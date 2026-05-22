Unterirdisch und pietätlos: Hendrik Wüst missbraucht Auschwitz-Tote für Social-Media-Selbstinszenierung

Selbstdarstellung gehört zur Politik wie Pilgerreisen zur Schwarzen Madonna oder der Kabarettist Gerhard Polt zu Altötting – oder wie die schwarze Madonna zu den drei Fragezeichen. Bis zu einem gewissen Grad geht eine gewisse (!) Selbstinszenierung auch völlig in Ordnung, denn Politik funktioniert nun mal durch Bilder. Bilder machen Leute, und sie gewinnen und verlieren Wahlen. Problematisch wird es da, wo die Inszenierung zur Pose, zum Selbstzweck und zur Profilneurose verkommt – und wenn dafür, nebenbei bemerkt, der Steuerzahler auch noch bezahlen muss; sei es für horrende Summen die Frisuren von belanglosen Politikern oder für ihr Make-up. Als könnten in Szene gesetzte Fotos und Videos, tonnenweise Schminke und noch so professionelle digitale Bildbearbeitung über himmelschreiende Inkompetenz hinwegtäuschen.

Doch zu alledem gibt es noch eine Steigerung – und die hat nun der linksgrün tickende nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst demonstriert: Er missbrauchte den millionenfachen Massenmord des Holocaust für eine widerwärtige, wenn auch in Hochglanz produzierte “Bunte”-Bildergeschichte, als er jüngst das Konzentrationslager Auschwitz besuchte. Mit staatstragendener Miene blickt der CDU-Politiker da vor dem Höllenlager aufgesetzt betroffen drein, lässt auch noch die Schornsteinschlote abfotografieren und postet sodann auf X: „Auschwitz steht wie kein anderer Ort für das unfassbare Menschheitsverbrechen der Shoah, für millionenfaches Leid, Entmenschlichung & Mord. An diesem Ort zeigt sich das ganze Ausmaß der brutalen Verbrechen des Nationalsozialismus.“ Und weiter: „Erinnerungsorte wie Auschwitz vermitteln Verantwortung für Gegenwart & Zukunft. Deshalb ist es das Ziel der Landesregierung, allen Schülerinnen & Schülern zu ermöglichen, während ihrer Schulzeit ein ehemaliges KZ, eine NS-Gedenkstätte oder einen Erinnerungsort zu besuchen.“

Unsensible und zynische Bilderaktion

Nun kann man sich trefflich darüber streiten, inwiefern ein Besuch im KZ – genauer gesagt: in einem zum Museum umgebauten KZ – einen pädagogischen Wert hat. Ich persönlich finde: nein. Aber darum soll es hier nicht gehen. Worüber man allerdings überhaupt nicht trefflich streiten kann, ist die unsägliche Pietätlosigkeit, den Tod von 1,1 Millionen Toten für eine billig-schmierige PR-Nummer zu missbrauchen, um sodann mit Füllworten wie „Erinnerungsorte vermitteln Verantwortung“ Scheinargumente vorzutragen, warum seine verkorkste Landesregierung Schülern meint, einen Aufenthalt in Auschwitz ermöglichen zu müssen. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Wüst Auschwitz für seine Selbstinszenierung missbrauchte: Bereits im Januar letzten Jahres hatte er übrigens eine ähnlich unsensible und zynische Bilderaktion in den sozialen Medien veranlasst.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – aber für mich ist dieser Freibier-Gratismut ein zutiefst zynisches Phänomen und zeugt von einer Doppelmoral sondergleichen – denn zum den Hass gegen lebende, nicht tote Juden, der von Wüsts geistesverwandten linken politischen Wunschpartnern ebenso wie von Muslimen im Zuge der Masseneinwanderung immer ungenierter ausgelebt wird, kommen dem Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes regelmäßig keine kritischen Worte über die Lippe. Wüst und Konsorten fehlt es an Demut. Ich weiß, ich wiederhole mich; doch Helene Fischer singt ja auch immer das Gleiche: Wenn Hendrik Wüst wirklich etwas an der „Verantwortung für die Zukunft“ gelegen wäre, dann sollte er sich erst mal um den Schutz lebendigen Judentums kümmern. Natürlich wurden in Auschwitz nicht nur Juden ermordet, auch andere Regimegegner und “Feindgruppen”: Dissidenten, Sinti und Roma, Sowjets, Homosexuelle. Doch 90 Prozent der Toten in Auschwitz waren Juden – was das Leid der anderen 10 Prozent keinesfalls schmälern soll.

Auschwitz ist kein Laufsteg

Es fällt auf, dass die sonst so “starke” Stimme dieses Landesvaters fehlt, wenn es beispielsweise um das Eintreten Israels und der USA gegen den Iran geht – ein mörderisches Mullah-Regime, dessen höchstes Ziel es ist, Hitlers Job, die Endlösung, final zu beenden. Diesbezüglich höre ich von der CDU wenig Zustimmung; hier erhält das jüdische Land – die einzig denknotwendige, weil jahrzehntelang bedrohte, vergleichsweise sichere Heimstatt jüdischen Lebens weltweit – wenig bis keine Unterstützung. So sehr Selbstinszenierung zu Politikern gehört, so sehr sollten zumindest auch Anstand, Würde und Pietät Tugenden für der regierenden Apparatschiks in diesem Land sein. Auschwitz ist kein Laufsteg für charismalose Politiker und aalglatte Karrieristen wie Wüst und viele seiner Kollegen. Doch für schmerzbefreite Politiker scheint jedes Mittel recht zu sein, um sich selbst als moralische Saubermänner in Szene zu setzen. Dafür machen sie noch nicht einmal halt vor der Instrumentalisierung industriell abgeschlachteter Menschen.

Wüst und Konsorten merken nichts mehr und spüren nichts mehr. Vielleicht sollte der Ministerpräsident besser eine Pilgerreise nach Altötting machen, seine abhandengekommene, falls jemals überhaupt vorhandene Demut wiederfinden und diese kniend bei einem Ave Maria vor der Schwarzen Madonna zu bezeugen. Gerne auch mit Fotografenteam.