Unsere gelenkte Demokratie: Bad Salzuflener AfD-Vizebürgermeisterin von Kartellparteien abgesetzt

Was genau wird Putin in Russland nochmal vorgeworfen? Missbrauch und Aushöhlung einer Demokratie, die nur Fassade sei? Die selbsternannten “Unsere Demokratie”-Retter des abgewirtschafteten Parteienkartells verhalten sich kein Deut besser und zeigen, dass eben alles nur eine Frage des Standpunkts ist – denn wer Methoden der Demokratiefeinde anwendet, ist selbst ein Demokratiefeind. In Bad Salzuflen sind sie nun wenige Monate nach dem Ausschluss des Ludwigshafener Oberbürgermeisterkandidaten von der Wahl noch einen Schritt weitergegangen – und haben erneut vor asller Welt demonstriert, wie degeneriert parlamentarische und rechtstaatliche Kultur und Anstand mittlerweile sind: Diesmal wurde gleich eine bereits gewählte Bürgermeisterin abgesetzt. Formal natürlich genau so korrekt, wie es einst Walter Ulbricht vorgab: Es muss demokratisch aussehen, aber…

Schauplatz dieses gruseligen Schauspiels war diesmal nordrhein-westfälische Stadt Bad Salzuflen, wo der Stadtrat die AfD-Vizebürgermeisterin Sabine Reinknecht wieder abgewählt hat – nach nur zwei Wochen im Amt. 57 Ratsmitglieder stimmten für ihre Abwahl. Am 5. November hatte sie noch 16 Stimmen erhalten – obwohl die AfD im Rat nur über 13 Stimmen verfügt. Insofern kam ihre Wahl völlig unerwartet, zumal sie auch noch ausgerechnet eine Grünen-Kandidatin ausstach. Woher die drei zusätzlichen Stimmen kamen, ist unbekannt. So viel Demokratie wollte man in dem beschaulichen Kurort aber offensichtlich nicht akzeptieren. Ein klarer Fall von Handlungsbedarf im Merkel’schen Sinne: Die Wahl musste rückgängig gemacht werden, ganz so wie vor fünf Jahren die rechtsgültige Wahl Thomas Kemmerichs im Thüringer Landtag.

Kaltstellung und Teilhabeverhinderung

Für eine Abwahl ist laut Gemeindeordnung kein Grund erforderlich – und den gab es auch nicht, außer natürlich, dass Reinknecht der AfD angehört. Vorgeschoben wurden angeblich “faschistische” Facebook-Posts Reinknechts, bei denen es um völlig legitime, in keiner Weise justiziable Beiträge handelte, die Beispiele für illegale Migration und Asylmissbrauch zum Gegenstand hatten. Der entsprechende Antrag kam von der üblichen Allparteien-Einheitsfront aus CDU, SPD, Grünen, USD, Linken und FDP vulgo SED 2.0. Reinknecht erklärte gegenüber „Welt TV“ „Ich bin demokratisch und mit Mehrheiten gewählt worden, und dass nun eine kleine Partei mit nur vier Sitzen ankommt und mich einfach wieder abwählen will, ist wirklich ein Skandal“, erklärte. Sie betonte, dass sie viel Solidarität erhalte. Fremde Leute würden sie anrufen und ihr sagen: „Ich bin kein AfD-Wähler, aber das, was mit Ihnen gemacht wird, ist ein absoluter Skandal.“ Der Nachrichtagentur dpa sagte sie, die Demokratie sei „heute zu Grabe getragen“ worden. Man habe gegen den Wählerwillen verstoßen, nur weil die AfD keinen stellvertretenden Bürgermeister stellen darf.

Und so klappt die Kaltstellung und Teilhabeverhinderung der größten Partei Deutschlands auch ganz ohne Verbot wie am Schnürchen: Entweder lässt man AfD-Kandidaten gar nicht erst antreten, indem man sich beim politisch weisungsgebundenen Verfassungsschutz irgendwelche realsatirischen Witz-Gutachten bestellt, die ihnen unter hanebüchenen Vorwänden angebliche Verfassungswidrigkeit unterstellt – oder man wählt sie einfach wieder ab, indem man legitime Wahlen kurzerhand rückabwickelt.

Grenzenlose Machtanmaßung der Altparteien

Nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen waren in mehreren Städten stellvertretende Bürgermeister der AfD ins Amt gekommen, und immer geschah dies bezeichnenderweisen durch Stimmen aus anderen Parteien. Da die Abstimmungen geheim sind, weiß man jedoch nicht genau woher. Dies fuchst die ihren Machtverlust erlebende Konkurrenz natürlich tierisch – doch bislang ging man nicht so weit wie in Bad Salzulfen. Reinknecht ist nun die erste AfD-Politikerin, die als Vize-Bürgermeisterin wieder abgewählt wurde.

Es wird wohl nicht bei diesem einen Fall bleiben. Es sind ganz ungeheuerliche Vorgänge, die in diesem Land mittlerweile an der Tagesordnung sind. Der Wählerwille nach einer Mitte-Rechts-Politik wird nicht nur systematisch ignoriert, indem man immer linkere Koalitionen bildet und sabotiert, indem man AfD-Politikern im Stile einer Bananenrepublik die Kandidatur bei Wahlen verweigert, sondern auch noch rückgängig gemacht, wenn unerwünschte Personen gewählt wurden. Die Machtanmaßung der Altparteien ist grenzenlos. Das einzig Gute daran ist, dass immer mehr Menschen dadurch endlich die Augen aufgehen, in welcher Demokratie-Simulation sie leben.