“Unsere Demokratie” bestimmt, wer hier gedenken darf: Handgemenge im Bendlerblock wegen AfD-Kranz für Stauffenberg

Zur welch einer unwürdigen Farce die Gedenkkultur für die wenigen realen Widerstandskämpfer des Dritten Reichs missraten ist, zeigte sich gestern bei der Gedenkfeier zum 20. Juli im Ehrenhof des Bendlerblocks, wo gestern vor 82 Jahren das aussichtsreichste Attentat gegen Adolf Hitler mit der Exekution der Verschwörer sein blutiges Ende fand: Weil auch die AfD-Bundestagsfraktionen einen Kranz zu Ehren der Widerstandskämpfer ablegen wollte, meinten maximalverblendete Profilneurotiker in maßloser moralischer Selbstüberhöhung, die sich wie üblich wichtiger nahmen als den eigentlichen Anlass der Feierstunde, einen müden Abklatsch des einstigen Heldenmutes demonstrieren zu müssen – und versuchten, die AfD-Kranzniederlegung gewaltsam zu verhindern.
Besonders unrühmlich tat sich dabei Tobias Korenke hervor, Großneffe der Widerstandskämpfer Dietrich und Klaus Bonhoeffer. Er versuchte, in ungebührlicher Manier – wobei er sich vermutlich heroisch vorkam –, das Gebinde zu entfernen. Prompt entwickelte sich ein Handgemenge, Sicherheitskräfte schritten ein und der Kranz wurde beschädigt. Wichtigtuer Korenke sagte anschließend der “Deutschen Presse-Agentur” wörtlich: “Viele Nachkommen und dazu gehöre auch ich, empfinden eine wirklich große Wut, wenn wir sehen, dass die AfD hier Kränze ablegt. Das werden wir hier nicht akzeptieren.“
Verhohnepipelung der deutschen Erinnerungskultur
Abgesehen davon, dass der Theologe und Märtyrer der Bekennenden Kirche Dietrich Bonhoeffer mit dem militärischen Widerstand gegen das NS-Regime rein gar nichts am Hut hatte und der Verwandtschaftsgrad eines Großneffen die reichlich hochtrabende Selbststilisierung als “Nachkomme” nur sehr eingeschränkt rechtfertigt: Den Männern es 20. Jul imit ihrer aristokratisch-völkischen und nationalistischen, wenn auch streng sittlich geprägten Grundhaltung wäre heute fraglos selbst die AfD bei weitem zu links.
Diese Verhohnepipelung der deutschen Erinnerungskultur und die Lächerlichkeit von Korenkes peinlicher Aktion werden nur noch übertroffen von der allgemeinen, inzwischen unerträglichen Selbstgerechtigkeit der linken “Nie wieder“-Folkloristen in diesem Land, die in ihrer wahnhaften Projektion ernsthaft glauben (und diesen gefährlichen Nonsens den bildungsfernen Jüngeren eintrichtern!), die AfD stünde für die Geisteshaltung, gegen die Stauffenberg und seine Mitstreiter damals ihr Leben opferten. Genau diese Verblendung und ahistorische, infantile Verteufelung der demokratischen Opposition durch Gleichsetzung einer völlig grundgesetzkonformen, bürgerlich-konservativen Partei mit dem monströsesten verbrecherischsten Totenkult der deutschen Geschichte hat zu einer unverzeihlichen Verharmlosung des Dritten Reichs und einer Verballhornung der realen Opfer des Nationalsozialismus geführt. Dass nun sogar das Stauffenberg-Andenken für diese Empörungsinszenierung missbraucht wird, ist eine Schande.
12 Kommentare
Die politische Rechts/Links-Schwäche ist in Deutschland weit verbreitet.
Falsches wird auch durch permanente mediale Wiederholung nicht richtig. Das ist dem verblödeten Bumsbürger aber egal. Hauptsache, er fühlt sich auf der richtigen Seite, der Seite der Mehrheit. Denken ist dabei nur hinderlich.
Ist halt blöd, wenn man blöd ist, gell?
😜
wer gehört hier zu wem?
Schaut und hört was bei der Ausländerbehörde in Darmstadt
abläuft !
https://youtu.be/8hESjl-4NVA
Politik mit Kopf
„Skandal: Iraker mit Duldung entscheidet über Aufenthaltstitel von Ausländern – Verstoß……..“
Taucht in solchen Fällen nicht gleich die Frage auf, wie weit geht eigentlich die Unterwanderungen, wo schon ein gewisses Klientel Macht ausüben kann, eigentlich gehen darf ?
Man schaue nur auf die Personalisierung des Verfassungsschutz u.v.a. !
Vielleicht hat er Geld bekommen von einem der steuerfinanzierten linken NGOs die hier ihr Unwesen treiben – würde mich nicht wundern
Ich frage mich schon warum die AfD da überhaupt hingeht ? Leider kann ich das nicht weiter diskutieren. Nur soviel : Man sollte mal den Lebenslauf dieser Widerstandskämpfer überdenken von Kriegsvorbereitung bis zum Attentat.
Die breite deutsche Allgemeineit hat bis heute noch nicht begriffen, worum es im ersten und zweiten Weltkrieg wirklich ging und sie wird es auch nicht mehr begreifen koennen.
Der Bombenleger Stauffenberg (man koennte ihn ja hochleben lassen, haette er sich nicht direkt nach dem Attentat selbst zum General befoerdert) hat es auch nicht begriffen.
Aber, Tempora Mutantur, es ist vorbei und fuer Deutschland, mit dieser Auswahl an Ignoranten, Haderlumpen und Schlampen an den Schaltstellen der Macht, ist es , so wie man sieht, auch vorbei.
Na, dann macht mal
@Gedenkfeier zum 20. Juli im Ehrenhof des Bendlerblocks
ach ja – wer sagte das noch : Geschichte ist das, worauf sich die Sieger geeinigt haben !
Und wenn ich mich recht erinnere, war es ein Rabbi, der mal kommentierte : es gibt Dinge, die sind passiert und trotzdem nie geschehen, und andere, die sind nie geschehen und trotzdem passiert !
Sefton Delmer, ehemaliger britischer Chefpropagandist nach der Kapitulation 1945 zu dem deutschen Völkerrechtler Prof. Grimm (Die Propaganda der Alliierten wird durch den Überleitungsvertrag Art. 7.1 als OFFENSICHTLICHE TATSACHEN vom „deutschen‘ Strafrecht geschützt.)
„Mit Greuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen …Und nun fangen wir erst richtig damit an! Wir werden diese Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was sie etwa in anderen Ländern noch an Sympathien gehabt haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht mehr wissen, was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft, den Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig. Endgültig ist er nie. Die Umerziehung (Reeducation) bedarf sorgfältiger, unentwegter Pflege wie englischer Rasen. Nur ein Augenblick der Nachlässigkeit, und das Unkraut bricht durch, jenes unausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit.“
“Viele Nachkommen und dazu gehöre auch ich, empfinden eine wirklich große Wut, wenn wir sehen, dass die AfD hier Kränze ablegt. Das werden wir hier nicht akzeptieren.“
Warum empfindet er keine Wut wenn die Zerstörer Buntlands ihre Kränze niederlegen?
Wenn er wirklich ein Nachfahre B‘ s wäre, müsste er eigentlich dessen Schriften über die Dummheit kennen.
Dort steht schließlich geschrieben, was man von solchen Menschen halten soll.
Mal davon abgesehen, wer sich bei einer Gedenkveranstaltung zu Ehren u.a. seines Verwandten so
aufführt ist nicht besser als die von Bonhoeffer beschriebenen.
„Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse läßt sich protestieren, es läßt sich bloßstellen, es läßt sich notfalls mit Gewalt verhindern, das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurückläßt.
Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt läßt sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch – und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseitegeschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden; ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen; es ist sinnlos und gefährlich.“
Ja, es ist eine Schande, aber nicht neu. Dem Muster nach dasselbe lief vor Jahren, als am Holocaust-Gedenktag in München Pegida einen Kranz schickte. Jusos und Junge Grüne trampelten heroisch auf dem Kranz herum und ließen, ihre üblichen Parolen gegen „Nazis“ hören. Na ja, so einen großen Wortschatz haben die ja nicht, da muss man vielleicht hinnehmen, dass sie immer dieselben zwei (oder drei: „Faschiiiisten!“) Silben daher krakeelen. Die Pegidistin, die ihn überbrachte, war eine deutsche Jüdin, die während des Holocausts 84 Verwandte verloren hat. In einem langen Brief zum Thema, den Michael Klonovsky auf seiner acta diurna veröffentlichte, erzählte sie, dass die unmittelbaren Mörder ihrer Verwandten samt den unmittelbar kommandierenden Offizieren durchgängig baltische und ukrainische SS-Männer waren; erst die Hintermänner waren Deutsche. Sie stellte klar, dass sie keine Angst vor deutschen Nazis und Linksnazis habe, aber dass diese Missachtung der Opfer und des Gedenkens für sie einfach schmerzhaft sei. Ich bin keine Jüdin und meine Familie hat weniger Angehörige und Eigentum als viele andere im Krieg verloren, obwohl wir aus Oberschlesien stammen, also bin ich wohl nicht die Richtige, um die Gefühle der Frau nachzuempfinden, aber ich fand die geschilderte Szene außer zum Fremdschämen auch schmerzhaft. Wie kann man so auf Toten herumtrampeln, deren man angeblich gedenkt, indem man mit der Zerstörung des Kranzes eine gegenwärtige Gruppe bestraft, die man aus politischen Gründen nicht mag?
So sieht die ,,DEMOKRATIE“, die die Demokratie als ,,Unsere Demokratie“ bezeichnen in Wirklichkeit aus…
,,Unsere Demokratie“ ist DEMOZID , Völkermord am Deutschen Volk…
,,Ein (arabischer) Sachbearbeiter ohne deutschen Pass entscheidet in der Ausländerbehörde über Bleiberechte und verbrennt dabei skrupellos Millionen deiner Steuergelder in der aktuellen Asylkrise.“
Germanistan-Justiz: 21-jähriger Syrer schlägt mit Axt zu – Schuldunfähig dank Schizophrenie
jeden familienvater der eine kleinigkeit am staatswesen demokratisch ändern will bekommt besuch vom staatsanwalt…
jeder drecksdepp und politidiot der den staat nachweislich gesichert zerstört bekommt lebenslange pension und extrta vergünstigungen zum zweihunderttausend-euro jahresgehalt… es reicht mit den politverbrechern betrüger wahrsagern und politidioten… wann werden die staatszerstörer habeck bärbock scholz und seine hampelidioten endlich vor ein ordentliches gericht gestell und weggesperrt… wo bleibt der herr staatsanwalt… kann nicht darf nicht und will nicht… nur pensionen zählen…
do guck na:
Art. 20 GG – Verfassungsgrundsätze, Widerstandsrecht (Kommentar)
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) ¹Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. ²Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum
Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
es ist n ur noch zum kotzen … alice feg verbrecher endlich weg…