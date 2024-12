Unsere Bereicherungs-Syrer: Lasst sie auf keinen Fall zurückgehen!

Deutschland war schon immer ein tolles Land, doch seit weltweit aus dem Munde der allseits beliebten und geschätzten Wachtel des Zonenden der Ruf erscholl „Freibier für alle in Deutschland!“, ist es ein noch viel schöneres Land geworden. In den seit jenen Tagen hochleistungserblühenden Landschaften drängeln sich turmbrülleraffine Atommeiler-Abklingbecken-Heißwasserwissenschaftler, Herzschrittmacherbatterie-Austausch-Perten (Ex-Perten sind sie nur, wenn sie den Beruf aufgeben) und Torpedo-Hydraulik-Unterwasser-Kommandanten. Es ist so schön in diesem unserem Lande! Doch immer wenn es am schönsten ist, passiert etwas Schlimmes.

Alles vergeht – außer Durst und Heimweh. Und so neigt sich auch diese kultursensible Hochphase teutonischer Geschichte unfreiwillig ihrem Ende zu. Da hat doch der syrische Diktator mir nichts, dir nichts einfach die Stirn, abzudanken, in den Dauerwinterurlaub nach Moskau zu gehen und damit den Hauptgrund für die Endlagerung westasiatischer Produktivitäts-Ultras in der bunzelrepublikanischen Sozialhängematte samt Migrantengeld zu sabotieren!

Basisdemokratische Stuhlkreisverwaltung auf handgeknüpfter Teppichgrundlage

Eine hochqualifizierte, in Staats- und Menschenführung gleichermaßen maximal begnadete und begabte Übergangsregierung aus ehemaligen CIA-Agenten und Berufsterroristen des Wertewestens übernimmt nun kommissarisch die Regierungsgeschäfte in Syrien. Diese basisdemokratische Stuhlkreisverwaltung auf handgeknüpfter Teppichgrundlage ließ sogar unlängst die Einladung an alle Exil-Syrer und Geflüchtete ergehen, nach Hause zu kommen. Das jedoch dürften die frühpensionierten grünenden Studienrätinnen – und nicht nur sie – keinesfalls zulassen!

Denn diese Damen, meist geschmeidig-elastisch gebliebene EndsechzigerInnen (und manchmal auch -Außen), die noch auf einen jungen Stecher im altem, wenngleich zellulitegedellten Gelände hoffen, wollen ihre bunten Hoffnungsträger und Businessprofis, denen es vor gar nichts graust, unbedingt behalten. Dasselbe gilt aber für uns alle: Nur Gemeinsamkeit macht stark, und vereintes Sich-dagegen-Sperren hilft vielleicht. Daher müssen sie alle bleiben!

Den Nutzen der kulturellen Bereicherung nicht aus den Augen verlieren

Was haben uns die vergangenen knapp zehn Jahre doch alles gelehrt! Unser Verständnis von Demokratie hat sich erheblich erweitert. Dachte der teutonischtümelnde Spießer noch vor wenigen Jahren, daß eine Demonstration ordentlich angemeldet sein muss und dass nichtangemeldete Protestkundgebungen – wie zum Beispiel bei Corona – gerne auch wasserwerfergestürzt niedergeknüppelt werden, so lehren uns die Demonstrationen unserer Sozialhängemattendauerbeleger, dass dies nicht zwingend der Fall sein muß. Die Zehntausende von Syrern, die binnen Stunden in allen großen Städten auf die Straße gingen – mit von Wunderhand versorgt frisch entrollten, niegelnagelneuen syrischen Nationalflaggen – taten dies ohne Voranmeldung, ohne Genehmigung, mit der Plötzlichkeit eines Flashmobs – und wurden von der Staatsmacht schön in Ruhe gelassen. So muß das in Zukunft auch für die Restbiodeutschen sein!

Mehr noch: Wurde man in der Vergangenheit in Deutschland Arzt, so hatte man wenig Möglichkeit, Erfahrungen in der Behandlung von Stichwunden durch Messer zu sammeln. Diese Situation hat sich grundlegend geändert. Viele deutsche Ärtze sind jetzt praxiserfahrene Chirurgen, die mit Stichverletzungen jeder Art und Schwere gut zurecht kommen. Deshalb dürfen diejenigen, denen wir dies zu verdanken haben, auf keinen Fall unser Land verlassen – sonst endet die medizinische Dauerweiterbildung unseres Krankenhauspersonals jäh und unvermittelt. Ein unverantwortliches Risiko!

Der Schutz der Schutzbedürftigen ist wichtig

In Asia minore ist es heiß. Die Sonne brennt unerbittlich. Desweiteren schnippeln die Einheimischen gerne an den Pullermännern der Cis-Bartträger herum. Der Dauersonnenstich und die fehlenden Körperteile haben Einfluß auf das Denken und den Charakter der dortigen Bevölkerung. Man vergisst nur ungern, dass ein Hirte aus einem Nachbardorf vor 236 Jahren ein Lamm von den eigenen Vorfahren gestohlen hat. Diese Erbschuld ist noch nicht endgültig gerächt… und von daher lässt man der Mordlust und der gesellschaftlichen Notwendigkeit (Ehre und so weiter) gerne freien Lauf.

Auf keinen Fall dürfen sich unsere Goldstücke dieser Gewaltspirale freiwillig ausliefern und so womöglich gar das eigene Leben aufs Spiel setzen. Natürlich verspüren selbige auch hierzulande manches Mal ein Zucken der messerbewehrten Hand… aber derlei kulturelle Eigenheiten sollten auf Deutschland und auf die deutsche Bevölkerung beschränkt bleiben! Unsere Gäste bleiben so garantiert unversehrt und straffrei, und das bisschen Kollateralschaden an jungen deutschen Männern und Frauen ist nicht der Rede wert.

Die Kriegstüchtigkeit steigern

Je nachdem, wie die Befehle von BlackRock, Vanguard und Konsorten lauten, sehen wir womöglich bald schon einem realen Krieg im Bunzelland entgegen. Da kann es nur von Vorteil sein, dass die Bevölkerung einen niederschwelligen Bürgerkrieg bereits seit Jahren hautnah miterlebt. Diese Vorabertüchtigung wird allen im vereinigten Wirtschaftsgebiet helfen, in Phasen des heißen Krieges in ihrer Nachbarschaft umsichtig zu agieren. Daher: Danke an alle Westasiaten und Nordafrikaner! Und bleibt uns, bitte, noch so lange wie möglich erhalten!

Abgesehen davon: Was wären deutsche Fußgängerzonen ohne Drogen- und Menschenhandelsgeld gepowerte Gammelfleisch-Puffs? Welch nicht wiedergutzumachender Verlust, welch schlimme kulturelle Verarmung wäre es, müssten wir auf diese künftig verzichten!