Unsere Superdemokraten: Keine einzige Kartellpartei ist zur Verurteilung des linksterroristischen Anschlags auf Fahrzeug von AfD-Politiker Baumann bereit

Die Reaktionen auf den Anschlag auf den Wagen des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann zeigen wieder einmal die völlige moralische Verkommenheit der selbsternannten Musterdemokraten. Zu einer offiziellen und geschlossenen Verurteilung dieser terroristischen Gewalt, wie er in einer Demokratie üblich sein sollte, ließ sich nämlich keine der Kartellparteien herab. Lediglich einzelne Personen – wie der ehemalige Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour, der Grünen-Bundestagsabgeordnete Till Steffen und der CDU-Politiker Andreas Mattfeldt – verurteilten auf X, wenn auch reichlich abstrakt, Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Laut Baumann gab es in der nichtöffentlichen Runde der parlamentarischen Geschäftsführer im Bundestag am Dienstagvormittag zudem einzelne „förmliche Bekundungen der Anteilnahme“ von Union, SPD und Grünen, bezeichnenderweise aber nicht aber von den Linken.

Am Montag war in Hamburg ein Brandanschlag auf Baumanns BMW verübt worden. Auf der linksextremen Internetseite “Indymedia” wurde anschließend ein Bekennerschreiben – einschließlich einer Morddrohung gegen Baumann, der das “Schicksal Charlie Kirks” teilen sollte, veröffentlicht. Es ist nur das jüngste Beispiel des Dauerterrors, mit dem die Antifa Baumann überzieht. Es sei bereits das fünfte Mal, dass ein Auto vor meinem Haus angezündet wurde, berichtete er. Vor einem Jahr sei bereits das Auto seines Mieters vor dem Haus explodiert – mit dem Ziel, dass Baumann die Wohnung nicht weiter vermieten könne. Zuvor hätte die Antifa zu Drohungszwecken gezielt die Mietverhältnisse herausgefunden recherchiert – mit dem gewünschten Resultat, dass die Wohnung nun leer stehe und auch die Nachbarn in Angst leben müssten. Die Skrupellosigkeit der Täter – Verbündete und Geistesverwandte des von diesem Staat mit hunderten Millionen Euro jährlich geförderten linksextremen Milieus – zeigt sich außerdem auch daran, dass sie nicht einmal Rücksicht darauf nehmen, dass sich nur 150 Meter entfernt von Baumanns Domizil eine Grundschule befindet und etliche verstörte Kinder auf dem Schulweg am Anschlagsort vorbeigehen mussten.

Linker Dauerterror

Neben zwei weiteren Autos wurde auch das Fahrzeug von Baumanns Frau bei dem Anschlag am Montag zerstört. Diese erklärte: „Ich habe einfach Angst – und erhalte keinen Polizeischutz.“ In der Vergangenheit habe es bereits Angriffe mit Nebelbomben, Farbbeuteln und Eiern auf das Haus gegeben. Polizeischutz bekomme Baumann immer nur in den Wochen nach einem Anschlag. Anschließend zögen sich die Beamten wieder zurück, und die Antifa wisse das. Er fühle sich „ungeschützt, trotz des tapferen Willens der Polizisten“, so Baumann. Von der Staatsanwaltschaft fordert er mehr Verfolgungsdruck gegen die Antifa. Deren politisch-geistiges Zentrum, die „Rote Flora“, befinde sich in seinem Wahlkreis Altona. Der dortigen Verwaltung wirft er vor, die hier aktiv werdenden Gruppen finanziell zu unterstützen. Zudem würde die AfD durch linke NGOs und andere Parteien gezielt dämonisiert und entmenschlicht. Unterkriegen lassen werde er sich, so Baumann, aber nicht. Zwar denke er gelegentlich über einen Rückzug aus der Politik nach, allerdings immer nur kurzfristig. „Danach motiviert es mich, jetzt erst recht weiterzumachen.“

Man kann inzwischen allen Oppositionellen, die diesem permanenten und politisch geschürten linken Dauerterror ausgesetzt sind, nur wünschen, dass sie ihre Courage nicht eines Tages mit dem Leben bezahlen müssen. Dass die übrigen Parteien diese Zustände nicht nur dulden, sondern erst ermöglicht haben und daher noch nicht einmal eine einhellige Verurteilung zustande bringen, sagt alles über ihre charakterliche und moralische Verwahrlosung.– und spricht Bände über die Zustände in diesem Land.