freiheit erhielte und ohne importierte Gefahren für seine Bevölkerung (und vor allem für die erheblich bedrohten Frauen! Beispiel gefällig? Gerne– sogar ein mustergültiges und paradetypisches für die Zustände in diesem Land: “Eine Frau steigt in Bayern aus einem Zug und wird Opfer eines sexuellen Übergriffs. Die Polizei ermittelt einen Tatverdächtigen, er sitzt in Untersuchungshaft.” So what, mag der geneigte Leser denken, – das ist doch deutscher Alltag! Was ist daran so berichtenswert? Oder an der anschließenden Folgemeldung, die da lautete: “Nach einer Vergewaltigung am Bahnhof im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm nahm dann die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Es handelt sich laut Polizeibericht um einen 30 Jahre alten nigerianischen Staatsbürger, der in einer Asylunterkunft in Manching gemeldet war, gab ein Polizeisprecher gegenüber t-online zu Protokoll”?

Moment: In sich hat es vor allem der alsbald folgende Polizeibericht, der über jene bizarre Wirklichkeit im neuen Deutschland berichtet, in der solche früher undenkbaren, brutalstkriminellen und scheußlichen Akte inzwischen alltäglichen sind – wohlgemerkt verübt von “Schutzsuchenden”, die auf Kosten der Allgemeinheit hier durchgefüttert werden: “Gegen den Mann wurde Haftbefehl beantragt, er sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Körperverletzung und des Diebstahls ein. Erst als die Frau sich tot stellte, ließ der Mann von ihr ab. Die leicht verletzte Ukrainerin flüchtete und holte Hilfe. Bereits vor dem Angriff am Bahnhof soll der Mann die Frau im Zug körperlich angegriffen haben.“ Zur Sache: Das „Unfassbar der Woche” rührt daher, dass bei aller zwischenzeitlich erreichten Banalität eines solchen Vorfalls trotzdem dringend Öffentlichkeit hergestellt werden müsste, auf allen Foren, in politischen Gremien, Zirkeln und Parteien, also dort, wo man noch an einen Rest der eigentlich grundgesetzlich (!) garantierten Unantastbarkeit der „Würde des Menschen“ glaubt und dieses Ethos für staatlich, gesetzlich und vor allem auch gesellschaftlich-zivil anstrebenswert und durchsetzbar hält. Mit Menschenwürde der Opfer hat dies alles nämlich nichts mehr zu tun.

Völliger Zerfall der deutschen Gesellschaft

Das eigentlich eher idyllische, bodenständige Pfaffenhofen an der Ilm hat rund 26.000 Einwohner und liegt zwischen München und Ingolstadt. Dort halten Züge am späten Abend am Bahnhof nur noch vereinzelt, wie aus der Abfahrtsauskunft der Deutschen Bahn hervorgeht. Pfaffenhofen ist Inbegriff der einst liebenswerten deutschen Provinz. Wer sich noch an frühere Bayernurlaube ferner Jahre erinnert, als man mit seinen Koffern noch an kleinen verträumten Bahnhöfen ankam, wo es ein kleines Kartenhäuschen gab, der Schaffner den Damen noch den Koffer abnahm und diesen bis zum Taxi und den Abholern trug, der memoriert eine Heimat, die zwar gewiss nicht immer heil, aber dennoch viel ruhiger, friedlicher, schöner und vertrauter war als alles, was uns heute als Lebenswirklichkeit anspringt. Vor allem war alles geordnet. Der Kontrast könnte größer kaum sein; Ansage! berichtete unlängst noch über die aktuelle furchterregende Kriminalitätsstatistik zu an deutschen Bahnhöfen – und nun schwindet auch der letzte Zweifel: Das Grauen ubiquitärer Gewalt, dank der bekannten Täter(profile), hat inzwischen auch den letzten Zipfel und hintersten Winkel der herunter gekommenen Republik erreicht.

Das ist erstens eine andere faktische Qualität der zerstörten inneren deutschen Sicherheit – denn mittlerweile kann es wirklich jeden und jede an jedem Ort des Landes treffen, nicht mehr nur in Kriminalitätshotspots oder No-Go-Areas, und als nächste Eskalationsstufe werden dann hierzulande zunehmend auch Menschen zuhause angegriffen (erste Fälle dieser Art sind längst kriminalpolizeilich bekannt!, werden Wohnungen und Häuser gestürmt und Menschen in ihren vermeintlich sicheren Privatdomizilen und Schutzrefugien überfallen. Und zweitens dokumentiert der Fall Pfaffenhoffen leider nochmals deutlich und akut den völligen Zerfall der deutschen Gesellschaft, die kurz vor ihrem endgültigen vollständigen Auflösungsprozess und weiteren kommenden brachialen Verwerfungen steht.

Feigheit vor dem Feind

Denn wenn ein schwerkrimineller Afrikaner in einem Zug fernab der anonymen, unübersichtlichen Metropolen eine Frau begrabscht, belästigt, nötigt und seine unkontrollierte, primitive, unzivilisierte, respektlose Gier auf diese als sein markiertes Objekt und Zielopfer auslebt, wenn also auch in der tiefsten Provinz und nicht mehr nur urbanen Ballungsräumen solche widerwärtigen und gemeingefährlichen Subjekte ihre Gefährlichkeit demonstrativ unter Beweis stellen, dann müsste die Bevölkerung eigentlich gewarnt sein – und vor allem wäre doch eigentlich damit zu rechnen, dass dem Opfer in diesem Fall zur Hilfe geeilt wird. Doch dies blieb auch hier wieder offenbar vollständig aus. Man fragt sich, ob und wie es sein kann, dass dies kein Fahrgast bemerkt hat; zumal der Täter beim Halt des Zuges seinem Opfer ja wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt gefolgt sein dürfte. Es muss ja kein “ritterliches” Gebaren oder Heldenmut sein – aberleben in Deutschland eigentlich keine anständigen Männer mehr, nur noch Waschlappen?

War da niemand, der das Geschehen bereits in der Bahn bereits registriert hat? In der alten Bundesrepublik, als es noch Gemeinschaft gab, wären besorgte Zeugen definitiv am Geschehen dran geblieben und dem höchst auffälligen Täter gefolgt, hätten lieber mal nachgeschaut, ob die Frau vielleicht in Bedrängnis gerät und Hilfe braucht, oder ob zumindest eine weitere Untat des erkennbaren Lumpen verhindert werden kann. Doch weil auch hier wieder nicht davon geschah – und das im Land der bajuwarischen Mannsbilder, als deren Inbegriff sich der markige Söder gerne inszeniert –, muss man leider konstatieren: Dieser Gesellschaft sind, von der Anonymität der Stadt bis in die Beschaulichkeit des ländlichen Raums, inzwischen die normalsten sozialen Reflexe abhandengekommen. Dieses gesamte Land, das so viel von “Mut“ und “Zivilcourage” redet, ist ein Land der Feigheit vor dem Feind geworden, ein unsicherer und zunehmend lebensgefährlicher Ort in dem dir garantiert niemand hilft, wenn es dich trifft. Die Letzten mit Charakter und Verstand sollten sich zusammentun, ihr S.O.S. bündeln und einen restkollektiven deutschen Hilferuf laut und öffentlich an die US-Administration senden – denn inzwischen erscheint die Totalöffnung der deutschen Grenzen (bei gleichzeitig politisch-medial überwachter Degenerierung und Entpolitisierung der Bevölkerung) rückwirkend wie vorsätzlich geplanter oder zumindest bewusst hingenommener mörderischer Angriff auf die hiesige Bevölkerung. Durchsage für Söder: „Vorsicht, an Gleis 3 erwarten sie heute mehrere Gleisschubser, am Ausgang Süd findet gerade eine Gruppenvergewaltigung statt und im einfahrenden Zug auf Gleis 4 kommt ihnen beim Ausstieg ein Messerstecher entgegen!” Wollen wir wirklich so leben? Das alles lassen wir uns wirklich gefallen? Unfassbar.