Unter Arschlöchern und anderen einzig wahren Demokraten

Luschtig, wie der Badenser sagt: Der unheilige Heuchel-Chor des deutschen Bundestages will untereinander lieb sein. Aber nur unter Partnern. Im Bündnis. Ganz besonders lieb und gemeinsam – gegen räääächts! Alle Parteien wollen stillhalten im Wahlkampf. Also, alle sind doch nicht dabei. Nur diejenigen, die sich selbst zu Inhabern der Bundesbude erklärt haben, also diejenigen, die schon etwas länger dort sind und die Anderen – extrem diskriminierend – für unerwünscht halten und gegenüber diesen ihre politische Apartheid betreiben. Sie haben ihre Grenze im Deutschen Bundestag geschlossen, eine medial bewachte Brandmauer aus Resten der altbewährten DDR-Mauer gebaut. Diese Mauer passt zu den selbsternannten Alleininhabern des alterwürdigen Bundestages inhaltlich ganz gut. Ob diese Altparteienmauer vielleicht nach der nächsten Bundestagswahl nur mehr eine jämmerliche Klagemauer sein wird, soll nicht Gegenstand dieser Untersuchung sein (achts pissen Hunde an diese Mauer, harharhar).

Vielmehr soll es hier im Folgenden um Arschloch-Erörterungen der unter sich angeblich einigen Partner gehen, einig gegen räääääächts und deshalb alle lieb. So lieb: “Wir debattieren im Respekt voreinander, verzichten auf persönliche Herabwürdigungen oder Angriffe auf das persönliche oder berufliche Umfeld von Politikerinnen und Politikern”, heißt es da. Die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta deutete dieses bereits auf typisch grüne Lebensart, also frei nach dem Kreuzberg-Neuköllner Hinterhofmotto: “Ein bisschen asozial geht immer.” Die Grünen überziehen Deutschlands unschuldige Bürger, die es wagen an der falschen Stelle über die Grünen zu lachen, zu lästern oder gar berechtigterweise deren Geisteszustand anzweifeln, derzeit mit Beleidigungsklagen. Sie sind also ständig beleidigt, diese grünen Politmimosen und Doppelmoralisten. Da wollte es also wohl auch Piechotta mal wissen – und semmelte Bundeskanzler-Darsteller Olaf Scholz unterirdisch-niveaulos frontal einen rein: Via Podcast kritisierte die Leipziger Bundestagsabgeordnete – inhaltlich natürlich total berechtigt –, dass Zwerg Scholz europapolitisch nunmehr isoliert sei.

Können die überhaupt irgendwas?

Dann brachte sie in diesem Zusammenhang jenes Zitat, das immerhin über Weihnachten die Schlagzeilen würzen sollte : “Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist.” Der herzliche Weihnachtsgruß für den Noch-Regierungspartnerkanzler erschien am 23. Dezember pünktlich zum frohen Fest, und zwar in einer Folge des sonderbaren Podcasts “Ostgrün”, den die noch sonderbarere Piechotta regelmäßig mit einem Parteigenossen abliefert. Piechotta von der superdemokratischen Mimosen-Strafanzeigen-Wahlkampffairness-Partei führte über Olaf, den Unterirdischen noch weiter aus: “Macron lädt in Notre Dame Selenskyj und Trump ein – und Scholz ist nicht mal vor Ort. Das ist schon dramatisch.” Ihr (zutreffender) Punkt: Weder der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch Emanuel Macron geschweige denn Donald Trump scheinen die Witzfigur Scholz noch sonderlich ernst zu nehmen, was keinesfalls verwunderlich ist. Ihr friendly fire gegen den Ampelkanzler beschloss Piechotta – so “n-tv“ – mit der Feststellung, dieser sei ein „unterdurchschnittlich guter Regierungschef, der überproportional viel in Europa kaputtgemacht” habe.

Tja, all das ist zwar irgendwie die Wahrheit, doch es kommt aus dem eigene Lager und wird hier maximal beleidigend unter Partnern vorgetragen, die doch angeblich untereinander lieb sein und geschlossen nur gegen rääääächts Hand in Hand vorgehen wollten. Das klappt also auch wieder nicht. Frage: Kann diese Reste-Ampel eigentlich überhaupt irgendwas? Zwar wurde Piechottas Video zum Pöbel-Podcast noch am gleichen Abend auf der Plattform Youtube auf “privat” gestellt, doch da war die Katze schon aus dem Sack und viral gegangen. Auf X findet sich Zahlreiches an entsprechenden Ausschnitten mit der “umstrittenen” Aussage. Piechotta selbst entschuldigte sich dann vorgestern – übrigens ebenfalls auf dem von ihrer Partei als “Desinformationsplattform” geframten Musk-Portal X/Twitter: “Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, lieber Olaf Scholz, meine Worte haben euch offensichtlich beleidigt, dafür entschuldige ich mich.” Sprach’s, und setzt gleich noch einen drauf: Sie habe Scholz eigentlich nämlich gar nicht beleidigt, sondern nur SPD-interne Aussagen wiedergegeben: “Ich möchte gern noch einmal wie o.g. betonen, dass es nicht meine persönliche Auffassung ist, dass Olaf Scholz so zu bezeichnen ist…. Ich spreche im Podcast aber an der besagten Stelle nur über die Meinung zu Olaf Scholz in der SPD, wie sie SPDlerInnen immer wieder auch uns gegenüber formulieren.” Autsch. Es wird nicht besser. Aber es ist megalustig. Läuft da nicht nur beim grünen Noch-Koalitionspartner, sondern auch in der SPD gerade so eine Art interne Challenge mit dem Titel: “Wer ist hier das größte Arschloch?„? Hach, sind sie nicht süß, unsere lieben Muster- und Alleindemokraten…