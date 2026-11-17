Das US-Außenministerium warnt seine Bürger ausdrücklich vor möglichen Terroranschlägen auf europäischen Weihnachtsmärkten, auch und gerade in Deutschland. Der sichtbare Zusammenhang zwischen der Warnung und der realen Bedrohungslage ist eindeutig: Wo der Duft von Glühwein, Bratwürsten und Lebkuchen an unsere Kindheit erinnert, stehen heute Betonsperren (alias Merkelpoller) und bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren. Die Weihnachtsromantik bekam seit “Wir schaffen das”, Willkommenskultur und dem Staatsmantra der multikulturellen Vielfalt einen bitteren Beigeschmack.

Am 16. November veröffentlichte die US-Botschaft in Berlin eine Sicherheitswarnung, die außer Deutschland für ganz Europa gilt: Terroristen, darunter Einzeltäter, könnten aufgrund des jahreszeitlich bedingt überproportional hohen Reiseverkehrs leicht bei öffentlichen Menschenzusammenballungen zuschlagen – an Verkehrsknotenpunkten, auf Weihnachtsmärkten und christlichen Festen. Als mögliche Ziele nennt das von Marco Rubio geführte Außenministerium explizit Märkte, Bahnhöfe, Einkaufszentren und Kirchen. Die amerikanischen Bürger sollten bei Weihnachtsveranstaltungen daher besonders wachsam sein und sich möglichst unauffällig verhalten.

Vom Weihnachtszauber zum Sicherheitskonzept

Ein konkreter Anschlagsplan wird zwar nicht genannt; dennoch ist es bemerkenswert, dass Washington seine Bürger vor Gefahren beim Besuch europäischer Weihnachtsmärkte warnt. Diese sind weit mehr als bloße Verkaufsstände: Sie gehören zu unserer Kultur, stärken das Gemeinschaftsgefühl und erinnern an die geweihte Nacht. Niemand möchte sie missen. Doch ausgerechnet diese Orte der Besinnlichkeit müssen heute aufwendig geschützt werden. Der süße Klang der Glöckchen wird immer häufiger vom Polizei- und Rettungsdienstsirenen übertönt. Wo sich früher die Menschen unbeschwert zwischen Lebkuchenbuden und Glühweinständen drängten, stehen heute tonnenschwere Betonpoller. Das Christkind kommt hoffentlich zu Fuß; mit dem Schlitten dürfte es an der Zufahrtssperre scheitern.

Die blutige Erinnerung an die “Mutti aller Weihnachtsmarktanschläge“ ist noch allgegenwärtig: Zum zehnten Mal jährt sich im nächsten Monat der Terroranschlag Anis Amris auf dem Berliner Breitscheidplatz mit insgesamt 15 Toten. Vorletztes Jahr traf es Magdeburg 2024: Zwei Weihnachtsmärkte, zwei Anschläge, zahlreiche Tote und Verletzte. Die Täter hatten die bekannten Motive. Gemeinsam ist den Verbrechen, dass Menschen beim friedlichen Feiern zu Opfern wurden. Die Folgen reichen weit über die Tatorte hinaus. Sicherheitspersonal, Absperrungen und Kontrollen kosten Geld. Manche Veranstalter können sich diesen Aufwand kaum noch leisten. Deshalb sehen sich immer Menschen die Weihnachtsmärkte allenfalls noch im Fernsehen an.

Glühwein für 6 Euro

Die Kosten dieser zusätzlichen Sicherheit, der Preis des “bunten Zusammenlebens“, müssen die tragen, die zu den Hauptleidtragenden dieser vorsätzlich destabilisierten Sicherheitslage werden: Schausteller und Besucher. Die Kosten für die Sicherheit werden auf die ohnehin schon happigen Preise obendrauf addiert. Der Glühwein im Glas ist dabei noch das Billigste; der Händler muss die Nebenkosten für erhöhte Standmiete und fürs Sicherheitskonzept aufschlagen, um nicht draufzuzahlen. Wer sechs Euro für seinen Glühwein bezahlt, finanziert damit die Wachdienste – die sinnigerweise immer öfter ebenfalls von schwarzbärtigen Männern gestellt werden und bezeichnenderweise demselben Kulturkreis entstammen wie die Haupttätergruppe.

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Früher war der Weihnachtsmarkt ein Ort der Vorfreude. Heute muss er zugleich eine Festung sein. Das ist der eigentliche Verlust: Die Gewalt hat nicht nur Menschenleben zerstört, sondern vor allem die Art für immer verändert, wie wir miteinander feiern. Das „beste Deutschland, das wir je hatten“, hat nichts mehr mit der einstigen ungetrübten Lebensfreude und Freiheit von einst zu tun. Und wir verdanken es denen, die in gepanzerten Limousinen kutschiert und von vier Leibwächtern rund um die Uhr bewacht werden – bewacht vor dem bösen Volk. Wir lassen die Wölfe laufen und sperren die Schafe ein, die sich über diese Zustände aufregen. So wie man es gewohnt ist. Aber was soll’s. Wir schaffen das!