Unternehmen enteignen, Banken verstaatlichen, die Opposition verbieten: Sie lassen alle Masken fallen

Wie sehr die Agenda hin zum Klimasozialismus für den Fall durchschlagen wird, dass linksradikale Transformationagenten und ideologiefeste Funktionsjuristen ans Bundesverfassungsgericht gelangen sollten, wird immer deutlicher, seit sich die kritische Netzöffentlichkeit nun auch verstärkt mit der zweiten SPD-Richterkandidatin Ann-Kathrin Kaufhold, Hochschullehrerin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Ludwig-Maximilan-Universität (LMU) München, beschäftigt und das Gedankengut dieser Person nach und nach an die Öffentlichkeit gelangt. Und dieses ist – vor allem, was den Kaufhold von der SPD zugedachten Part der freiheitsfeindlichen Klima-Planwirtschaft und autoritären Umsetzung des Ökosozialismus betrifft – sogar noch verstörender als die Selbstoffenbarungen von “BroGer” zum Thema Abtreibung.

Infolge des sprunghaft angestiegenen öffentlichen Interesses an Kaufhold ging nun auch ein auf Youtube abrufbarer Vortrag der Kandidatin vom November 2023 viral, in dem sie als Sprecherin der Forschungsgruppe “The Institutional Architecture for a 1.5 °C World” am Center for Advanced Studies der LMU erläutert, wie die Bankenaufsicht genutzt werden könne, um “Klimaziele” durchzusetzen. Sie argumentiert mit technokratisch-zynischer Selbstverständlichkeit, dass Finanzinstitute durch Risikobewertung, Kreditvergabe und Kontrollmechanismen problemlos “gezwungen” werden könnten, klimafreundliche Projekte zu priorisieren. Kaufhold schlägt vor, dass die Bankenaufsicht als Hebel dient, um Unternehmen zu “nachhaltigem Handeln” quasi zu nötigen, indem “klimaschädliche Investitionen” mit “höheren Risikobewertungen sanktioniert” werden. Im Klartext: marktwirtschaftlich innovative Neugründungen und Projekte kriegen nur noch Geld, wenn grüne Politikommissare die Pläne abnicken. Dies solle “den Kapitalfluss in grüne Technologien lenken” und die Finanzwelt “in den Dienst der Klimaziele” stellen. Was es wirklich bedeutet: Reine Planwirtschaft à la DDR, wobei aus der einstigen Zweckbindung an das sozialistische Gemeinwohl des Kollektivs und die “Interessen der Werktätigen” heute die “Klimaziele” treten. Der totalitäre Machtanspruch der politischen Elite ist derselbe. Dieses eklatant grundgesetzwidrige Postulat stammt wohlgemerkt von einer deutschen Hochschulprofessorin, die nunmehr als höchste Richterin gehandelt wird.

Nichts weniger als ein Staatsstreich

Kaufhold, die nie Richterin war, stellt in ihrer Rede selbst den Bezug her zu der Rolle, die der Justiz in der Übergangsphase der Verwirklichung einer solchen grünen Dystopie zukommt: Sie soll politische Widerstände ausräumen und demokratisch legitimierte legislative Entscheidungen notfalls korrigieren. In diesem Zusammenhang betont sie die Bedeutung von Klagen, auch wenn diese “zunächst aussichtslos” erscheinen: Solche juristischen Aktionen könnten “Präzedenzfälle” schaffen, die nationales und EU-Recht beeinflussen. Geradezu euphorisch verweist Kaufhold auf Beispiele, in denen Gerichtsurteile langfristig politische und rechtliche Rahmenbedingungen verändert haben – etwa durch die Anerkennung von Klimaschäden als justiziable Akte. Ihr Ansatz – völlig uncamoufliert – ist der, das Instrumentarium des Rechtsstaats strategisch einzusetzen, um einen systemischen Wandel zu forcieren. So wird auch klar, wie Kaufhold ihre designierte Rolle in Karlsruhe sehen wird: Nicht mehr als unparteiische Gewährsträgerin und Hüterin der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zur Stärkung von Abwehrrechten des Individuums gegen einen übergriffigen Staat, sondern als Direktorium einer permanenten Notstandspolitik, die das Ziel eines System- und Gesellschaftsumbaus verfolgt. Dies wäre nichts weniger als ein Staatsstreich – und genau darum geht es.

Und so nimmt es auch nicht wunder, dass sowohl Kaufhold als auch Brosius-Gersdorf die Rolle der Justiz bei der Durchsetzung von Parteiverboten fast identisch sehen: Nicht durch Ermächtigungsgesetze oder exekutive Willkür, sondern viel eleganter soll die Opposition heute ausgeschaltet werden – indem man ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht, das als Lehre aus Weimar und den Abgründen des verbrecherischen NS-Regimes geschaffen wurde, um Verfassungsaushöhlungen und letztlich die Entstehung einer Diktatur zu verhindern, dazu benutzt, die nächste Diktatur zu ermöglichen. Ob Klima-Dirigismus oder AfD-Verbot: Sie sagen es ja ganz offen, wie die gelenkte Demokratur vorgehen soll, die nicht mehr auf Gewaltenteilung, sondern Arbeitsteilung bei der Überwindung störender Grundrechte und (auch marktwirtschaftlicher) Freiheitsgarantien setzt: Klagen sollen “mutig gewagt”, Anträge einfach mal gestellt werden – die passenden richterlichen Argumente finden sich dann schon für die gewünschten Urteile. Sie verstehe nicht, worauf man warte und wovor man “Angst” habe, hatte Kaufhold die Zögerlichkeit beim AfD-Verbotsantrag moniert, und Brosius-Gersdorf hatte ebenfalls vehement für die Einleitung plädiert, wenn “genug belastendes Material“ vorliege.

Linksradikale Polit-Influencer

Wer meint, solange solche furchtbaren Juristinnen nicht gewählt sind (vermutlich werden beide jedoch nach der Sommerpause, wenn die Karawane der Medienöffentlichkeit aufmerksamkeitsökonomisch weitergezogen und das Thema “kalt” ist, trotzdem durchgewinkt), können sie in ihren akademischen Elfenbeintürmen viel erzählen, wenn der Tag lang ist, und solange ihre theoretischen Spinnereien in Hörsälen verhallen, gehe von ihnen keine Gefahr aus, der irrt: Brosius-Gersdorf war bereits neun Jahre lang, 2015-2024, stellvertretendes Mitglied des sächsischen Verfassungsgerichts, und in der Amtsperiode 2017 bis 2019 war sie zudem Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Und Kaufholds brandgefährliche Weltanschauung und Mission fanden wiederholt Eingang in Gesetzesentwürfe; so arbeitete sie etwa den Entwurf des extremistischen Berliner Enteignungsgesetzes der SPD mit aus, das unter anderem Verstaatlichungen von Unternehmen im großen Stil bei nicht-klimakonformer Bürokratieerfüllung vorsieht. Ebenfalls testierte sie dem Bürgerentscheid “Deutsche Wohnen & Co. enteignen” 2021, dass dieser verfassungsgemäß sei.

Selbst wenn man optimistisch bleibt und hofft, dass die feindliche Übernahme von Verfassungsorganen dieses Mal noch abgewendet werden kann, ist damit die Gefahr nicht abgewendet. Denn der tiefe Linksstaat ist eine Hydra, der mehr als zwei Köpfe nachwachsen, sobald man einen abschlägt. Man muss bedenken, dass es in Deutschland inzwischen tausende, wenn nicht zehntausende solcher akademischer Ideologen in Schulen, Hochschulprofessuren, Führungspositionen und einflussreichen NGO-Panels gibt, die interdisziplinär dasselbe linksradikale Exsudat wie Kaufhold Gersdorf verströmen. Schlimmer noch: Diese Leute produzieren einen entsprechend abgerichteten Führungsnachwuchs, der Politik, Justiz und Medien durchdringt – und das alles, ohne die Öffentlichkeit davon überhaupt Notiz nimmt. Denn die Unterwanderung vollzieht sich schleichend. Wären Kaufhold und Brosius-Gersdorf nicht von der SPD (hier stellvertretend auch für Linke und Grüne) als ideale Erfüllungsgehilfen des geplanten Linksputschs aufs Kandidatentableau gehievt worden und hätten dies kritische alternative Medien nicht problematisiert hingewiesen, wären ihre ungeheuerlichen Positionen und alarmierenden Aussagen gar nicht publik geworden. So geräuschlos, wie der linke Marsch durch die Institutionen vonstatten ging, wollen sie nun auch diesen Staat kapern.