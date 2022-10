Unsinniger Alarmismus: Max-Planck-Institut attackiert Potsdamer Klimaforscher

Inzwischen wird der Alarmismus mancher Klimawissenschaftler sogar der eigenen Zunft zu bunt: Der Klimaforscher und Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie, Bjorn Stevens, hat in der „Zeit“ kritische Äußerungen über das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) getätigt – das bekannt ist für die Verbreitung besonders apokalyptischer Klimaszenarien -, in denen seine dortigen Wissenschaftskollegen sehr schlecht wegkommen. Diese hatten unter anderem vor dem Verschwinden aller Wolken durch die Erderwärmung gewarnt. „Das ist Unsinn“, zitiert die „Zeit“ Stevens, der selbst schwerpunktmäßig Wolkenforschung betreibt. Das postulierte Szenario sei falsch: „Es basiert auf einer aus dem Zusammenhang gerissenen Arbeit unseres Instituts und auf einem zweiten Paper, das zahlreiche Mängel hat.“ Das dramatische Verhalten des Klimas in dieser Simulation beruhe auf einer „groben Vereinfachung der Wolken, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun habe”. Er könne es nur „bewundern”, wie die Potsdamer Forscher „die Fachliteratur nach den alarmierendsten Geschichten durchforsten.“

Die „Oldenburger Zeitung” schreibt über Stevens harsche Kritik des Weiteren: „Generell glaubt der Wolkenforscher: ‚Wenn man genau hinschaut, halten die alarmierendsten Geschichten einer wissenschaftlichen Überprüfung oft nicht stand.‘ Dies gilt in Stevens Augen auch für Kipppunkt-Prognosen zum Abschmelzen des Antarktis-Eises, zum Kollaps des Golfstroms und zur Versteppung des Amazonas-Regenwalds.”

Von wegen „wissenschaftlicher Konsens”

Für ihn markierten „Kipppunkte” eine sich beschleunigende Veränderung, die man nicht mehr rückgängig machen könne. Daran habe er hier aber erhebliche Zweifel. Denn „…die Tipping-Points, die mein Kollege Hans Joachim Schellnhuber und andere am PIK hervorheben… (basieren) auf ihrer privaten, viel schwächeren Definition. Da werden Tipping-Points umgedeutet, sodass auch weniger abrupte oder sogar umkehrbare Klimaveränderungen darunterfallen. Mit dieser Neudefinition finden sie Kipppunkte überall. Dann ist Daueralarm”, so der Institutsleiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stevens kein Blatt vor den Mund nimmt und die politisch-medial betriebene Klimahysterie differenziert betrachtete. So fiel er in der Vergangenheit durch wohltuend realistische Einschätzungen wie diese hier auf: „Unsere Computer sagen nicht einmal mit Sicherheit voraus, ob die Gletscher in den Alpen zu- oder abnehmen werden.“ Weder die „Kipppunkttheorie” noch die dramatischen Modelle der Zukunft: Nichts davon ist auch nur halbwegs wasserdicht bewiesen oder unumstößlich in Stein gemeißelt.

Der Dissens der Institute zeigt einmal mehr: Dass sich 120 Prozent der Wissenschaftler bezüglich der drohenden Apokalypse einig seien, ist eine dreiste Lüge. Wir als Bürhger sollten uns fragen, wer solche Lügen aus welchem Grund propagiert.