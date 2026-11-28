Ursprünglich war die ZDF-Show des gänzlich humorbefreiten, pointenlosen und maximal unlustigen Möchtegern-“Comedian” Florian Schroeder als eine Sendung beworben worden, in der zur Abwechslung auch einmal Linke satirisch aufs Korn genommen werden und Rechte zu Wort kommen sollten. Dass ein linker Hetzer wie Schroeder dies wirklich tun würde, war jedoch der größte Witz von allen. In der ersten der vier geplanten Sendungen hätte „Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt zu Gast sein sollen – wurde aber bezeichnenderweise wieder ausgeladen. An seiner Stelle kam dann bezeichnenderweise ausgerechnet Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und allein das zeigte schon, was von Ankündigungen des ZDF zu halten war.

Am Donnerstag fand nun die – hoffentlich nicht nur vorläufig – letzte Ausgabe dieses peinlichen Formats statt. Diesmal war mit dem Journalisten Ulf Poschardt tatsächlich einmal ein Nicht-Linker zu Gast.

Doch statt mit dem Journalisten ein seriöses Gespräch zu führen, arbeitete der unerträgliche Schroeder sich wie immer auf plumpste Art und Weise an Poschardts Positionen ab und gab ihn dem Gelächter der systemkonformen Studioclaque preis (im gefälligen Mitläuferpublikum saßen unter anderem der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Ulrich Schneider und der linke Influencer Simon David Dreßle). Vor allem pinkelte Schroeder Poschardt fortwährend damit ans Bein, dass dieser kürzlich in einem „Welt“-Kommentar völlig korrekt festgestellt hatte, die Linke betreibe einen Bevölkerungsaustausch, um sich durch die Massenmigration ein neues Wahlvolk zu importieren. „Das ist ein ganz klares rechtsradikales Narrativ, der große Bevölkerungsaustausch“, flüchte sich Schroeder in die übliche Phraseologie, mit der Linke das Offensichtliche und jedermann Bewusste in Zweifel ziehen und verleugnen.

In der präpotenten Bubble

Poschardt verwies mit etwas zu aufgesetztem Ennui in der Stimme auf die linke dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die klargestellt hatte: „Ich möchte nicht, dass Dänemark multikulturell wird, und ich möchte nicht, dass wir unsere Bevölkerung austauschen“. Nach Schroeders Logik könne man also sagen, entweder sei die dänische Sozialdemokratin auch rechtsradikal geworden – oder man solle sich einfach die Pläne der Linken in Berlin anschauen, die das Wahlrecht nach fünf Jahren für alle Ausländer vorsehen. Es müsse, so Poschardt, unterschieden werden zwischen einer Veränderung der Wählerschaft und der Theorie eines gezielten Bevölkerungsaustauschs.

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An Schroeders vorgefasster Meinung änderte dies freilich wenig . Poschardt versuchte, Ruhe zu bewahren, war von diesem agitatorischen Spektakel aber verständlicherweise zunehmend abgestoßen. Als er Schroeder und dem Publikum empfahl, seinen Kommentar selbst zu lesen, dessen Text „lupenrein“ sei, fragte Schroeder: „Lupenrein rechts?“ – das alles unter dem frenetischen Applaus seines linken Anhangs im Studio. Auf diesem Nullniveau lief die ganze Sendung. Als Poschardt auf die Frage, wer aus seiner Sicht der größte Unternehmer unserer Zeit sei, Elon Musk vor Peter Thiel nannte, gab es dümmliches Gelächter im Publikum, dass sich bei seiner Begründung, beide seien Visionäre, in Hohn und Unmutsbekundungen steigerte. Mehr muss man über den Geisteszustand des ÖRR-Publikums und der präpotenten Bubble, in der der intellektuelle Tieflieger Schroeder unterwegs ist, nicht wissen. Diese Sendung war derart unterirdisch, dass nur zu hoffen bleibt, dass die ZDF-Intendanz in einem luziden Moment dieses neuerliche Fremdschäm-Format auf Nimmerwiedersehen begräbt. Nachdem es gerade erst dem linksradikalen Agitprop-Zirkus von Jan Böhmermann ein viel zu spätes Ende gemacht hat, wäre dies eigentlich folgerichtig. Schroeder Edenfalls hat die schlimmsten Erwartungen bei weitem übertroffen.