Ein Bericht ausgerechnet des „Spiegel“ über die Berliner Agentur „The Goodforces“ zeigt eindrucksvoll, welch einen gemeingefährlichen Effekt solche Firmen und NGOs, die billigerweise oft eher GONGOs genannt werden müssten (“Government-Operated Non-Governmental Organizations”) auf die Meinungsbildung haben. Bis zur nächsten Bundestagswahl 2029 will Goodforces eine parlamentarische Mehrheit für ein links-linkes Alptraumbündnis aus SPD, Grünen und Linken organisieren – also genau den apokalyptischen Horror aus Sozialismus, Klimadiktatur, unaufhörlicher Massenmigration, Islamismus und Judenhass, der sich in Berlin bereits zusammenbraut. Hinter der 26 Mitarbeiter umfassenden Agentur, die sich als „schnelle Eingreifgruppe für die Zivilgesellschaft“ versteht, stehen der 37-jährige Peter Jelinek und der zwei Jahre jüngere Patrick Haermeyer, die beide ursprünglich aus dem Umfeld der Grünen stammen. Ihr Vorbild sind die Super-PACs (“Political Action Committees”) in den USA, die Gelder sammeln, um eigene politische Kampagnen zu fahren, ohne dabei direkt im Auftrag einer einzelnen Partei oder eines bestimmten Kandidaten zu handeln. Bei ihrer digitalen Mobilisierungs- und Automatisierungsstrategie ließ sich das Team passenderweise unter anderem von der Wahlkampagne von Zohran Mamdani inspirieren, dem muslimischen, sozialistisch-antisemitischen Bürgermeister von New York. Finanziert wird die Agentur durch Spenden sowie durch bezahlte kommerzielle und politische Auftragsarbeiten.

„Dort, wo NGOs vorsichtig sein müssen, Medien neutral bleiben und Parteien taktisch agieren, dürfen wir zuspitzen – und verschieben so Salienz und Medienmacht“, heißt es auf der Webseite von Goodforces. „Progressive“ (sprich: linke bis linksextreme) Inhalte würden selten an ihren Argumenten scheitern, „sondern daran, dass sie zu spät oder zu leise sind“. Weiter heißt es: „Indem wir die Grenzen des Sag-, Denk- und Machbaren neu verschieben, machen wir progressive Ideen wieder zum gesellschaftlichen Mainstream. Wir gewinnen Diskursmacht zurück, indem wir Themen setzen, greifbar machen und so erzählen, dass sie Menschen wirklich berühren – damit Zukunft nicht erklärt, sondern entschieden wird“. Seltener wurde der Kampf um Worte und die Umdeutung von Begriffen so deutlich als linke Machtstrategie eingestanden wie hier. Abgesehen davon, dass das, was dieser antidemokratische linke Spinnerhaufen als „progressiv“ versteht, praktisch null Argumente, sondern nur Panikszenarien und Propaganda aufzubieten hat, waren die entsprechenden Positionen dies auch noch nie gesellschaftlicher Mainstream, sondern ist der Gesellschaft durch eben solche Akteure wie Goodforces aufgezwungen worden.

Das Ziel: Politik zum maximalen Schaden der Bürger

Während laut Grundgesetz die politische Willensbildung von Volk ausgehen soll, das seine konkreten Anliegen und Sorgen über seine gewählten Abgeordneten dann in politische Entscheidungen Umsätzen lässt, werden heute künstliche Probleme, die überhaupt nicht die der Bürger sind, über Polit-Lobbyisten, Influencer und Agendasetter eben dieses NGO-Komplexes direkt in die Parteien getragen, dort umgesetzt und dem verdutzten Volk von oben vorgesetzt, das sie dann dank der normativen Kraft des Faktischen resigniert hinnimmt. Nur so war es möglich, dass die Politik gerade in Deutschland sich heute fast ausschließlich mit Zielen und Schwerpunktthemen befasst, die nicht nur mit klassischen, originären Staatsaufgaben rein gar nichts zu tun haben, sondern die auch eklatanten die Interesse der eigenen Bevölkerung verletzen: Eine ohne Not über das Land gebrachte zerstörerische Massenmigration; eine ideologiegetriebene “Energiewende“; eine linke Umerziehung durch die Regenbogen- und Vielfaltsdoktrin – und natürlich eine Totalüberwachung, mit der die Gegner und Kritiker dieser Entwicklung zunehmend kaltgestellt werden sollen. Die geistigen Urheber dieser freiheitszersetzenden Agenda sind in den Elfenbeintürmen akademischer Eliten, in den staatsfinanziertem Denkfabriken und bei den ideologisch selbstgleichgeschalteten Medien zu finden.

Dass man – wie Goodforces ganz unumwunden bekennt – die Zukunft nicht erklären, geschweige denn in einem Wettstreit der Ideen demokratisch ergebnisoffen diskutieren lassen will, sondern gleich “entscheiden” will, spricht ebenfalls Bände: Es bedeutet nichts anderes, als dass unabänderliche Tatsachen geschaffen werden soll und man gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, noch viel erklären zu müssen. Zur sinistren Arbeit von Goodforces gehörte die Kampagne „Taktisch Wählen“, eine „zivilgesellschaftliche Initiative, die – getragen von zahlreichen Ehrenamtlichen – eine Alleinregierung der AfD in Sachsen-Anhalt verhindern“ wollte. Dafür stellte man Infrastruktur zur Verfügung und unterstützte „bestmöglich – so wie bei anderen Projekten, die zu unserer Mission passen“.

Inzestuöse Selbstbefruchtung des linken Lagers

Über ihre Auftraggeber und Hintermänner hüllt die Agentur sich natürlich in Schweigen; gegenüber dem „Spiegel“ wurde aber immer bestätigt, was sie bislang auf dem Kerbholz hat: Für die rheinland-pfälzischen Grünen entwickelte sie eine Wahlkampfkampagne zur Landtagswahl im März dieses Jahres; für die Gewerkschaft IG Metall verfasste sie eine Analyse; für “LobbyControl” wurde eine neue Social-Media-Strategie entworfen, und die linksextreme Agitationsplattform “HateAid” unterstützte sie bei der Moderation von Onlinekommentaren. Es ist die übliche inzestuöse gegenseitige Selbstbefruchtung des linken vorpolitischen Lagers mit direkten Verbindungen zu SPD, Grünen und Linken. Die drei Parteien teilten auf Anfrage zwar mit, dass sie die Kampagnen von Goodforces zwar grundsätzlich begrüßen, diese aber weder beauftragt noch inhaltlich abgesprochen seien. Die Grünen betonten, die Agentur lege ihre Ziele und Inhalte völlig eigenständig fest.

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Dies deutet also auf dasselbe Modell hin, das auch die ultralinke Kampagnenorganisation „Campact“ betreibt (auch wenn “Campact“ selbst keine Steuergelder einnimmt): durchschaubare Propaganda für linke Parteien, ohne sich formal von diesen beauftragen zu lassen. Auf diese Weise wurden SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern Hunderttausende Euro zugeschanzt, ohne dass dies offiziell als Parteispenden gelten würde. Diese real demokratiegefährdeten Machenschaften sind Teil eines gigantischen linken Molochs, der das ganze Land überzieht und der Wahlen massiv beeinflusst. Zwar räumt selbst der „Spiegel“ ein, dass es derart „utopisch“ scheine, dass SPD, Grüne und Linke nach der nächsten Bundestagswahl die Regierung stellen; doch die CDU zerlegt sich dermaßen schnell und rauscht in den Umfragen überall so tief nach unten, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass die – bislang eigentlich eindeutige – rechte Mehrheit im Land gefährdet ist und womöglich selbst dann nicht mehr zum Tragen käme, sollte die irrwitzige Brandmauer endlich aufgegeben werden. Wenn dies passiert und die Alternative wirklich nur noch lautet “AfD gegen alle anderen“, dann könnte leider durchaus die Stunde für solche gemeingefährlichen Organisationen wie Goodforces kommen und das unmöglich Geglaubte doch noch schreckliche Wirklichkeit werden – eine rotrotgrüne Regierung im Bund.