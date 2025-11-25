Unseren täglichen Krieg gib uns heute ..

Gott ist unfehlbar, so heißt es wohl fach- und parteiübergreifend, und während der ersten 73 Jahre meiner erbärmlichen irdischen Existenz lag mir nichts ferner, als dieses seit nahezu 2000 Jahren bestehende eherne Postulat auch nur im Geringsten in Zweifel zu ziehen. Denn die verschiedenen, unbekannten Autoren der biblischen Schöpfungsgeschichten waren schließlich keine dahergelaufenen Niemande (auch wenn wir nicht wissen, wer sie waren), und wenn schon so viel Gutes darin über einen selber steht, dann erübrigt sich tunlichst jedes weitere Nachforschen. Ich für meinen Teil jedenfalls war immer sehr davon angetan von dem, was im Alten Testament über die menschliche Gattung im Allgemeinen und damit auch über mich im Besonderen steht. So heißt es in der Genesis: “Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild von uns, die uns ähnlich seien, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere, die auf Erden kriechen… Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut.” Also bitte, da haben Sie es schriftlich!

Die Frage zu stellen, was Gott dazu bewogen hat, dem ersten seiner menschlichen Geschöpfe, Adam mit Vor- und Familiennamen (der, wenn man den neuesten wissenschaftlichen Arbeiten trauen darf, über Jahrtausende friedlich durch den Garten Eden flanierte), ein zweites Geschöpf, Eva mit Vornamen, zur Seite zu geben, verbietet sich aus Ehrfurcht vor dem Allerhöchsten. Aber damit begannen bekanntlich auch alle Schwierigkeiten, die uns letztlich zu Heidi Reichinnek – nach ihrer gehörschädigenden Rhetorik auch bekannt als “sachsen-anhaltinische Kreissäge“ – führten, jener von einer Mehrheit der Berliner Wähler akzeptierten neuen Heilsgestalt.

Der Beginn des Siegeszug des Krieges

Um jedenfalls eine lange Geschichte noch länger zu machen: Also fanden die zahlreichen Nachfahren des paradiesischen Urpaares heraus, dass da, wo sie waren, keine anderen sein konnten. Damit begann die Geburtsstunde – ja, man darf füglich anmerken: der Siegeszug – des Krieges. Denn so sprach der Herr zu Josua angesichts der den Eroberern im Wege stehenden Stadt Jericho: “Ich gebe die Stadt, ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt.” Und weiter weiß der Chronist zu berichten: „Die Israeliten stürmten die Stadt von allen Seiten und eroberten sie. Mit ihren Schwertern vernichteten sie alles Leben darin: Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und Esel.“ Und so wurde der Wille des Herrn erfüllt. So ging das schlappe tausend oder mehr Jahre fröhlich weiter, bis (und es ziemt sich nicht, nach den Gründen des Allerhöchsten zu fragen!) ein jüdischer Prophet aus einem galiläischen Marktflecken Nazareth völlig unpassenderweise das genaue Gegenteil der bisher gültigen Maxime propagierte: Wenn Dich einer auf die eine Backe schlägt, so halte ihm die andere hin! Und: Du sollst deine Feinde lieben! Oder (der heutigen insgeheimen Offenbarung des Fritze Merz und seines Chefideologen Kiesewetter diametral entgegengesetzt): Selig sind die Friedensstifter! Wir alle wissen ja, wohin dieser Pazifismus schließlich führte.

Nun lachen Sie nicht, liebe Zuhörer, und halten Sie das Ganze bitte nicht für reine Satire! Im 2. Jahrhundert fand sich tatsächlich eine sehr einflußreiche frühchristliche Strömung, allesamt Anhänger eines gewissen Marcion, der angesichts dieser nicht gänzlich von der Hand zu weisenden Widersprüche innerhalb der Schrift eine Lehre vom bösen Gott des Alten und dem guten Gott des Neuen Testaments propagierte. Oobwohl sie unter den Christen nicht ohne Grund zeitweise über sehr viele Anhänger verfügte und weit verbreitet war, hat sich diese Lehre des Marcion offiziell nicht durchgesetzt, weil andere Kirchenobere – allen voran Athanasius aus Alexandria, im 4. Jahrhundert dortiger Bischof, besser wußten, was sich der Allmächtige sich bei der ganzen Sache mit der Schöpfung wohl gedacht haben mochte. In der Folge schafften es die Schriften des Marcion also nie bis ins sogenannte Neue Testament.

Jeglichen schlechten Gewissens enthoben

Der Herr schlage mich mit seinem Zorn… aber irgendwie kommt es mir manchmal so vor (und wäre es nicht Blasphemie, wähnte ich mich zuweilen sogar sicher!), dass der Allmächtige sein Geschöpf Marcion nicht ganz ohne Absicht den sogenannten Rechtgläubigen auf den Hals geschickt hatte. Denn auf diese Weise würden die Nachkommen des paradiesischen Traumpaares, bei deren Schöpfung möglicherweise doch irgendetwas schiefgelaufen sein könnte, jeglichen schlechten Gewissens enthoben, wenn sie wieder einmal mit Schwerter, Messern, Drohnen und Gleitbomben aufeinander losgingen; er selber wäre dann aus dem Schneider. Was Josua im Auftrag des Allmächtigen in Jericho veranstaltete und, wie die aus der ägyptischen Knechtschaft ohne gültige Aufenthaltspapiere nach Kanaan eingereisten Israeliten die dortigen Philister, Ammoniter, Moabiter, Edomiter und Aramäer von ihrer Parole “Wir schaffen das“ unter Zuhilfenahme geeigneter Werkzeugs überzeugten: Daran kann eigentlich, theologisch gesehen, nichts Schlechtes gewesen sein.

Und wenn dann jemand auf der anderen Seite 2000 Jahre später meint, der Lehre eines jüdischen Propheten aus Nazareth das Wort reden zu müssen, unbedingt auch seine Feinde zu lieben und ihnen auch noch die andere Backe hinzuhalten, wenn derjenige also unbedingt der irrigen Meinung anhinge, Frieden sei besser als Krieg und eineinhalb Millionen Tote in der Ukraine seien nun wahrlich genug, um das Ego der politischen Elite zu befriedigen: Dann kann er das ja gerne am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr in der Kirche abmachen. Am Montag kann er dann wieder Panzer schicken, Krieg predigen und Frieden verhindern.

Ich war zu lange Arzt…

Bitte verzeihen Sie mir, liebe Zuhörer, wenn ich Sie mit diesen Ausführungen etwas aus dem gewohnten Tritt gebracht habe. Ich gebe zu: Ich bin verwirrt. Vielleicht habe ich in der letzten Zeit zu viel gelesen von christlich-demokratischer und christlich-sozialer Ethik, von Militärbischöfen, von Alena Buyx, Roderich Kiesewetter, Georg Bätzing und Markus Söder und allen übrigen, die genau wissen, was gut und was böse ist, welcher Krieg ethisch gerechtfertigt, welcher dem Allmächtigen gut und welcher einem selber nützlich ist. Außerdem – auch das sei zu meiner Entschuldigung angeführt – bin ich immer noch nicht von dem Trauma der letzten Epistel des Frank Walter Steinmeier genesen. Deshalb darf ich doch wohl auf Ihre Nachsicht zählen? So hoffe ich jedenfalls.

Vielleicht war ich aber auch in meinem Leben zu lange als Arzt tätig gewesen. Denn wie viele Menschen jeglicher Herkunft und Bildung ziehen in diesem Beruf im Laufe ihres ärztlichen Wirkens an Ihnen vorüber, die denken, wenn sie links oben drücken und es ihnen dann rechts unten weh tut, ihr letztes Stündlein habe geschlagen? Wie viele Menschen ziehen in diesem Beruf an Ihnen vorüber, die sich von einer ehemaligen FDJ-Sekretärin, einem Bankkaufmann und einem stotternden Medizinprofessor derart in Todesangst versetzen ließen, dass sie ihre Kinder, ihre wirtschaftliche Existenz, ihre Bildung und ihren Verstand vergaßen, um sich wider besseres Wissen den sinnlosesten Maßnahmen zu unterwerfen, sich mit den ungeprüftesten Medikamenten behandeln lassen, auf Befehl die dümmsten Sprüche nachplärrten und dann auch noch nach Enthüllung sämtlich Lügen davon partout nichts mehr wissen wollten? Denn schließlich haben sie ja überlebt – nur andere sind gestorben, haben lebenslange Schäden davongetragen, wurden wirtschaftlich ruiniert, zu Unrecht von gewissenlosen Juristen in Einzelhaft gesperrt oder mussten in Fußfesseln einer Bochumer Landrichterin gestehen, andere vor Schaden bewahrt zu haben…

Zu Ruhm und Ehre heimischer Tausendsassas

Sie, liebe Zuhörer, werden das nicht gerne hören. Aber als Arzt, der nichts mehr zu verlieren hat, sage ich es Ihnen trotzdem: In allerletzter Konsequenz tun all diese Menschen das aus einem einzigen Grunde – weil sie nämlich Angst haben vor dem Tod. Aus Angst vor ihrem, ihrem eigenen Tod. Uns ist nichts zu teuer, nichts zu mühsam, nichts wichtiger, als selbst möglichst lange zu leben. Die anderen? Ja, die sind etwas anderes. Die werden übrigens ab dem kommenden Jahr auch wieder gemustert, besichtigt, gewogen und gemessen, ob sie dafür taugen, gemäß Losentscheid vielleicht in einen frühen Tod für unsere Freiheit und unsere Demokratie geschickt zu werden – auf einem Schlachtfeld, das Friedrich Merz, Boris Pistorius, Franziska Brantner und andere zutiefst Friedliebende für sie ausgesucht haben.

Im Kampf gegen einen Gegner, der ihnen nie einen Krieg erklärt hat, für eine ausländische Mafia, die sich mit dem sauer verdienten Geld deutscher Steuerzahler goldene WC-Schüsseln, Wasserhähne und verschwenderisch teures Kriegsspielzeug kauft, zu Ruhm und Ehre heimischer politischer Tausendsassas und Emporkömmlingen, die sich nach dem Willen der Grünen-Vorsitzenden im klimatisierten Prominentenbunker nach allen Regeln ärztlicher Kunst umsorgen lassen, während die Jungen sterben und die Alten für Tausend Frontschweine kochen und Drohnen programmieren. Die derzeitige sogenannte “politische Elite” braucht den Krieg wie der Wal die Luft zum Atmen – nicht, um den Feind zu besiegen, sondern um ihr Feindbild zu retten. Denn ohne letzteres würde man sie an ihrer Unfähigkeit messen, ihr eigenes Land wieder in Ordnung zu bringen – womit sie binnen kürzester Zeit wieder dem normalen Arbeitsmarkt überantwortet würden, der sie flugs als nicht vermittelbar zurückwiese. Das sind, Gott bewahre, keine Ungläubigen! Kein Zweifel: Auch sie haben ihren Glauben. Und sie leben, wie ihr nachfolgendes Glaubensbekenntnis eindrucksvoll belegt, aus ihm und in ihm und von ihm:

Gib uns unseren täglichen Krieg

Und führe uns nicht in Verhandlungen

Sondern erlöse uns von dem Frieden …